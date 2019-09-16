Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 75'
Гамбург
1:0
18' ГолДиамантакос Димитрис
18' Желтая карточкаДиамантакос Димитрис
33' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
61' Желтая карточкаЮнг Гидеон
2:0
62' Гол в свои воротаВан Дронгелен Рик
71' Желтая карточкаSebastian Ohlsson I
37
Finn
Becker
12
Мияичи
Рио
28
Юнг
Гидеон
21
Ляйбольд
Тим
29
Файн
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Finn BeckerПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мияичи РиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
36 Luis Coordes
-
Главный тренер: Линен Эвальд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
-
29 Файн АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хант АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд БоббиНападающий
- Нападающий
-
34 Jonas David
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
Ход матча
18'
33'
61'
62'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули
Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули
Гамбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург Гамбург 1:0 Бохум
Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург Гамбург 2:3 Дармштадт
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Гамбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|6
|4
|2
|0
|11 - 7
|14
|2.
|Гамбург
|0:2
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Арминия
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Гройтер Фюрт
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Зандхаузен
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Оснабрюк
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|8.
|Карлсруэ
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|9.
|Хайденхайм
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Санкт-Паули
|2:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Нюрнберг
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|12.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|13.
|Динамо Дрезден
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|14.
|Дармштадт
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|15.
|Ганновер 96
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Хольштайн Киль
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|17.
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|10 - 14
|3
|18.
|Веен Висбаден
|6
|0
|1
|5
|7 - 18
|1
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