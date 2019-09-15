Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Мускрон-Перювельз
2:0
Второй тайм: 86'

Стадион:
Кортрейк
0'
34' Желтая карточка
Олинга Фабрис
1:0
43' Гол
Кейруш Диогу
51' Желтая карточка
Elohim Rolland
52' Желтая карточка
Ружо Лукас
62' Желтая карточка
Бойя Франк
68' Вторая желтая карточка
Ружо Лукас
2:0
73' Гол
Хочко Дени
77' Желтая карточка
Бакич Марко
86'
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
23
Кейруш
Диогу
Виммер
Кевин
25
Петшак
Рафаль
15
Бойя
Франк
6
Хочко
Дени
45
Jonah
Osabutey
Гарсия
Алеш
7
Олинга
Фабрис
9
Аллаги
Сами
1
Брюззезе
Себастьен
6
Ружо
Лукас
3
Brendan
Hines-Ike
4
Кагельмахер
Гари
30
Д'Эне
Кристоф
14
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
26
Elohim
Rolland
51
Оканси
Эрик
15
Christophe
Lepoint
8
Аджагун
Абдул
7
Номбе
Мбойо
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Кортрейк
4-2-3-1

Ход матча

34'
Олинга Фабрис
 
43'
Кейруш Диогу
(Петшак Рафаль)
1:0
46'
 
Jovan Stojanovic I
Оканси Эрик
46'
 
Де Сар Жюльен
Christophe Lepoint
51'
 
Elohim Rolland
52'
 
Ружо Лукас
59'
Антонов Неманья
Олинга Фабрис
 
62'
Бойя Франк
 
63'
 
Эрве Каж
Аджагун Абдул
68'
 
Ружо Лукас
73'
Хочко Дени
(Jonah Osabutey)
2:0
74'
Бакич Марко
Jonah Osabutey
 
77'
Бакич Марко
 
80'
Перица Стипе
Аллаги Сами
 

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:1 Гент
Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге Мускрон-Перювельз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз
Кортрейк Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Кортрейк 2:2 Остенде Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк
Кортрейк 1:1 Шарлеруа Генк 2:1 Кортрейк Кортрейк 4:0 Эксельсиор Рузеларе 4:1 Кортрейк Кортрейк 1:2 НАК Бреда АДО Ден Хааг 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:1 Валансьен Кортрейк 2:0 АХ Лёвен Звевезеле 1:2 Кортрейк СВ Харелбеке 0:3 Кортрейк Кортрейк 4:1 KSV Kortrijk Кортрейк 1:2 Шарлеруа Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Унион Сент-Жиллуаз 2:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:5 Кортрейк Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Кортрейк: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:0 Кортрейк Первый дивизион А
Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Кортрейк Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:0 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Лига Про Кортрейк 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Кортрейк 1:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк Лига Про Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
3. Мускрон-Перювельз 2:0 7 4 2 1 10 - 7 14
4. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
5. Ройал Антверпен 6 4 0 2 13 - 7 12
6. Шарлеруа 6 3 2 1 11 - 7 11
7. Мехелен 7 3 2 2 11 - 9 11
8. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
9. Генк 7 3 1 3 10 - 9 10
10. Остенде 7 3 1 3 10 - 13 10
11. Кортрейк 0:2 7 2 2 3 12 - 12 8
12. Сент-Трюйден 7 2 2 3 5 - 11 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Серкль Брюгге 7 1 0 6 6 - 16 3
15. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
16. Васланд-Беверен 7 0 2 5 4 - 18 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Кейруш Диогу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Олинга Фабрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...