Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Уракан
0:4
Конец матча
Ривер Плейт
0'
4' Желтая карточка
Арсура Хоакин
16' Желтая карточка
Мартинес Лукас II
0:1
19' Гол
Каско Милтон
32' Желтая карточка
Lucas Bareiro
0:2
34' Пенальти
Фернандес Игнасио
0:3
45' Гол
Паласиос Эксекиэль
0:4
50' Гол
Де ла Крус Николас
56' Желтая карточка
Cesar Ibanez
61' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
81' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
83' Желтая карточка
Каско Милтон
88' Желтая карточка
Rodrigo Gomez III
90'+1
1
Силва
Антони
4
Араужо
Карлос
6
Saul
Salcedo
17
Lucas
Bareiro
25
Cesar
Ibanez
16
Lorenzo
Faravelli
21
Арсура
Хоакин
15
Rodrigo
Gomez
III
24
Fernando
Coniglio
9
Чавес
Андрес
7
Juan
Fernando
Garro
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
26
Фернандес
Игнасио
15
Паласиос
Эксекиэль
11
Де
ла
Крус
Николас
19
Борре
Рафаэль
7
Суарес
Матиас
Уракан
4-3-3
Ривер Плейт
4-1-3-2

Ход матча

4'
Арсура Хоакин
 
14'
Бриаско-Балекян Норберто
Чавес Андрес
 
16'
 
Мартинес Лукас II
19'
0:1
Каско Милтон
32'
Lucas Bareiro
 
34'
0:2
Фернандес Игнасио
45'
0:3
Паласиос Эксекиэль
46'
Калелло Адриан
Lorenzo Faravelli
 
50'
0:4
Де ла Крус Николас
(Борре Рафаэль)
56'
Cesar Ibanez
 
59'
 
Карраскаль Хорхе
Фернандес Игнасио
59'
Mauro Bogado
Juan Fernando Garro
 
61'
 
Паласиос Эксекиэль
64'
 
Пратто Лукас
Борре Рафаэль
70'
 
Игнасио Скокко
Суарес Матиас
81'
 
Пинола Хавьер II
83'
 
Каско Милтон
88'
Rodrigo Gomez III
 

Предыдущие игры

Уракан Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон
Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт
Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео

Последние игры между собой

Уракан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Уракан 0:0 Ривер Плейт Суперлига Уракан 1:0 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера Уракан 2:2 Ривер Плейт Копа Судамерикана
Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
3. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
4. Бока Хуниорс 5 3 2 0 5 - 0 11
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
6. Тальерес Кордоба 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
8. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 9 - 4 9
10. Росарио Сентраль 5 2 3 0 7 - 5 9
11. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
13. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
14. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
15. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
16. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
17. Расинг Авельянеда 5 1 3 1 6 - 9 6
18. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
21. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 5 0 1 4 2 - 6 1


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