Турция: Суперлига 2019-2020
Газишехир Газиантеп
3:2
Конец матча
Стадион: Газиантеп
Бешикташ
6' Красная карточкаВида Домагой
1:0
8' ПенальтиТвумаси Патрик
19' Желтая карточкаДиарра Сулеймане
47' Желтая карточкаВиктор Руис
54' Желтая карточкаГювенч Гюнай
54' Желтая карточкаЛяич Адем
2:0
58' ГолВурал Гюрай
75' Красная карточкаЭльнени Мохамед
75' Красная карточкаКайоде Оларенваджу
3:0
79' ГолЧибсах Юссиф
3:1
83' ГолНайир Умут
3:2
84' ГолХатчинсон Атиба
88' Желтая карточкаЭркин Джанер
90' Желтая карточкаOguz Ceylan
90' Желтая карточкаБойд Тайлер
17
Oguz
Ceylan
55
Теттех
Азиз
11
Вурал
Гюрай
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
88
Эркин
Джанер
22
Ляич
Адем
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Oguz CeylanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Теттех АзизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
-
24 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ляич АдемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ребошу ПедруЗащитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Октай МухаерПолузащитник
-
14 Чынар ОрканПолузащитник
-
11 Бойд ТайлерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
6'
8'
1:0
19'
47'
54'
54'
58'
75'
79'
3:0
83'
3:1
84'
3:2
88'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
4 Угловые 14
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 2
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =3 -6Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор
Бешикташ Последние 20 матчей: +11 =3 -6Умраньеспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 1:1 Ризеспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Сивасспор 3:0 Бешикташ
Бешикташ 2:2 Панатинаикос Бешикташ 0:2 Брешия Бешикташ 0:2 Удинезе Бешикташ 0:0 Аполлон Лариса Бешикташ 0:2 Эйбар Бешикташ 7:1 Коджаелиспор Бешикташ 2:1 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:1 Аланьяспор Галатасарай 2:0 Бешикташ Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 2:7 Бешикташ Бешикташ 1:0 Гёзтепе
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Денизлиспор
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ризеспор
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Газишехир Газиантеп
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Анкарагюджю
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|13.
|Коньяспор
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Антальяспор
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Гёзтепе
|3
|0
|2
|1
|0 - 3
|2
|16.
|Кайсериспор
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
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