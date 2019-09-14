Германия: Бундеслига 2019-2020

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Бавария
 
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Стадион:
Кёльн

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +12 =5 -3
РБ Лейпциг 1:1 Бавария Бавария 6:1 Майнц Шальке 04 0:3 Бавария Бавария 2:2 Герта
Энерги Коттбус 1:3 Бавария Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн
Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья Кёльн 0:1 Вердер Оснабрюк 0:3 Кёльн Ройтлинген 1:5 Кёльн Бад-Дурхайм 0:16 Кёльн Фрехен 1:7 Кёльн Магдебург 1:1 Кёльн Кёльн 3:5 Ян Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Кёльн 1:2 Дармштадт Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Кёльн 1:1 Гамбург Дуйсбург 4:4 Кёльн

Последние игры между собой

Бавария: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Кёльн 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Кёльн 0:0 Бавария Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
3. Фрайбург Заявка 4 3 0 1 10 - 3 9
4. Бавария Заявка 4 2 2 0 12 - 4 8
5. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
6. Шальке 04 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Боруссия М Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Байер Л Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Вердер Заявка 4 2 0 2 8 - 9 6
11. Фортуна Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12. Унион Берлин Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Аугсбург Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
15. Кёльн Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
16. Майнц Заявка 4 1 0 3 4 - 13 3
17. Падерборн Заявка 4 0 1 3 5 - 12 1
18. Герта Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Кёльн

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Бавария - Кёльн
    Бавария
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Кёльн
    0% (0)
    2:0 Бавария
    30.6% (15)
    3:0 Бавария
    26.5% (13)
    3:1 Бавария
    14.3% (7)
    4:1 Бавария
    8.2% (4)
    2:1 Бавария
    6.1% (3)
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