Испания: Ла Лига 2019-2020

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Бетис
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион: Зрители: 47884
Хетафе
0'
9' Желтая карточка
Манди Аисса
13' Желтая карточка
Барраган Антонио
0:1
15' Пенальти
Мата Хайме
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Карвалью Вилльям
25' Красная карточка
Карвалью Вилльям
36' Желтая карточка
Джейсон
50' Желтая карточка
Ньом Аллан
52' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
53' Желтая карточка
Фекир Набиль
54'
1
Роблес
Жоэль
19
Барраган
Антонио
23
Манди
Аисса
12
Сидней
6
Педраса
Альфонсо
14
Карвалью
Вилльям
21
Каптум
Вилфрид
17
Хоакин
Санчес
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Кабрера
Леандро
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
19
Видаль
Молина
7
Мата
Хайме
Бетис
4-2-3-1
Хетафе
4-4-2

Ход матча

9'
Манди Аисса
 
13'
Барраган Антонио
 
15'
0:1
Мата Хайме
23'
Карвалью Вилльям
 
25'
Карвалью Вилльям
 
36'
 
Джейсон
46'
Морон Лорен
Каптум Вилфрид
 
50'
 
Ньом Аллан
52'
 
Арамбарри Мауро
53'
Фекир Набиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис
Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта
Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе

Последние игры между собой

Бетис: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Бетис 1:2 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Бетис Примера Хетафе 0:1 Бетис Примера Бетис 2:2 Хетафе Примера
Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион Бетис 3:2 Хетафе Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Хетафе 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Вальядолид Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Бетис 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Бетис 0:1 Хетафе
Бетис
72.8% (115)
Ничья
19.6% (31)
Хетафе
7.6% (12)
2:1 Бетис
39.2% (62)
1:0 Бетис
19.6% (31)
1:1 Ничья
17.7% (28)
2:0 Бетис
8.9% (14)
1:2 Хетафе
4.4% (7)
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