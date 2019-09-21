Германия: Бундеслига 2 2019-2020
Веен Висбаден
2:5
Конец матча
Арминия
1:0
4' ГолManuel Schaeffler II
1:1
20' ГолСуку Себио
24' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
1:2
34' ГолКлос Фабиан
1:3
43' ГолЭдмундссон Йохан
1:4
52' ГолФогльзаммер Андреас
54' Желтая карточкаManuel Schaeffler II
2:4
56' ГолManuel Schaeffler II
58' Желтая карточкаManuel Prietl
70' Желтая карточкаАйгнер Штефан
2:5
74' ГолКлос Фабиан
79' Красная карточкаРёкер Бенедикт
13
Jakov
Medic
20
Кун
Моритц
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Jakov MedicЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Дамс НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Goekhan GuelПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Суку СебиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 Шюц ТомЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Keanu StaudeПолузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Fabian Kunze
-
Главный тренер: Сайбен Джефф
Ход матча
4'
20'
1:1
34'
43'
1:3
52'
56'
58'
70'
74'
2:5
79'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +9 =2 -9Гройтер Фюрт 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Боруссия М Веен Висбаден 0:5 Ян Бохум 3:3 Веен Висбаден
Веен Висбаден 0:3 Ганновер 96 Веен Висбаден 3:3 Кёльн Эрцгебирге Ауэ 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Карлсруэ Веен Висбаден 3:0 Боавишта Ингольштадт 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:2 Ингольштадт Юрдинген 2:3 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Оснабрюк Шпортфройнде Лотте 0:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Кайзерслаутерн Карл Цейсс 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:0 Фортуна Кёльн Цвиккау 2:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:0 Карлсруэ Галлешер 1:4 Веен Висбаден
Арминия Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ганновер 96 0:2 Арминия Арминия 2:2 Гройтер Фюрт Ян 1:3 Арминия Арминия 3:1 Эрцгебирге Ауэ
Виктория Берлин 0:1 Арминия Бохум 3:3 Арминия Арминия 1:1 Санкт-Паули Арминия 2:3 Барнсли Арминия 2:2 Норвич Арминия 1:0 Хольштайн Киль Зандхаузен 0:3 Арминия Арминия 2:0 Падерборн Дуйсбург 2:2 Арминия Арминия 1:3 Ингольштадт Санкт-Паули 1:1 Арминия Арминия 2:1 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 2:2 Арминия Арминия 5:0 Ганновер 96 Арминия 3:1 Бохум Кёльн 5:1 Арминия
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штуттгарт
|7
|5
|2
|0
|13 - 7
|17
|2.
|Арминия
|7
|4
|3
|0
|19 - 10
|15
|3.
|Гамбург
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|4.
|Эрцгебирге Ауэ
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Хайденхайм
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|6.
|Зандхаузен
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|7.
|Гройтер Фюрт
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Карлсруэ
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|9.
|Оснабрюк
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|10.
|Нюрнберг
|7
|2
|3
|2
|10 - 13
|9
|11.
|Санкт-Паули
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|Ганновер 96
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|13.
|Ян
|6
|2
|1
|3
|12 - 9
|7
|14.
|Динамо Дрезден
|6
|1
|3
|2
|9 - 11
|6
|15.
|Дармштадт
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|16.
|Хольштайн Киль
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Бохум
|7
|0
|4
|3
|11 - 15
|4
|18.
|Веен Висбаден
|7
|0
|1
|6
|9 - 23
|1
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