Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
8' Желтая карточкаХайреманс Джеффри
19' Желтая карточкаСхоофс Роб
28' Желтая карточкаДэвид Джонатан
1:0
29' ГолЯремчук Роман
2:0
31' ГолДэвид Джонатан
3:0
45' ГолДепуатр Лоран
72' Желтая карточкаБато Шелдон
21
Асаре
Нана
24
Кумс
Свен
15
Тулен
Янник
23
Пейре
Тибо
16
Схоофс
Роб
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Асаре НанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Бронн ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Основной состав
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
Ход матча
19'
28'
29'
31'
2:0
45'
3:0
72'
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3Гент 3:2 Серкль Брюгге Риека 1:1 Гент Гент 2:1 Риека Гент 2:0 Остенде
Гент 3:0 АЕК Ларнака Мускрон-Перювельз 2:1 Гент АЕК Ларнака 1:1 Гент Гент 6:1 Эйпен Вииторул Констанца 2:1 Гент Шарлеруа 1:1 Гент Гент 6:3 Вииторул Констанца Реймс 1:1 Гент АЗ Алкмаар 0:2 Гент Сент-Трюйден 4:2 Гент Арис Салоники 0:3 Гент Диккельвенн 0:6 Гент Молебеке 0:0 Гент Зельзат 0:4 Гент Гент-Зехавен 0:2 Гент Гент 2:1 Андерлехт
Мехелен Последние 20 матчей: +9 =7 -4Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Остенде 2:1 Мехелен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 0:0 Мехелен
Мехелен 3:1 Генк Зульте-Варегем 0:2 Мехелен Генк 3:0 Мехелен Херенвен 2:2 Мехелен Ваалвейк 3:1 Мехелен АХ Лёвен 4:4 Мехелен Хейст 0:0 Мехелен Кателейне 0:10 Мехелен Гент 1:2 Мехелен Локерен 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Мехелен Ломмель 1:1 Мехелен Мехелен 0:5 Унион Сент-Жиллуаз Тюбизе 0:3 Мехелен Мехелен 2:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Гент: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Мехелен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|Мускрон-Перювельз
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|Ройал Антверпен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Мехелен
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Кортрейк
|0:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|12.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|15.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
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