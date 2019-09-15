Турция: Суперлига 2019-2020
Ризеспор
0:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Caykur Didi Stadyumu
Гёзтепе
25' Желтая карточкаАкбунар Халиль
41' Красная карточкаВетрих Амедей
45' Желтая карточкаМоссоро Марсио
53' Желтая карточкаАттама Джозеф
23
Аккан
Гёкхан
53
Мелняк
Дарио
11
Де
Паув
Нилл
18
Саму
Гарсия
19
Умар
Амину
13
Бету
Антониу
4
Тити
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Мелняк ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саму ГарсияПолузащитник
-
19 Умар АминуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Алыджи БарышПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Tarik Cetin
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
41 Эмир БерканЗащитник
-
17 Поко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Murat PaluliЗащитник
-
55 Швехлен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Озтекин ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Туна Тамер
Ход матча
25'
41'
45'
53'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Ризеспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бешикташ 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:1 Сивасспор Генчлербирлиги 0:1 Ризеспор Ризеспор 0:1 Гиресунспор
Кешля 0:3 Ризеспор Антальяспор 2:2 Ризеспор Ризеспор 2:3 Трабзонспор Аланьяспор 1:1 Ризеспор Ризеспор 2:3 Галатасарай Анкарагюджю 2:2 Ризеспор Ризеспор 0:0 Сивасспор Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Ризеспор 2:7 Бешикташ Антальяспор 3:1 Ризеспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Кайсериспор Фенербахче 3:2 Ризеспор Ризеспор 3:0 Малатьяспор Бурсаспор 0:2 Ризеспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: +5 =8 -7Алтынорду 2:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Антальяспор
Гёзтепе 1:0 Дифаа Эль-Джадида Денизлиспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Менемен Беледиеспор Гёзтепе 2:1 Анкарагюджю Бурсаспор 0:0 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Сивасспор Гёзтепе 4:1 Антальяспор Истанбул Башакшехир 0:2 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Эрзурумспор Ризеспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:1 Акхисар Бешикташ 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:0 Касымпаша Коньяспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:0 Малатьяспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор
Последние игры между собой
Ризеспор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Гёзтепе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ризеспор
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Денизлиспор
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Газишехир Газиантеп
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Малатьяспор
|3:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|8.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|10.
|Анкарагюджю
|0:3
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|11.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Коньяспор
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|14.
|Антальяспор
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Гёзтепе
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 3
|3
|16.
|Кайсериспор
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
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