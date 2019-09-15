Аргентина: Суперлига 2019-2020
Химнасия Ла-Плата
1:2
Второй тайм: 70'
Расинг Авельянеда
21' Желтая карточкаТорсильери Марко
29' Желтая карточкаСигали Леонардо
0:1
36' ГолDiego Gonzalez VI
38' Желтая карточкаHoracio Tijanovich
1:1
52' ГолAriel Garcia
1:2
54' ГолСарачо Федерико
57' Желтая карточкаDiego Gonzalez VI
25
Лихт
Лукас
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
-
13 Jesus Vargas
-
-
33 Matias Gomez
-
-
-
Главный тренер: Hilario Bravi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Ivan Maggi
-
Ход матча
21'
29'
36'
52'
1:1
54'
1:2
58'
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Колон 2:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Сан-Лоренсо
Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Дефенса и Хустисия Химнасия Ла-Плата 1:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата Дефенса и Хустисия 0:2 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Химнасия Ла-Плата 3:2 Колон Сан-Лоренсо 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо Химнасия Ла-Плата 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендьенте Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +6 =10 -4Расинг Авельянеда 3:1 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:0 Расинг Авельянеда АСЕК 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт
Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Бока Унидос Расинг Авельянеда 2:1 Тигре Тигре 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Тигре 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Бельграно Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Расинг Авельянеда 1:1 Коринтианс Индепендьенте 1:3 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 3:0 Годой Крус Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 8
Расинг Авельянеда: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 4
Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата Кубок Расинг Авельянеда 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 1:3 Расинг Авельянеда Примера Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Расинг Авельянеда 1:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 1:3 Расинг Авельянеда Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|2.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|2
|0
|5 - 0
|11
|5.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|6.
|Тальерес Кордоба
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Ланус
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|8.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|10.
|Росарио Сентраль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|11.
|Расинг Авельянеда
|2:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|14.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Индепендьенте
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|16.
|Эстудиантес Ла-Плата
|5
|2
|0
|3
|5 - 4
|6
|17.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|18.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|20.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|21.
|Банфилд
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|1:2
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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