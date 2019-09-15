Германия: Бундеслига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2019-2020
Падерборн
1:5
Конец матча

Стадион: Зрители: 15000
Шальке 04
0'
1:0
8' Гол
Cauly Oliveira Souza
1:1
33' Гол
Сане Салиф
38' Желтая карточка
Кенни Джонджо
41' Желтая карточка
Михель Свен
1:2
49' Гол
Сердар Суат
1:3
71' Гол
Арит Амин
73' Желтая карточка
Klaus Gjasula
1:4
83' Гол
Кутуджу Ахмед
1:5
85' Гол
Арит Амин
90'+1
21
Хут
Янник
25
Драгер
Мохамед
5
Штродьек
Кристиан
2
Хюнемайер
Уве
29
Коллинс
Джамилу
10
Cauly
Oliveira
Souza
8
Klaus
Gjasula
39
Sebastian
Vasiliadis
22
Антви-Аджей
Кристофер
30
Streli
Mamba
11
Михель
Свен
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
18
Калиджиури
Даниэль
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
19
Бургшталлер
Гвидо
Падерборн
4-4-2
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

8'
Cauly Oliveira Souza
(Михель Свен)
1:0
33'
1:1
Сане Салиф
(Ощипка Бастиан)
38'
 
Кенни Джонджо
41'
Михель Свен
 
49'
1:2
Сердар Суат
58'
Гуйе Бабакар
Михель Свен
 
62'
 
Маккенни Уэстон
Калиджиури Даниэль
67'
 
Кутуджу Ахмед
Ют Марк
71'
1:3
Арит Амин
(Кенни Джонджо)
73'
Klaus Gjasula
 
73'
Kai Proeger
Streli Mamba
 
78'
Сабири Абдельхамид
Klaus Gjasula
 
83'
1:4
Кутуджу Ахмед
(Бургшталлер Гвидо)
85'
1:5
Арит Амин
(Кутуджу Ахмед)
86'
 
Кабак Озан
Сердар Суат

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Падерборн Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вольфсбург 1:1 Падерборн Падерборн 1:3 Фрайбург Байер Л 3:2 Падерборн Рёдингхаузен 3:3 Падерборн
Падерборн 2:4 Лацио Падерборн 3:3 Атлетик Б Айнтрахт Нортгайм 1:4 Падерборн Дельбрюкер 0:7 Падерборн Падерборн 2:2 Ферль Падерборн 3:2 Ипсвич Динамо Дрезден 3:1 Падерборн Падерборн 4:1 Гамбург Арминия 2:0 Падерборн Падерборн 3:1 Хайденхайм Хольштайн Киль 1:2 Падерборн Падерборн 4:0 Дуйсбург Зандхаузен 1:1 Падерборн Падерборн 0:2 Гамбург Унион Берлин 1:3 Падерборн Падерборн 5:3 Кёльн
Шальке 04 Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария Боруссия М 0:0 Шальке 04
Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Айнтрахт Фр

Последние игры между собой

Падерборн: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Шальке 04: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Падерборн 0:1 Шальке 04 Товарищеские матчи Шальке 04 1:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 1:2 Шальке 04 Бундеслига Падерборн 1:2 Шальке 04 Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
4. Бавария Заявка 4 2 2 0 12 - 4 8
5. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Шальке 04 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Боруссия М Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Байер Л Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Вердер Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
11. Фортуна Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Унион Берлин Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Кёльн Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Падерборн Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Герта Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Benteler-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Падерборн 1:5 Шальке 04
Падерборн
6.4% (10)
Ничья
21.8% (34)
Шальке 04
71.8% (112)
1:2 Шальке 04
41.7% (65)
1:1 Ничья
17.3% (27)
0:1 Шальке 04
12.2% (19)
0:2 Шальке 04
9.6% (15)
1:3 Шальке 04
3.8% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...