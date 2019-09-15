Испания: Ла Лига 2019-2020
Бетис
0:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 47884
Хетафе
9' Желтая карточкаМанди Аисса
13' Желтая карточкаБарраган Антонио
0:1
15' ПенальтиМата Хайме
23' Undefined phrase: football_event_Карвалью Вилльям
25' Красная карточкаКарвалью Вилльям
36' Желтая карточкаДжейсон
50' Желтая карточкаНьом Аллан
52' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
53' Желтая карточкаФекир Набиль
23
Манди
Аисса
12
Сидней
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
23
Джейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Морено АлексЗащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
- Нападающий
-
20 Лаинес ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Руби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
13'
15'
0:1
23'
25'
36'
50'
52'
53'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +9 =1 -10Бетис 2:1 Леганес Барселона 5:2 Бетис Бетис 1:2 Вальядолид Депортиво 1:0 Бетис
Бетис 1:0 Лас-Пальмас Раджа Касабланка 0:1 Бетис Пуэбла 2:0 Бетис Керетаро 0:2 Бетис Бетис 2:1 Портимоненсе Порту 1:1 Бетис Бетис 0:1 Шеффилд Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:5 Бетис Реал Мадрид 0:2 Бетис Бетис 2:1 Уэска Эйбар 1:0 Бетис Бетис 1:1 Эспаньол Леванте 4:0 Бетис Бетис 1:2 Валенсия Севилья 3:2 Бетис Бетис 2:1 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =9 -4Хетафе 1:1 Алавес Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Хетафе Хетафе 4:1 Аталанта
Мальорка 0:0 Хетафе Кротоне 0:1 Хетафе Альбасете 1:1 Хетафе Спортинг Хихон 1:1 Хетафе Хетафе 3:0 Райо Махадаонда Порту 2:1 Хетафе Портимоненсе 0:0 Хетафе Хетафе 2:2 Вильярреал Барселона 2:0 Хетафе Хетафе 2:0 Жирона Реал Сосьедад 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 3:0 Севилья Вальядолид 2:2 Хетафе Хетафе 1:0 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Хетафе
Последние игры между собой
Бетис: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 6
Бетис 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Бетис 2:0 Хетафе Примера Хетафе 3:1 Бетис Примера Бетис 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:4 Бетис Примера Бетис 1:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Бетис Примера Хетафе 1:3 Бетис Кубок Короля Бетис 1:2 Хетафе Кубок Короля Бетис 2:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Бетис Примера Хетафе 1:1 Бетис Первый дивизион Бетис 3:2 Хетафе Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|Барселона
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 7
|7
|6.
|Гранада
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Леванте
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|Осасуна
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|10 - 8
|5
|11.
|Хетафе
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Алавес
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|14.
|Мальорка
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|15.
|Валенсия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Сельта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|18.
|Бетис
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Эйбар
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|20.
|Леганес
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Бетис
72.8% (115)
Ничья
19.6% (31)
Хетафе
7.6% (12)
2:1 Бетис
39.2% (62)
1:0 Бетис
19.6% (31)
1:1 Ничья
17.7% (28)
2:0 Бетис
8.9% (14)
1:2 Хетафе
4.4% (7)
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