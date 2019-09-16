Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Санкт-Паули
2:0
Второй тайм: 75'
Гамбург
0'
1:0
18' Гол
Диамантакос Димитрис
18' Желтая карточка
Диамантакос Димитрис
33' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
61' Желтая карточка
Юнг Гидеон
2:0
62' Гол в свои ворота
Ван Дронгелен Рик
71' Желтая карточка
Sebastian Ohlsson I
75'
30
Химмельман
Робин
43
Sebastian
Ohlsson
I
3
Оэстигор
Лео
21
Лоуренс
Джеймс
15
Бубалья
Даниэль
37
Finn
Becker
5
Marvin
Knoll
12
Мияичи
Рио
14
Дели
Матс
Мёллер
32
Christian
Conteh
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
28
Юнг
Гидеон
4
Ван
Дронгелен
Рик
21
Ляйбольд
Тим
6
Кинсомби
Давид
29
Файн
Адриан
10
Киттель
Сонни
7
Нарей
Халед
16
Хинтерзеер
Лукас
18
Джатта
Бейкери
Санкт-Паули
4-2-3-1
Гамбург

Ход матча

18'
Диамантакос Димитрис
1:0
18'
Диамантакос Димитрис
 
33'
 
Ляйбольд Тим
46'
 
Хант Аарон
Нарей Халед
61'
 
Юнг Гидеон
62'
Ван Дронгелен Рик
2:0
62'
Matthew Penney
Christian Conteh
 
66'
 
Харник Мартин
Джатта Бейкери
71'
Sebastian Ohlsson I
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 2
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Санкт-Паули Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Санкт-Паули 0:2 Ольборг Динамо Дрезден 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Хольштайн Киль Штуттгарт 2:1 Санкт-Паули
Любек 3:3 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:3 Гройтер Фюрт Арминия 1:1 Санкт-Паули Херенвен 1:1 Санкт-Паули Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ингольштадт 0:3 Санкт-Паули Гройтер Фюрт 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Бохум Динамо Дрезден 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 4:3 Ян Хайденхайм 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Арминия Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Дуйсбург Санкт-Паули 1:0 Вайле Зандхаузен 4:0 Санкт-Паули
Гамбург Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Вольфсбург 1:1 Гамбург Гамбург 3:0 Ганновер 96 Карлсруэ 2:4 Гамбург Гамбург 1:0 Бохум
Кемницер 2:2 Гамбург Нюрнберг 0:4 Гамбург Гамбург 1:1 Дармштадт Гамбург 2:2 Андерлехт Гамбург 0:1 Хаддерсфилд Таун Гамбург 3:0 Дуйсбург Падерборн 4:1 Гамбург Гамбург 0:3 Ингольштадт Унион Берлин 2:0 Гамбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Гамбург 1:1 Эрцгебирге Ауэ Кёльн 1:1 Гамбург Гамбург 1:2 Магдебург Падерборн 0:2 Гамбург Бохум 0:0 Гамбург Гамбург 2:3 Дармштадт

Последние игры между собой

Санкт-Паули: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Гамбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Санкт-Паули 0:4 Гамбург Бундеслига 2 Гамбург 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2 Гамбург 0:1 Санкт-Паули Бундеслига Санкт-Паули 1:1 Гамбург Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 6 4 2 0 11 - 7 14
2. Гамбург 0:2 6 4 1 1 13 - 5 13
3. Арминия 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Эрцгебирге Ауэ 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Гройтер Фюрт 6 3 2 1 9 - 7 11
6. Зандхаузен 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Оснабрюк 6 3 0 3 9 - 5 9
8. Карлсруэ 6 3 0 3 10 - 12 9
9. Хайденхайм 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Санкт-Паули 2:0 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Нюрнберг 6 2 2 2 9 - 12 8
12. Ян 6 2 1 3 12 - 9 7
13. Динамо Дрезден 6 1 3 2 9 - 11 6
14. Дармштадт 6 1 3 2 6 - 9 6
15. Ганновер 96 6 1 2 3 6 - 9 5
16. Хольштайн Киль 6 1 2 3 5 - 10 5
17. Бохум 6 0 3 3 10 - 14 3
18. Веен Висбаден 6 0 1 5 7 - 18 1


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