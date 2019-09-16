Турция: Суперлига 2019-2020
Аланьяспор
3:1
Конец матча
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
Фенербахче
22' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
0:1
39' ГолЧигерчи Толга
1:1
45' ГолСиссе Паписс
2:1
46' ГолСиссе Паписс
3:1
62' ГолФернандес Джуниор
66' Желтая карточкаДирар Набиль
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
23
Тюрюдж
Дениз
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Канак КаанЗащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
-
25 Булут ОнурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Umut Gunes
-
Главный тренер: Erol Bulut
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
- Защитник
-
28 Саглам МуратЗащитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
34 Рами АдильЗащитник
- Полузащитник
-
26 Потук АлперПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
Ход матча
22'
39'
0:1
45'
1:1
46'
2:1
62'
66'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
30 Владение мячом, % 70
Предыдущие игры
Аланьяспор Последние 20 матчей: +9 =7 -4Антальяспор 0:0 Аланьяспор Малатьяспор 2:3 Аланьяспор Аланьяспор 4:1 Касымпаша Кайсериспор 0:1 Аланьяспор
Аланьяспор 2:0 Брешия Аланьяспор 2:2 Аль-Васль Шальке 04 2:0 Аланьяспор Газишехир Газиантеп 0:4 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Бешикташ 2:1 Аланьяспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Аланьяспор Аланьяспор 1:0 Бурсаспор Аланьяспор 2:1 Алтын Асыр Антальяспор 3:0 Аланьяспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бурсаспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 5:0 Газишехир Газиантеп
Сивасспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:2 Кальяри Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Бавария 6:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Герта Фенербахче 1:1 Вольфсбург Фенербахче 2:0 Бурсаспор Болуспор 0:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Антальяспор Эрзурумспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 2:1 Акхисар Касымпаша 1:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Трабзонспор Аланьяспор 1:0 Фенербахче Фенербахче 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:1 Фенербахче
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|Ризеспор
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фенербахче
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|4.
|Денизлиспор
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Газишехир Газиантеп
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|8.
|Трабзонспор
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Анкарагюджю
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Антальяспор
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Гёзтепе
|4
|0
|3
|1
|0 - 3
|3
|16.
|Кайсериспор
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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