Испания: Ла Лига 2019-2020

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Плохо играет Барраган Антонио - неудачный вынос, и мяч у соперниц

49' Вратарь парирует удар, который нанес Мата Хайме , и мяч снова в игре

48' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Удар от ворот произведет Бетис

47' Джейсон не смог попасть в створ ударом издали

47' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Мата Хайме из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

46' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

44' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Ох, нехорошо это выглядит. Мата Хайме получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Мата Хайме на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

41' Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.

41' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

40' Матч возобновлен

39' Сидней на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Хетафе

38' Педраса Альфонсо из команды Бетис плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

37' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Джейсон получил желтую карточку от судьи

36' Хорошо играет на выходе Роблес Жоэль - мяч в ее руках

36' Мата Хайме из команды Хетафе плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

36' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

35' Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.

35' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

33' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Каналес Серхио бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

29' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Каптум Вилфрид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Кукурелья Марк наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

27' Джейсон из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.

27' Роблес Жоэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Джейсон пробил со штрафного прямо в стенку

26' Матч возобновлен

25' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Карвалью Вилльям из команды Бетис - была желтая, а стала красная.

25' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

25' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

24' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Карвалью Вилльям ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

22' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.

19' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Мата Хайме из команды Хетафе забивает с точки!

15' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

14' Кукурелья Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Удар от ворот произведет Хетафе

11' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Хорошие скиллы дриблинга показывает Иглесиас Борха , обходя своих соперников

11' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Плохо играет Кабрера Леандро - неудачный вынос, и мяч у соперниц

10' Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.

9' Манди Аисса получил желтую карточку от судьи

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Мата Хайме предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Хорошие скиллы дриблинга показывает Фекир Набиль , обходя своих соперников

7' Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

6' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джейсон из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...

5' Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.

4' ШТАНГА! Гол почти забит, Кукурелья Марк нанесла удар, но мяч попал в штангу!

4' Джейсон из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Бетис начинает с центра поля