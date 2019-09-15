Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Гент
3:0
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
8' Желтая карточка
Хайреманс Джеффри
19' Желтая карточка
Схоофс Роб
28' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
1:0
29' Гол
Яремчук Роман
2:0
31' Гол
Дэвид Джонатан
3:0
45' Гол
Депуатр Лоран
72' Желтая карточка
Бато Шелдон
90'+2
1
Камински
Томас
23
Люстиг
Микаэль
32
Пластун
Игорь
5
Нгадеу
Майкл
21
Асаре
Нана
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
7
Яремчук
Роман
16
Дэвид
Джонатан
29
Депуатр
Лоран
15
Тулен
Янник
2
Jules
van
Cleemput
23
Пейре
Тибо
5
Свинкелс
Арьян
22
Коррин
Александр
7
Хайреманс
Джеффри
8
Кайя
Онур
16
Схоофс
Роб
4
Бато
Шелдон
11
Сторм
Никола
31
Ванзейр
Данте
Гент
4-3-3
Мехелен
4-1-4-1

Ход матча

8'
 
Хайреманс Джеффри
19'
 
Схоофс Роб
28'
Дэвид Джонатан
 
29'
Яремчук Роман
(Вадис Оджиджа-Офоэ)
1:0
31'
Дэвид Джонатан
(Люстиг Микаэль)
2:0
40'
Коосеманс Колин
Камински Томас
 
45'
Депуатр Лоран
3:0
46'
 
William Togui
Хайреманс Джеффри
46'
 
Aster Vranckx
Пейре Тибо
56'
Бронн Дилан
Овусу Элиша
 
69'
 
Тэнмон Клеман
Ванзейр Данте
72'
 
Бато Шелдон
73'
Квилитая Георгий
Дэвид Джонатан
 

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде
Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен
Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Гент: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Гент 1:2 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Первый дивизион А Мехелен 1:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:0 Мехелен Лига Про
Мехелен 2:0 Гент Лига Про Мехелен 2:0 Гент Лига Про Гент 1:0 Мехелен Кубок Гент 2:2 Мехелен Лига Про Мехелен 0:0 Гент Лига Жюпиле Гент 3:1 Мехелен Лига Жюпиле Мехелен 1:0 Гент Лига Жюпиле Гент 0:2 Мехелен Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
3. Мускрон-Перювельз 2:0 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
5. Ройал Антверпен 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Шарлеруа 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Мехелен 7 3 2 2 11 - 9 11
8. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Генк 7 3 1 3 10 - 9 10
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Кортрейк 0:2 7 2 2 3 12 - 12 8
12. Сент-Трюйден 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Серкль Брюгге 7 1 0 6 6 - 16 3
15. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
16. Васланд-Беверен 7 0 2 5 4 - 18 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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