Голландия: Эредивизие 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2019-2020
Твенте
1:2
Перерыв

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
5' Гол
Канталапьерда Аитор
29' Undefined phrase: football_event_
Эспиноса Хавьер
1:1
41' Гол
Дессерс Сириль
1:2
45' Гол
Жуниор Мауро
16
Дроммел
Йоэл
5
Плегесуэло
Хулио
25
Бийен
Пит
3
Схенк
Ксандро
4
Вердонк
Калвин
18
Селахи
Линдон
20
Бускетс
Ориоль
8
Эспиноса
Хавьер
7
Канталапьерда
Аитор
10
Вучкич
Харис
14
Зехнини
Рафик
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Циборра
Леннарт
22
Киомурцоглу
Орестис
10
Жуниор
Мауро
52
Меркель
Александр
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Дессерс
Сириль
25
Конингс
Джой
Твенте
4-3-3
Хераклес
4-3-3

Ход матча

5'
Канталапьерда Аитор
(Эспиноса Хавьер)
1:0
29'
Эспиноса Хавьер
 
41'
1:1
Дессерс Сириль
(Проппер Робин)
45'
1:2
Жуниор Мауро

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк
Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам
Хераклес Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс
Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес Хераклес 0:1 Брюгге Хераклес 1:1 Нордшелланн Алмелосе Селекти 0:6 Хераклес Утрехт 3:0 Хераклес

Последние игры между собой

Твенте: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Хераклес 2:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Хераклес Эредивизие Твенте 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Твенте Эредивизие
Твенте 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Твенте Эредивизие Хераклес 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Хераклес Эредивизие Твенте 2:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Твенте Эредивизие Хераклес 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Хераклес Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Твенте 1:2 7 3 3 1 14 - 10 12
4. Витесс 6 3 2 1 10 - 9 11
5. Хераклес 2:1 7 3 2 2 10 - 11 11
6. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
7. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
8. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
9. Виллем II 6 3 0 3 9 - 11 9
10. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
11. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
12. ПЕК Зволле 6 2 1 3 13 - 14 7
13. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
14. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
17. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Ваалвейк 6 0 1 5 7 - 20 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...