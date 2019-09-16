Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Индепендьенте
2:2
Конец матча
Ланус
0'
1:0
24' Гол
Ромеро Сильвио
42' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
2:0
46' Гол
Ромеро Сильвио
48' Желтая карточка
Alexander Barboza
2:1
49' Гол
Lautaro Valenti
52' Желтая карточка
Jorge Figal
2:2
54' Гол
Жозе Густаво Санд
74' Желтая карточка
Доминго Николас
84' Желтая карточка
Факундо Киньон
90'+5
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
4
Jorge
Figal
26
Alexander
Barboza
20
Сильва
Гастон
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
8
Перес
Пабло
II
6
Санчес-Миньо
Хуан
34
Паласиос
Себастьян
18
Ромеро
Сильвио
1
Росси
Агустин
26
Ди
Пласидо
Леонель
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
10
Marcelino
Moreno
19
Факундо
Киньон
14
Lucas
Vera
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
7
Акоста
Лаутаро
Индепендьенте
4-1-4-1
Ланус
4-3-3

Ход матча

24'
Ромеро Сильвио
(Сильва Гастон)
1:0
42'
 
Ди Пласидо Леонель
46'
Доминго Николас
Сильва Гастон
 
46'
Ромеро Сильвио
(Перес Пабло II)
2:0
48'
Alexander Barboza
 
49'
2:1
Lautaro Valenti
(Lucas Vera)
52'
Jorge Figal
 
54'
2:2
Жозе Густаво Санд
68'
Домингес Сесильо
Паласиос Себастьян
 
74'
Доминго Николас
 
79'
Роа Андрес Фелипе
Перес Пабло II
 
80'
 
Nicolas Orsini
Carlos Auzqui
84'
 
Факундо Киньон
89'
 
Tomas Belmonte
Lucas Vera
90'
 
Де Ла Вега Педро
Marcelino Moreno

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Индепендьенте
Индепендьенте дель Валле 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Индепендьенте дель Валле Универсидад Католика Сантьяго 3:2 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Индепендьенте 2:0 Агилас Дорадас Агилас Дорадас 3:2 Индепендьенте Депортиво Бинасьональ 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 4:1 Депортиво Бинасьональ Индепендьенте 2:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Альдосиви Индепендьенте 4:0 Атлас
Ланус Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд
Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия Велес Сарсфилд 2:0 Ланус Ланус 1:2 Велес Сарсфилд Ланус 2:0 Бельграно Бельграно 3:2 Ланус Велес Сарсфилд 4:0 Ланус Ланус 3:1 Бельграно Ланус 2:0 Уракан Лас-Эрас Унион Санта-Фе 3:0 Ланус Ланус 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан Сан-Мартин Тукуман 1:2 Ланус Ланус 2:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 2:1 Ланус Ланус 2:0 Химнасия Ла-Плата

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Ланус: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Ланус 1:0 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Ланус Суперлига Индепендьенте 1:1 Ланус Примера Индепендьенте 1:0 Ланус Копа Судамерикана
Ланус 0:2 Индепендьенте Копа Судамерикана Ланус 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Кубок Аргентины Индепендьенте 4:1 Ланус Примера Ланус 0:0 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:2 Ланус Примера Индепендьенте 0:1 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:2 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:0 Ланус Примера А Ланус 0:0 Индепендьенте Примера А Ланус 5:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 0:2 Ланус Примера А Ланус 1:0 Индепендьенте Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 1:0 6 4 2 0 6 - 0 14
2. Сан-Лоренсо 6 4 1 1 11 - 7 13
3. Тальерес Кордоба 6 4 1 1 6 - 3 13
4. Арсенал Саранди 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Аргентинос Хуниорс 6 3 3 0 6 - 3 12
6. Ривер Плейт 6 3 2 1 14 - 3 11
7. Ланус 6 3 2 1 9 - 8 11
8. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 10 - 5 10
9. Патронато де Парана 5 3 1 1 5 - 4 10
10. Росарио Сентраль 6 2 4 0 8 - 6 10
11. Расинг Авельянеда 6 2 3 1 8 - 10 9
12. Велес Сарсфилд 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Индепендьенте 5 2 1 2 5 - 6 7
14. Дефенса и Хустисия 6 2 1 3 4 - 7 7
15. Колон 6 2 1 3 5 - 8 7
16. Атлетико Тукуман 5 2 0 3 3 - 6 6
17. Эстудиантес Ла-Плата 0:1 6 2 0 4 5 - 5 6
18. Сентраль Кордоба 6 1 2 3 3 - 6 5
19. Уракан 6 1 2 3 4 - 10 5
20. Альдосиви 5 1 1 3 4 - 5 4
21. Банфилд 6 1 1 4 3 - 6 4
22. Унион Санта-Фе 6 1 1 4 5 - 11 4
23. Годой Крус 6 1 0 5 5 - 11 3
24. Химнасия Ла-Плата 6 0 1 5 3 - 8 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Ди Пласидо Леонель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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