Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
2:0
Второй тайм: 86'
Стадион: Stade Le Cannonier
Кортрейк
34' Желтая карточкаОлинга Фабрис
1:0
43' ГолКейруш Диогу
51' Желтая карточкаElohim Rolland
52' Желтая карточкаРужо Лукас
62' Желтая карточкаБойя Франк
68' Вторая желтая карточкаРужо Лукас
2:0
73' ГолХочко Дени
77' Желтая карточкаБакич Марко
23
Кейруш
Диогу
15
Бойя
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
-
18 Перица СтипеНападающий
-
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Якубех АдамВратарь
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эрве КажПолузащитник
- Нападающий
-
39 Эзекиль ИмохНападающий
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
Ход матча
34'
43'
1:0
51'
52'
62'
68'
73'
2:0
77'
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент
Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк
Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Кортрейк: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|3.
|Мускрон-Перювельз
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|4.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|5.
|Ройал Антверпен
|6
|4
|0
|2
|13 - 7
|12
|6.
|Шарлеруа
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|Мехелен
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|8.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|9.
|Генк
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|Остенде
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|11.
|Кортрейк
|0:2
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|12.
|Сент-Трюйден
|7
|2
|2
|3
|5 - 11
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Серкль Брюгге
|7
|1
|0
|6
|6 - 16
|3
|15.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
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