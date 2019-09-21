Германия: Бундеслига 2 2019-2020

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Веен Висбаден
2:5
Конец матча
Арминия
0'
1:0
4' Гол
Manuel Schaeffler II
1:1
20' Гол
Суку Себио
24' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
1:2
34' Гол
Клос Фабиан
1:3
43' Гол
Эдмундссон Йохан
1:4
52' Гол
Фогльзаммер Андреас
54' Желтая карточка
Manuel Schaeffler II
2:4
56' Гол
Manuel Schaeffler II
58' Желтая карточка
Manuel Prietl
70' Желтая карточка
Айгнер Штефан
2:5
74' Гол
Клос Фабиан
79' Красная карточка
Рёкер Бенедикт
90'+4
1
Ватковяк
Лукас
13
Jakov
Medic
5
Рёкер
Бенедикт
2
Dominik
Franke
III
20
Кун
Моритц
10
Sebastian
Mrowca
26
Титш-Риверо
Марсель
7
Maximilian
Dittgen
32
Айгнер
Штефан
9
Manuel
Schaeffler
II
17
Daniel
Kyereh
1
Stefan
Ortega
25
Клаусс
Джонатан
2
Пипер
Амос
4
Joakim
Nilsson
II
8
Хартерц
Флориан
19
Manuel
Prietl
30
Хартель
Марсель
29
Суку
Себио
14
Эдмундссон
Йохан
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Веен Висбаден
3-4-3
Арминия
4-2-3-1

Ход матча

4'
Manuel Schaeffler II
(Айгнер Штефан)
1:0
20'
1:1
Суку Себио
(Хартель Марсель)
24'
 
Фогльзаммер Андреас
34'
1:2
Клос Фабиан
(Фогльзаммер Андреас)
43'
1:3
Эдмундссон Йохан
52'
1:4
Фогльзаммер Андреас
(Хартель Марсель)
54'
Manuel Schaeffler II
 
56'
Manuel Schaeffler II
2:4
58'
 
Manuel Prietl
62'
 
Бруннер Седрик
Суку Себио
70'
Айгнер Штефан
 
72'
 
Шюц Том
Клаусс Джонатан
74'
2:5
Клос Фабиан
(Хартель Марсель)
79'
Рёкер Бенедикт
 
80'
Нимайер Михел
Dominik Franke III
 
80'
Goekhan Guel
Daniel Kyereh
 
81'
Мокенхаупт Саша
Титш-Риверо Марсель
 
87'
 
Keanu Staude
Эдмундссон Йохан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден
Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Веен Висбаден 1:1 Арминия Бундеслига 3 Арминия 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Арминия 3:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 0:1 Арминия Бундеслига 3
Веен Висбаден 0:0 Арминия Бундеслига 3 Арминия 0:1 Веен Висбаден Бундеслига 3
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Штуттгарт 7 5 2 0 13 - 7 17
2. Арминия 7 4 3 0 19 - 10 15
3. Гамбург 6 4 1 1 13 - 5 13
4. Эрцгебирге Ауэ 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Хайденхайм 7 3 2 2 12 - 9 11
6. Зандхаузен 7 3 2 2 8 - 6 11
7. Гройтер Фюрт 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Карлсруэ 7 3 1 3 11 - 13 10
9. Оснабрюк 6 3 0 3 9 - 5 9
10. Нюрнберг 7 2 3 2 10 - 13 9
11. Санкт-Паули 6 2 2 2 10 - 10 8
12. Ганновер 96 7 2 2 3 8 - 10 8
13. Ян 6 2 1 3 12 - 9 7
14. Динамо Дрезден 6 1 3 2 9 - 11 6
15. Дармштадт 7 1 3 3 6 - 10 6
16. Хольштайн Киль 7 1 2 4 6 - 12 5
17. Бохум 7 0 4 3 11 - 15 4
18. Веен Висбаден 7 0 1 6 9 - 23 1


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