Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
1:2
Второй тайм: 70'
Расинг Авельянеда
0'
21' Желтая карточка
Торсильери Марко
29' Желтая карточка
Сигали Леонардо
0:1
36' Гол
Diego Gonzalez VI
38' Желтая карточка
Horacio Tijanovich
1:1
52' Гол
Ariel Garcia
1:2
54' Гол
Сарачо Федерико
57' Желтая карточка
Diego Gonzalez VI
58' Желтая карточка
 70'
31
Alexis
Arias
I
4
Leonardo
Morales
28
Manuel
Guanini
6
Торсильери
Марко
25
Лихт
Лукас
30
Maximiliano
Comba
7
Муссис
Франко
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
11
Horacio
Tijanovich
17
Pablo
Cesar
Velazquez
1
Ариас
Габриэль
4
Пильюд
Иван
30
Сигали
Леонардо
2
Донатти
Алехандро
5
Мена
Эухенио
23
Nery
Dominguez
28
Сарачо
Федерико
8
Diego
Gonzalez
VI
11
David
Barbona
15
Лисандро
Лопес
III
20
Цвитанич
Дарио
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-1-3-2

Ход матча

21'
Торсильери Марко
 
29'
 
Сигали Леонардо
36'
0:1
Diego Gonzalez VI
(David Barbona)
38'
Horacio Tijanovich
 
52'
Ariel Garcia
(Leonardo Morales)
1:1
54'
1:2
Сарачо Федерико
56'
Claudio Spinelli
Pablo Cesar Velazquez
 
57'
 
Diego Gonzalez VI
57'
 
Монтойя Вальтер
Diego Gonzalez VI
58'
 

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо
Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Расинг Авельянеда 1:2 Химнасия Ла-Плата Торнео де Верано Химнасия Ла-Плата 0:3 Расинг Авельянеда Суперлига Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Химнасия Ла-Плата Примера
Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата Кубок Расинг Авельянеда 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:3 Расинг Авельянеда Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:3 Расинг Авельянеда Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
2. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
3. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
4. Бока Хуниорс 5 3 2 0 5 - 0 11
5. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
6. Тальерес Кордоба 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Ланус 5 3 1 1 7 - 6 10
8. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
9. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 0 1 9 - 4 9
10. Росарио Сентраль 5 2 3 0 7 - 5 9
11. Расинг Авельянеда 2:1 6 2 3 1 8 - 10 9
12. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
14. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
15. Индепендьенте 4 2 0 2 3 - 4 6
16. Эстудиантес Ла-Плата 5 2 0 3 5 - 4 6
17. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
18. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
21. Банфилд 5 1 1 3 3 - 5 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 1:2 6 0 1 5 3 - 8 1


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