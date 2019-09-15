Турция: Суперлига 2019-2020

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Денизлиспор
0:1
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
19' Желтая карточка
Сакей Айзаак
33' Желтая карточка
Бергдич Закария
41' Желтая карточка
Туран Али
0:1
54' Гол
Мия Фарук
72' Желтая карточка
Родальега Уго
73' Желтая карточка
Муравски Радослав
80' Желтая карточка
Милошевич Дени
90'+6
33
Стаховяк
Адам
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
22
Сэпунару
Кристиан
21
Бергдич
Закария
8
Муравски
Радослав
90
Сакей
Айзаак
10
Айсатти
Исмаил
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
7
Родальега
Уго
1
Кырынтылы
Серкан
89
Скубич
Нейц
4
Туран
Али
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
8
Евтович
Марко
6
Йонссон
Йенс
7
Шахинер
Омер
Али
21
Мия
Фарук
11
Милошевич
Дени
10
Баич
Риад
Денизлиспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

19'
Сакей Айзаак
 
33'
Бергдич Закария
 
41'
 
Туран Али
54'
0:1
Мия Фарук
69'
Сако Хади
Сакей Айзаак
 
72'
Родальега Уго
 
73'
Шахан Олджай
Нияз Реджеп
 
73'
Муравски Радослав
 
74'
 
Шенгелия Леван
Шахинер Омер Али
80'
 
Милошевич Дени
84'
 
Хаджиахметович Амир
Баич Риад
85'
Акьюз Мехмет
Айсатти Исмаил
 
90'
 
Фындыклы Волкан
Милошевич Дени

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе
Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 1:1 Денизлиспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +3 =12 -5
Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю
Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор

Последние игры между собой

Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Коньяспор 2:0 Денизлиспор Турецкая первая лига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Турецкая первая лига Коньяспор 1:0 Денизлиспор А Лига Денизлиспор 1:2 Коньяспор А Лига
Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:1 Денизлиспор Кубок Коньяспор 1:1 Денизлиспор Суперлига Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 2:1 Коньяспор Суперлига Денизлиспор 1:6 Коньяспор Товарищеские матчи Денизлиспор 1:1 Коньяспор Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аланьяспор 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ризеспор 4 2 2 0 4 - 2 8
3. Фенербахче 3 2 1 0 8 - 2 7
4. Денизлиспор 4 2 1 1 4 - 1 7
5. Галатасарай 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Газишехир Газиантеп 4 2 1 1 8 - 9 7
7. Малатьяспор 4 2 0 2 10 - 5 6
8. Трабзонспор 4 1 3 0 6 - 5 6
9. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
10. Сивасспор 4 1 2 1 6 - 4 5
11. Анкарагюджю 4 1 2 1 2 - 5 5
12. Бешикташ 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Истанбул Башакшехир 4 1 1 2 4 - 7 4
14. Антальяспор 4 0 3 1 4 - 6 3
15. Гёзтепе 4 0 3 1 0 - 3 3
16. Кайсериспор 4 0 2 2 5 - 7 2
17. Касымпаша 4 0 1 3 2 - 7 1
18. Генчлербирлиги 4 0 1 3 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Туран Али получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Бергдич Закария получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Сакей Айзаак получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Denizli Ataturk Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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