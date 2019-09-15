Испания: Ла Лига 2019-2020

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Вальядолид
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 20670
Осасуна
0'
1:0
65' Гол
Эрвиас Пабло
77' Желтая карточка
Мерида Фран
1:1
81' Гол
Роберт Ибаньес
90'+3
1
Масип
Хорди
2
Порро
Педро
4
Кико
Франсиско
27
Салису
Мохаммед
22
Начо
Мартинес
10
Оскар
Плано
21
Мичел
Эрреро
16
Феде
23
Рубио
Вальдо
9
Унал
Энес
7
Гвардиола
Серхи
13
Рубен
Мартинес
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
8
Мерида
Фран
14
Гарсия
Рубен
11
Брэндон
Льямас
9
Авила
Эсекьель
Вальядолид
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Ход матча

63'
Алькарас Рубен
Мичел Эрреро
 
63'
Эрвиас Пабло
Рубио Вальдо
 
65'
Эрвиас Пабло
1:0
74'
 
Адриан Лопес
Брэндон Льямас
74'
 
Роберт Ибаньес
Гарсия Рубен
77'
 
Мерида Фран
81'
1:1
Роберт Ибаньес
(Авила Эсекьель)
82'
Сандро Рамирес
Унал Энес
 
85'
 
Монкайола Хон
Мерида Фран

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 8
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Леванте 2:0 Вальядолид Реал Мадрид 1:1 Вальядолид Бетис 1:2 Вальядолид Брешия 2:1 Вальядолид
Спортинг Хихон 0:2 Вальядолид Мальорка 2:2 Вальядолид Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Расинг Кардифф Сити 1:1 Вальядолид Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:2 Валенсия Райо Вальекано 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:0 Жирона Алавес 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Хетафе Вальядолид 0:2 Севилья Леганес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад
Осасуна Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Рекреативо 0:1 Осасуна Осасуна 2:2 Барселона Осасуна 0:0 Эйбар Леганес 0:1 Осасуна
Реал Сосьедад 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Эйбар Де Графсхап 1:2 Осасуна НЕК Неймеген 0:1 Осасуна Нумансия 3:1 Осасуна Аморебьета 2:5 Осасуна Осасуна 3:0 Осасуна-2 Осасуна 1:0 Реал Овьедо Кордова 2:3 Осасуна Осасуна 2:0 Лас-Пальмас Кадис 0:0 Осасуна Осасуна 1:0 Реус Депортиу Алькоркон 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Альбасете Эльче 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Депортиво

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 7
Осасуна: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид 2:0 Осасуна Сегунда Осасуна 4:2 Вальядолид Сегунда Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда
Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Севилья Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Атлетико М Заявка 4 3 0 1 5 - 4 9
3. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Атлетик Б Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
5. Барселона Заявка 4 2 1 1 12 - 7 7
6. Гранада Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Реал Сосьедад Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Леванте Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
9. Осасуна Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Вильярреал Заявка 4 1 2 1 10 - 8 5
11. Хетафе 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Алавес Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Вальядолид Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
14. Мальорка Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
15. Валенсия Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Сельта Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
18. Бетис 0:1 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
19. Эйбар Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
20. Леганес Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Осасуна
Вальядолид
67.5% (108)
Ничья
23.1% (37)
Осасуна
9.4% (15)
2:1 Вальядолид
31.3% (50)
1:0 Вальядолид
28.8% (46)
1:1 Ничья
18.1% (29)
0:1 Осасуна
6.3% (10)
2:0 Вальядолид
5% (8)
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