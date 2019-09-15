Аргентина: Суперлига 2019-2020
Уракан
0:4
Конец матча
Ривер Плейт
4' Желтая карточкаАрсура Хоакин
16' Желтая карточкаМартинес Лукас II
0:1
19' ГолКаско Милтон
32' Желтая карточкаLucas Bareiro
0:2
34' ПенальтиФернандес Игнасио
0:3
45' ГолПаласиос Эксекиэль
0:4
50' ГолДе ла Крус Николас
56' Желтая карточкаCesar Ibanez
61' Желтая карточкаПаласиос Эксекиэль
81' Желтая карточкаПинола Хавьер II
83' Желтая карточкаКаско Милтон
88' Желтая карточкаRodrigo Gomez III
25
Cesar
Ibanez
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Mauro BogadoПолузащитник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
Ход матча
19'
0:1
32'
34'
45'
50'
56'
81'
83'
Предыдущие игры
Уракан Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Уракан Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс Патронато де Парана 2:1 Уракан Уракан 2:0 Колон
Бока Хуниорс 0:0 Уракан Уракан 1:1 Годой Крус Уракан 2:0 Унион де Суншале Уракан 3:0 Депортиво Лара Уракан 1:2 Эмелек Уракан 0:0 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 0:0 Уракан Крузейро 4:0 Уракан Уракан 2:0 Атлетико Тукуман Депортиво Лара 2:1 Уракан Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Уракан Уракан 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эмелек 0:0 Уракан Уракан 1:3 Сан-Мартин Тукуман Уракан 0:1 Крузейро Патронато де Парана 1:0 Уракан
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +10 =8 -2Ривер Плейт 3:1 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Данубио 0:1 Ривер Плейт
Серро Портеньо 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Тальерес Кордоба Ривер Плейт 1:0 Пеньяроль Ривер Плейт 2:0 Серро Портеньо Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео
Последние игры между собой
Уракан: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
Ривер Плейт: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Ривер Плейт 0:1 Уракан Копа Судамерикана Ривер Плейт 1:1 Уракан Примера Ривер Плейт 0:1 Уракан Суперкубок Уракан 1:2 Ривер Плейт Националь Б Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:1 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Уракан Примера А Уракан 0:0 Ривер Плейт Примера А Уракан 4:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 3:3 Уракан Примера А Ривер Плейт 1:0 Уракан Примера А Уракан 2:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|6.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|10.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|11.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|16.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|17.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|18.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|20.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|21.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
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