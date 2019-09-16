Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
3:1
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
22' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
0:1
39' Гол
Чигерчи Толга
1:1
45' Гол
Сиссе Паписс
2:1
46' Гол
Сиссе Паписс
3:1
62' Гол
Фернандес Джуниор
66' Желтая карточка
Дирар Набиль
90'+6
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
23
Велинтон
Соуза
44
Колкер
Стивен
21
Н'Сакала
Фабрис
26
Сиопис
Манолис
6
Гюлселам
Джейхун
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
10
Фернандес
Джуниор
9
Сиссе
Паписс
98
Байиндыр
Алтай
7
Туфан
Озан
32
Йоргенсен
Матиас
25
Жаилсон
Маркес
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
14
Чигерчи
Толга
23
Тюрюдж
Дениз
10
Крузе
Макс
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
Аланьяспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

22'
Гюлселам Джейхун
 
24'
Джалма Кампуш
Караджа Эфеджан
 
39'
0:1
Чигерчи Толга
(Крузе Макс)
45'
Сиссе Паписс
(Бакасетас Тасос)
1:1
46'
Сиссе Паписс
(Бакасетас Тасос)
2:1
62'
Фернандес Джуниор
3:1
66'
 
Дирар Набиль
68'
 
Кадыоглу Ферди
Йоргенсен Матиас
68'
 
Потук Алпер
Тюрюдж Дениз
69'
Бамму Ясин
Фернандес Джуниор
 
80'
Учан Салих
Гюлселам Джейхун
 
84'
 
Эрдинг Мевлут
Родригес Гарри II

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 30 Владение мячом, % 70

Предыдущие игры

Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор
Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Бурсаспор Аланьяспор 2:1 Алтын Асыр Антальяспор 3:0 Аланьяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп
Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Фенербахче

Последние игры между собой

Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Аланьяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Аланьяспор Суперлига Фенербахче 3:0 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 1:4 Фенербахче Суперлига
Аланьяспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:2 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 3:10 Фенербахче Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 4 4 0 0 11 - 4 12
2. Ризеспор 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Фенербахче 4 2 1 1 9 - 5 7
4. Денизлиспор 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Газишехир Газиантеп 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 10 - 5 6
8. Трабзонспор 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Анкарагюджю 4 1 2 1 2 - 5 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Антальяспор 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Гёзтепе 4 0 3 1 0 - 3 3
16. Кайсериспор 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Генчлербирлиги 4 0 1 3 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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