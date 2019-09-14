Германия: Бундеслига 2019-2020
Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Кёльн
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +12 =5 -3РБ Лейпциг 1:1 Бавария Бавария 6:1 Майнц Шальке 04 0:3 Бавария Бавария 2:2 Герта
Энерги Коттбус 1:3 Бавария Роттах-Эгерн 0:23 Бавария Боруссия Д 2:0 Бавария Тоттенхэм 2:2 Бавария Бавария 6:1 Фенербахче Бавария 1:0 Милан Бавария 3:1 Реал Мадрид Арсенал 2:1 Бавария SpVgg Lindau 2:4 Бавария Кайзерслаутерн 1:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 Бавария Бавария 5:1 Айнтрахт Фр РБ Лейпциг 0:0 Бавария Бавария 3:1 Ганновер 96 Нюрнберг 1:1 Бавария Вердер 2:3 Бавария
Кёльн Последние 20 матчей: +8 =3 -9Кёльн 0:1 Боруссия М Фрайбург 1:2 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Кёльн
Веен Висбаден 3:3 Кёльн Саутгемптон 2:0 Кёльн Кёльн 1:3 Вильярреал Кёльн 3:1 Болонья Кёльн 0:1 Вердер Оснабрюк 0:3 Кёльн Ройтлинген 1:5 Кёльн Бад-Дурхайм 0:16 Кёльн Фрехен 1:7 Кёльн Магдебург 1:1 Кёльн Кёльн 3:5 Ян Гройтер Фюрт 0:4 Кёльн Кёльн 1:2 Дармштадт Динамо Дрезден 3:0 Кёльн Кёльн 1:1 Гамбург Дуйсбург 4:4 Кёльн
Последние игры между собой
Бавария: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Кёльн: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Кёльн 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Кёльн Бундеслига Бавария 4:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Бундеслига Кёльн 1:4 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:2 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Товарищеские матчи Кёльн 1:1 Бавария Бундеслига Бавария 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:2 Бавария Товарищеские матчи Бавария 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Бавария Бундеслига Кёльн 0:0 Бавария Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|3.
|Фрайбург
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|4.
|Бавария
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 4
|8
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Байер Л
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Вердер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|11.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Кёльн
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|16.
|Майнц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 13
|3
|17.
|Падерборн
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 12
|1
|18.
|Герта
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
Бавария
98% (48)
Ничья
2% (1)
Кёльн
0% (0)
2:0 Бавария
30.6% (15)
3:0 Бавария
26.5% (13)
3:1 Бавария
14.3% (7)
4:1 Бавария
8.2% (4)
2:1 Бавария
6.1% (3)
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