Испания: Ла Лига 2019-2020

Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

93' Удар от ворот произведет Вальядолид

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

87' Удар от ворот произведет Осасуна

86' Гвардиола Серхи не смог попасть в створ ударом издали

86' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

85' Умпьерез Эридейн из команды Осасуна плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

84' Феде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Салису Мохаммед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Отличный командный гол!

81' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

80' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Умпьерез Эридейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

78' Оскар Плано из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Эступиньян Первис из команды Осасуна пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

77' Мерида Фран совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

73' Гвардиола Серхи из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Великолепное видение игры демонстрирует Начо Мартинес из команды Вальядолид , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

73' Авила Эсекьель из команды Осасуна плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

73' Великолепное видение игры демонстрирует Порро Педро из команды Вальядолид , когда она останавливает многообещающую атаку перехватом.

71' Удар от ворот произведет Вальядолид

71' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

70' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

69' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

67' Удар от ворот произведет Вальядолид

67' Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали

66' Осасуна вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

65' Г О О О О Л Эрвиас Пабло закручивает штрафной в сетку! Великолепно

63' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Отличная игра от Унал Энес из команды Вальядолид . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

61' Удар от ворот произведет Вальядолид

60' Гарсия Рубен из команды Осасуна сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

60' Мерида Фран из команды Осасуна направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

59' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Осасуна имеет хороший шанс забить.

56' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

55' Унал Энес из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

54' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Торрес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Порро Педро из команды Вальядолид пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

53' Ойер Санхурхо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Видаль Начо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Эступиньян Первис получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Эступиньян Первис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.

49' Удар от ворот произведет Осасуна

49' Что за промах! У Гвардиола Серхи была отличная возможность забить, но удар головой прошел мимо!

47' Удар от ворот произведет Вальядолид

47' Сегодняшная посещаемость составляет 20670 болельщиков

47' Осасуна вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля