Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
13' Желтая карточкаМедина Факундо
23' Желтая карточкаИсраэль Алехандро Дамонте
0:1
38' ГолNahuel Lautaro Bustos
42' Желтая карточкаКомар Хуан
65' Желтая карточкаСивельи Ренато
69' Желтая карточкаВиттор Сержио
76' Желтая карточкаЛолло Лусиано
87' Желтая карточкаЭррера Гидо
88' Желтая карточкаTomas Pochettino
35
Урси
Агустин
13
Junior
Arias
22
Эррера
Гидо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Урси АгустинПолузащитник
-
13 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
27 Matias MoyaПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Морено ДайроНападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
13'
38'
42'
65'
69'
76'
87'
88'
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +5 =6 -9Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Бока Хуниорс 2:0 Банфилд Банфилд 2:2 Годой Крус Дефенса и Хустисия 3:2 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Банфилд 3:0 Хувентуд Унида Колон 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Ривер Плейт Тигре 4:4 Банфилд Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд Банфилд 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Унион Санта-Фе 0:1 Банфилд Банфилд 0:1 Аргентинос Хуниорс
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =4 -7Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Сентраль Кордоба Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Атлетико Тукуман 2:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:2 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 2:0 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Сан-Хуан 2:0 Тальерес Кордоба Сан-Мартин Сан-Хуан 2:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 5:0 Лаферрере Тальерес Кордоба 1:3 Тигре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Палестино 2:1 Тальерес Кордоба Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:2 Палестино Тальерес Кордоба 0:0 Уракан Сан-Паулу 0:0 Тальерес Кордоба
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|3.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|5.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|8.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|9.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Росарио Сентраль
|1:1
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|18.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|20.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|21.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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