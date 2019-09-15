Турция: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Гёзтепе
0'
25' Желтая карточка
Акбунар Халиль
41' Красная карточка
Ветрих Амедей
45' Желтая карточка
Моссоро Марсио
53' Желтая карточка
Аттама Джозеф
71'
23
Аккан
Гёкхан
55
Морозюк
Николай
3
Абархоун
Мохамед
25
Dimitrios
Chatziisaias
53
Мелняк
Дарио
6
Аттама
Джозеф
44
Ветрих
Амедей
11
Де
Паув
Нилл
10
Болдрин
Фернандо
18
Саму
Гарсия
19
Умар
Амину
13
Бету
Антониу
20
Гассама
Ламин
5
Эзтюрк
Алпаслан
4
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
10
Моссоро
Марсио
11
Гюрлер
Сердар
99
Наполеони
Стефано
Ризеспор
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Акбунар Халиль
41'
Ветрих Амедей
 
45'
 
Моссоро Марсио
53'
Аттама Джозеф
 
61'
 
Дердийок Эрен
Акбунар Халиль
70'
Щепович Марко
Саму Гарсия
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор
Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор
Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор

Последние игры между собой

Ризеспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Ризеспор 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 2:0 Ризеспор Суперлига Ризеспор 5:1 Гёзтепе Турецкая первая лига Гёзтепе 1:0 Ризеспор Турецкая первая лига
Гёзтепе 1:1 Ризеспор А Лига Ризеспор 2:3 Гёзтепе А Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ризеспор 0:0 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Фенербахче 3 2 1 0 8 - 2 7
4. Денизлиспор 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Газишехир Газиантеп 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Малатьяспор 3:0 4 2 0 2 9 - 5 6
8. Трабзонспор 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
10. Анкарагюджю 0:3 4 1 2 1 2 - 4 5
11. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Коньяспор 3 0 3 0 3 - 3 3
14. Антальяспор 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Гёзтепе 0:0 4 0 3 1 0 - 3 3
16. Кайсериспор 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Генчлербирлиги 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Моссоро Марсио получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    УДАЛЕНА! - Ветрих Амедей получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    25'
    Акбунар Халиль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Caykur Didi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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