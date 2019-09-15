Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Банфилд
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
13' Желтая карточка
Медина Факундо
23' Желтая карточка
Исраэль Алехандро Дамонте
0:1
38' Гол
Nahuel Lautaro Bustos
42' Желтая карточка
Комар Хуан
65' Желтая карточка
Сивельи Ренато
69' Желтая карточка
Виттор Сержио
76' Желтая карточка
Лолло Лусиано
87' Желтая карточка
Эррера Гидо
88' Желтая карточка
Tomas Pochettino
90'+5
33
Конде
Эстебан
Нестор
4
Rodrigo
Arciero
2
Сивельи
Ренато
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
14
Виттор
Сержио
8
Бертоло
Николас
24
Luciano
Gomez
5
Исраэль
Алехандро
Дамонте
35
Урси
Агустин
13
Junior
Arias
22
Эррера
Гидо
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
13
Медина
Факундо
20
Фрагапане
Франко
18
Ignacio
Mendez
8
Кубас
Адриан
32
Tomas
Pochettino
15
Enzo
Hernan
Diaz
27
Jony
Menendez
10
Nahuel
Lautaro
Bustos
Банфилд
4-1-4-1
Тальерес Кордоба
3-5-2

Ход матча

13'
 
Медина Факундо
23'
Исраэль Алехандро Дамонте
 
38'
0:1
Nahuel Lautaro Bustos
(Tomas Pochettino)
42'
 
Комар Хуан
57'
Julian Carranza
Исраэль Алехандро Дамонте
 
62'
Agustin Fontana
Junior Arias
 
63'
 
Martin Payero
Jony Menendez
65'
Сивельи Ренато
 
69'
Виттор Сержио
 
76'
Датоло Хесус
Luciano Gomez
 
76'
Лолло Лусиано
 
82'
 
Морено Дайро
Nahuel Lautaro Bustos
87'
 
Эррера Гидо
88'
 
Tomas Pochettino
90'
 
Federico Navarro
Фрагапане Франко

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Суперлига Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд Суперлига Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Примера Банфилд 2:1 Тальерес Кордоба Примера Б
Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд Примера Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
3. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
4. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
5. Бока Хуниорс 5 3 2 0 5 - 0 11
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
8. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
9. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
10. Росарио Сентраль 1:1 6 2 4 0 8 - 6 10
11. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
12. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
15. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
16. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
18. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
21. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1


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