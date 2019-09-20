Германия: Бундеслига 2019-2020
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Фелтинс-Арена
Майнц
26
Сане
Салиф
25
Арит
Амин
19
Ньякат
Мусса
14
Кунде
Пьер
28
Сцалай
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
-
14 Кунде ПьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Баку РидлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +8 =7 -5Падерборн 1:5 Шальке 04 Шальке 04 2:4 Виктория Кёльн Шальке 04 3:0 Герта Шальке 04 0:3 Бавария
Боруссия М 0:0 Шальке 04 Дрохтерcен-Асcель 0:5 Шальке 04 Шальке 04 3:1 Вильярреал Шальке 04 2:0 Аланьяспор Шальке 04 2:3 Болонья Твенте 1:1 Шальке 04 Шальке 04 1:2 Норвич Ваттеншайд 2:2 Шальке 04 Шальке 04 20:1 Боттроп Шальке 04 3:1 Рот-Вайсс Оберхаузен Шальке 04 0:0 Штуттгарт Байер Л 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:0 Аугсбург Боруссия Д 2:4 Шальке 04 Шальке 04 2:5 Хоффенхайм Нюрнберг 1:1 Шальке 04
Майнц Последние 20 матчей: +11 =1 -8Майнц 2:1 Герта Бавария 6:1 Майнц Майнц 1:3 Боруссия М Фрайбург 3:0 Майнц
Кайзерслаутерн 2:0 Майнц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Эвертон 1:3 Майнц Майнц 0:5 Севилья Ян 2:1 Майнц Майнц 2:0 Райо Вальекано Гонзенхайм 0:8 Майнц Айсбахталер 0:9 Майнц Майнц 4:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Майнц 3:3 РБ Лейпциг Ганновер 96 1:0 Майнц Майнц 3:1 Фортуна Боруссия Д 2:1 Майнц Майнц 5:0 Фрайбург
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Майнц: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Майнц 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:1 Майнц Бундеслига Шальке 04 0:0 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 2:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:2 Майнц Кубок Шальке 04 3:0 Майнц Бундеслига Шальке 04 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:4 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Майнц Бундеслига Майнц 0:1 Шальке 04 Бундеслига Майнц 0:0 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Майнц
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 13
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|17.
|Падерборн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Шальке 04
94.9% (148)
Ничья
3.2% (5)
Майнц
1.9% (3)
2:1 Шальке 04
39.7% (62)
2:0 Шальке 04
26.3% (41)
1:0 Шальке 04
11.5% (18)
3:1 Шальке 04
8.3% (13)
3:0 Шальке 04
5.8% (9)
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