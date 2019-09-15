Германия: Бундеслига 2019-2020

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Себастьян Василиадис разрезает оборону соперника отличным пасом

47' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

47' Как она упустила момент!?! Михель Свен имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

46' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

44' Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сердар Суат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Удар от ворот произведет Падерборн

43' Калиджиури Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

42' Ох, нехорошо это выглядит. Драгер Мохамед получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Драгер Мохамед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Михель Свен получил желтую карточку от судьи

40' Хорошая попытка от Бургшталлер Гвидо , был неплохой удар, но вратарь спас

40' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 40%, [team2]: 60%.

39' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Кенни Джонджо получил желтую карточку от судьи

37' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

33' Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Каули Оливейра Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

30' Бургшталлер Гвидо бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

29' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Штродьек Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ют Марк нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

28' Плохо играет Хюнемайер Уве - неудачный вынос, и мяч у соперниц

26' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Выглядело как неплохой момент. Коллинс Джамилу из команды Падерборн закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

25' Хорошие скиллы дриблинга показывает Коллинс Джамилу , обходя своих соперников

25' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

24' Удар от ворот произведет Падерборн

23' Удар от ворот произведет Падерборн

23' Отличная игра от Сердар Суат из команды Шальке 04 . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

22' Удар от ворот произведет Падерборн

22' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Драгер Мохамед пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

21' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

19' Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 31%, [team2]: 69%.

14' Хорошо играет на выходе Хут Янник - мяч в ее руках

13' Арит Амин бьет с большого расстояния, но вратарь все увидел и спас ворота!

13' Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Хюнемайер Уве выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Штродьек Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

10' Вратарь парирует удар, который нанес Бургшталлер Гвидо , и мяч снова в игре

7' Хорошо играет на выходе Хут Янник - мяч в ее руках

7' Сане Салиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шальке 04 вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Падерборн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Клаус Ясула выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 26%, [team2]: 74%.

5' Хюнемайер Уве предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Удар от ворот произведет Падерборн

4' Калиджиури Даниэль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

4' Штродьек Кристиан ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

3' Шальке 04 вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Отличную защиту показывает Драгер Мохамед от команды Падерборн , не дает пропустить гол своей команде.

1' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Падерборн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола