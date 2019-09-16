Аргентина: Суперлига 2019-2020
Индепендьенте
2:2
Конец матча
Ланус
1:0
24' ГолРомеро Сильвио
42' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
2:0
46' ГолРомеро Сильвио
48' Желтая карточкаAlexander Barboza
2:1
49' ГолLautaro Valenti
52' Желтая карточкаJorge Figal
2:2
54' ГолЖозе Густаво Санд
74' Желтая карточкаДоминго Николас
84' Желтая карточкаФакундо Киньон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
24'
1:0
46'
2:0
49'
2:1
52'
54'
74'
84'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +12 =1 -7Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте
Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас
Ланус Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд
Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Ланус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана Ланус 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины Индепендьенте 4:1 Ланус Примера Ланус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Примера Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Ланус 5:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:2 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|6
|4
|2
|0
|6 - 0
|14
|2.
|Сан-Лоренсо
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|3.
|Тальерес Кордоба
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|4.
|Арсенал Саранди
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|6.
|Ривер Плейт
|6
|3
|2
|1
|14 - 3
|11
|7.
|Ланус
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9.
|Патронато де Парана
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|10.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|4
|0
|8 - 6
|10
|11.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|3
|1
|8 - 10
|9
|12.
|Велес Сарсфилд
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Индепендьенте
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|14.
|Дефенса и Хустисия
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|15.
|Колон
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетико Тукуман
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|18.
|Сентраль Кордоба
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|19.
|Уракан
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|20.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|21.
|Банфилд
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|22.
|Унион Санта-Фе
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|23.
|Годой Крус
|6
|1
|0
|5
|5 - 11
|3
|24.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|0
|1
|5
|3 - 8
|1
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