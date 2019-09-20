Германия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Майнц
0' 28'
35
Нюбель
Александр
20
Кенни
Джонджо
17
Стамбули
Бенжамин
26
Сане
Салиф
24
Ощипка
Бастиан
18
Калиджиури
Даниэль
2
Маккенни
Уэстон
8
Сердар
Суат
6
Маскарель
Омар
25
Арит
Амин
19
Бургшталлер
Гвидо
27
Центнер
Робин
18
Брозински
Даниэль
4
Юсте
Йерри
19
Ньякат
Мусса
3
Аарон
Мартин
14
Кунде
Пьер
20
Фернандес
Эдимилсон
6
Латца
Данни
5
Бутьюс
Жан-Поль
28
Сцалай
Адам
7
Кайсон
Робин
Шальке 04
4-5-1
Майнц
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария
Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04
Майнц Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Майнц 2:1 Герта Бавария 6:1 Майнц Майнц 1:3 Боруссия М Фрайбург 3:0 Майнц
Кайзерслаутерн 2:0 Майнц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Эвертон 1:3 Майнц Майнц 0:5 Севилья Ян 2:1 Майнц Майнц 2:0 Райо Вальекано Гонзенхайм 0:8 Майнц Айсбахталер 0:9 Майнц Майнц 4:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 3:3 РБ Лейпциг Ганновер 96 1:0 Майнц Майнц 3:1 Фортуна Боруссия Д 2:1 Майнц Майнц 5:0 Фрайбург

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Майнц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Майнц 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Майнц Бундеслига
Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 0:0 Шальке 04 Бундеслига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
4. Бавария Заявка 4 2 2 0 12 - 4 8
5. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Шальке 04 0:0 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
7. Боруссия М Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Байер Л Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Вердер Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
11. Фортуна Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Унион Берлин Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Майнц 0:0 Заявка 5 1 1 3 4 - 13 4
16. Кёльн Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
17. Падерборн Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Герта Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 Майнц
Шальке 04
94.9% (148)
Ничья
3.2% (5)
Майнц
1.9% (3)
2:1 Шальке 04
39.7% (62)
2:0 Шальке 04
26.3% (41)
1:0 Шальке 04
11.5% (18)
3:1 Шальке 04
8.3% (13)
3:0 Шальке 04
5.8% (9)
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