Голландия: Эредивизие 2019-2020
Твенте
1:2
Перерыв
Стадион: Гролс Весте
Хераклес
1:0
5' ГолКанталапьерда Аитор
29' Undefined phrase: football_event_Эспиноса Хавьер
1:1
41' ГолДессерс Сириль
1:2
45' ГолЖуниор Мауро
16
Дроммел
Йоэл
25
Бийен
Пит
10
Вучкич
Харис
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
-
25 Бийен ПитЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Вучкич ХарисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gonzalo Garcia
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Конингс ДжойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соуза ДабниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
29'
41'
1:1
45'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: +9 =8 -3Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Твенте 3:1 Утрехт Херенвен 0:0 Твенте Твенте 3:3 Ваалвейк
Гронинген 1:3 Твенте Твенте 1:1 ПСВ Твенте 1:0 Коньяспор Твенте 1:1 Шальке 04 Твенте 0:0 АХ Лёвен Твенте 0:0 Аль-Вахда Твенте 2:2 Камбюр Аякс-2 2:5 Твенте НЕК Неймеген 4:0 Твенте Твенте 0:0 АЗ-2 Алкмаар Твенте 1:0 Телстар Твенте 0:1 Дордрехт Ваалвейк 4:1 Твенте Твенте 1:0 Ден Босх Гоу Эхед Иглс 1:2 Твенте Твенте 5:0 Волендам
Хераклес Последние 20 матчей: +11 =3 -6Хераклес 4:1 Виллем II Гронинген 1:2 Хераклес Хераклес 3:0 Харденберг Хераклес 1:1 Витесс
Хераклес 0:2 ПСВ Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес Хераклес 0:4 Херенвен Байер Л 3:4 Хераклес Хераклес 5:0 Хелмонд Спорт Хераклес 2:0 Астерас Волендам 2:1 Хераклес Рот-Вайсс Оберхаузен 0:1 Хераклес Хераклес 0:2 Эксельсиор Пройссен Мюнстер 1:3 Хераклес Виктория Кёльн 0:3 Хераклес Фромсхопсе Бойс 0:4 Хераклес Хераклес 0:1 Брюгге Хераклес 1:1 Нордшелланн Алмелосе Селекти 0:6 Хераклес Утрехт 3:0 Хераклес
Последние игры между собой
Твенте: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Твенте 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:4 Твенте Эредивизие Твенте 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:3 Твенте Эредивизие Хераклес 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 3:2 Хераклес Эредивизие Твенте 2:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Твенте Эредивизие Твенте 5:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Твенте Эредивизие Хераклес 1:2 Твенте Премьер-лига Твенте 2:0 Хераклес Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Твенте
|1:2
|7
|3
|3
|1
|14 - 10
|12
|4.
|Витесс
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|Хераклес
|2:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|6.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|7.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|8.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|9.
|Виллем II
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|10.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|6
|2
|1
|3
|13 - 14
|7
|13.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|14.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Ваалвейк
|6
|0
|1
|5
|7 - 20
|1
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