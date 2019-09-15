Турция: Суперлига 2019-2020
Денизлиспор
0:1
Конец матча
Стадион: Денизли Ататюрк
Коньяспор
19' Желтая карточкаСакей Айзаак
33' Желтая карточкаБергдич Закария
41' Желтая карточкаТуран Али
0:1
54' ГолМия Фарук
72' Желтая карточкаРодальега Уго
73' Желтая карточкаМуравски Радослав
80' Желтая карточкаМилошевич Дени
61
Явру
Зеки
15
Oguz
Yilmaz
90
Сакей
Айзаак
20
Нияз
Реджеп
77
Бэрроу
Моду
89
Скубич
Нейц
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
21
Мия
Фарук
10
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Явру ЗекиЗащитник
-
15 Oguz YilmazЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Сакей АйзаакПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Нияз РеджепПолузащитник
-
77 Бэрроу МодуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Шахан ОлджайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Чалик БуракНападающий
-
17 Акьюз МехметНападающий
-
27 Emre Saglik
-
Главный тренер: Юсел Илдиз
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
- Защитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мия ФарукПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
27 Ясар АлиЗащитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
88 Erdon Daci
-
Главный тренер: Коджаман Айкют
Ход матча
19'
33'
41'
54'
0:1
72'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Денизлиспор Последние 20 матчей: +11 =8 -1Гёзтепе 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Денизлиспор Денизлиспор 2:0 Галатасарай Денизлиспор 0:0 Гёзтепе
Денизлиспор 2:2 Умраньеспор Денизлиспор 2:1 Эскишехирспор Денизлиспор 3:1 Алтай Истанбулспор 2:5 Денизлиспор Денизлиспор 6:0 Карабюкспор Генчлербирлиги 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Балыкесирспор Гиресунспор 0:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Болуспор Аданаспор 3:4 Денизлиспор Денизлиспор 3:3 Алтай Афьонспор 1:3 Денизлиспор Денизлиспор 0:0 Умраньеспор Элазыгспор 1:2 Денизлиспор Денизлиспор 0:2 Османлыспор Эскишехирспор 1:1 Денизлиспор
Коньяспор Последние 20 матчей: +3 =12 -5Коньяспор 3:0 Кеджиоренгюджю Коньяспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Анкарагюджю
Эскишехирспор 1:1 Коньяспор Гоу Эхед Иглс 0:0 Коньяспор Твенте 1:0 Коньяспор Астерас 0:0 Коньяспор Аланьяспор 1:0 Коньяспор Коньяспор 0:0 Акхисар Касымпаша 1:1 Коньяспор Коньяспор 2:2 Трабзонспор Аланьяспор 2:4 Коньяспор Коньяспор 0:0 Галатасарай Анкарагюджю 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:1 Сивасспор Истанбул Башакшехир 2:0 Коньяспор Коньяспор 2:1 Адана Демирспор Коньяспор 0:2 Ризеспор Бешикташ 3:2 Коньяспор
Последние игры между собой
Денизлиспор: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аланьяспор
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ризеспор
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|3.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|4.
|Денизлиспор
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|Галатасарай
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Газишехир Газиантеп
|4
|2
|1
|1
|8 - 9
|7
|7.
|Малатьяспор
|4
|2
|0
|2
|10 - 5
|6
|8.
|Трабзонспор
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|9.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Анкарагюджю
|4
|1
|2
|1
|2 - 5
|5
|12.
|Бешикташ
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Антальяспор
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|15.
|Гёзтепе
|4
|0
|3
|1
|0 - 3
|3
|16.
|Кайсериспор
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|17.
|Касымпаша
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Генчлербирлиги
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
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