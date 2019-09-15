Германия: Бундеслига 2019-2020
Падерборн
1:5
Конец матча
Стадион: Бентелер Арена Зрители: 15000
Шальке 04
1:0
8' ГолCauly Oliveira Souza
1:1
33' ГолСане Салиф
38' Желтая карточкаКенни Джонджо
41' Желтая карточкаМихель Свен
1:2
49' ГолСердар Суат
1:3
71' ГолАрит Амин
73' Желтая карточкаKlaus Gjasula
1:4
83' ГолКутуджу Ахмед
1:5
85' ГолАрит Амин
21
Хут
Янник
30
Streli
Mamba
11
Михель
Свен
26
Сане
Салиф
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Streli MambaНападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Жанс ЛоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гуйе БабакарНападающий
-
31 Цолински БенНападающий
-
15 Luca Kilian
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
33'
1:1
38'
41'
49'
1:2
67'
71'
1:3
73'
83'
85'
1:5
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
2 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Падерборн Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вольфсбург 1:1 Падерборн Падерборн 1:3 Фрайбург Байер Л 3:2 Падерборн Рёдингхаузен 3:3 Падерборн
Падерборн 2:4 Лацио Падерборн 3:3 Атлетик Б Айнтрахт Нортгайм 1:4 Падерборн Дельбрюкер 0:7 Падерборн Падерборн 2:2 Ферль Падерборн 3:2 Ипсвич Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Падерборн 4:1 Гамбург Арминия 2:0 Падерборн Падерборн 3:1 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Падерборн 4:0 Дуйсбург Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Гамбург Унион Берлин 1:3 Падерборн Падерборн 5:3 Кёльн
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04
Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Шальке 04: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Падерборн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Падерборн
6.4% (10)
Ничья
21.8% (34)
Шальке 04
71.8% (112)
1:2 Шальке 04
41.7% (65)
1:1 Ничья
17.3% (27)
0:1 Шальке 04
12.2% (19)
0:2 Шальке 04
9.6% (15)
1:3 Шальке 04
3.8% (6)
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