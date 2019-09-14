Турция: Суперлига 2019-2020

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Газишехир Газиантеп
3:2
Конец матча

Стадион:
Бешикташ
0'
6' Красная карточка
Вида Домагой
1:0
8' Пенальти
Твумаси Патрик
19' Желтая карточка
Диарра Сулеймане
47' Желтая карточка
Виктор Руис
54' Желтая карточка
Гювенч Гюнай
54' Желтая карточка
Ляич Адем
2:0
58' Гол
Вурал Гюрай
75' Красная карточка
Эльнени Мохамед
75' Красная карточка
Кайоде Оларенваджу
3:0
79' Гол
Чибсах Юссиф
3:1
83' Гол
Найир Умут
3:2
84' Гол
Хатчинсон Атиба
88' Желтая карточка
Эркин Джанер
90' Желтая карточка
Oguz Ceylan
90' Желтая карточка
Бойд Тайлер
90'+11
1
Гювенч
Гюнай
17
Oguz
Ceylan
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
55
Теттех
Азиз
3
Джилободжи
Папи
11
Вурал
Гюрай
18
Диарра
Сулеймане
27
Твумаси
Патрик
10
Кайоде
Оларенваджу
1
Кариус
Лорис
77
Генюл
Гёкхан
24
Вида
Домагой
4
Виктор
Руис
88
Эркин
Джанер
15
Эльнени
Мохамед
26
Токёз
Дорукхан
92
Диаби
Абдулай
22
Ляич
Адем
19
Н'Куду
Жорж-Кевин
9
Ялчин
Гювен
Газишехир Газиантеп
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

Ход матча

6'
 
Вида Домагой
8'
Твумаси Патрик
1:0
19'
Диарра Сулеймане
 
47'
 
Виктор Руис
54'
Гювенч Гюнай
 
54'
 
Ляич Адем
58'
Вурал Гюрай
(Кайоде Оларенваджу)
2:0
59'
Чибсах Юссиф
Диарра Сулеймане
 
66'
 
Бойд Тайлер
Диаби Абдулай
66'
 
Хатчинсон Атиба
Токёз Дорукхан
75'
 
Эльнени Мохамед
75'
Кайоде Оларенваджу
 
77'
Демир Мухаммет
Твумаси Патрик
 
79'
Чибсах Юссиф
(Вурал Гюрай)
3:0
81'
Соялп Фуркан
Вурал Гюрай
 
83'
3:1
Найир Умут
(Ляич Адем)
83'
 
Найир Умут
Ялчин Гювен
84'
3:2
Хатчинсон Атиба
(Ляич Адем)
88'
 
Эркин Джанер
90'
Oguz Ceylan
 
90'
 
Бойд Тайлер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 14
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 2
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Газишехир Газиантеп 5:4 Хатайспор Сивасспор 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Генчлербирлиги Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 2:1 Истанбулспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:1 Сепахан Хатайспор 1:1 Газишехир Газиантеп Османлыспор 2:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Османлыспор Карабюкспор 1:6 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Генчлербирлиги Балыкесирспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:2 Гиресунспор Болуспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 4:1 Аданаспор Алтай 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:0 Афьонспор Умраньеспор 1:2 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Элазыгспор
Бешикташ Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Умраньеспор 1:3 Бешикташ Бешикташ 1:1 Ризеспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Сивасспор 3:0 Бешикташ
Бешикташ 2:2 Панатинаикос Бешикташ 0:2 Брешия Бешикташ 0:2 Удинезе Бешикташ 0:0 Аполлон Лариса Бешикташ 0:2 Эйбар Бешикташ 7:1 Коджаелиспор Бешикташ 2:1 Пендикспор Бешикташ 3:2 Касымпаша Трабзонспор 2:1 Бешикташ Бешикташ 2:1 Аланьяспор Галатасарай 2:0 Бешикташ Бешикташ 4:1 Анкарагюджю Сивасспор 1:2 Бешикташ Бешикташ 2:1 Истанбул Башакшехир Ризеспор 2:7 Бешикташ Бешикташ 1:0 Гёзтепе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Фенербахче 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Денизлиспор 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ризеспор 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Газишехир Газиантеп 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Трабзонспор 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Анкарагюджю 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
10. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
11. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Малатьяспор 3 1 0 2 6 - 5 3
13. Коньяспор 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Антальяспор 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Гёзтепе 3 0 2 1 0 - 3 2
16. Кайсериспор 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Генчлербирлиги 3 0 0 3 2 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gaziantep Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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