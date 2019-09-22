Австрия: Бундеслига 2019-2020

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Хартберг
0:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
40' Желтая карточка
Реп Райко
64' Красная карточка
Felix Luckender
0:1
65' Пенальти
Линдль Михаэль
72' Желтая карточка
Канкола Давид
77' Желтая карточка
Клем Кристиан
0:2
89' Гол
Новак Михаэль
90'+2
1
Rene
Swete
23
Кайнц
Тобиас
4
Michael
Huber
32
Felix
Luckender
14
Клем
Кристиан
18
Канкола
Давид
42
Нимага
Бакари
20
Доссу
Жодель
9
Реп
Райко
10
Stefan
Rakowitz
24
Тадич
Дарио
31
Кофлер
Александр
22
Баумгартнер
Доминик
26
Золльбауэр
Михаэль
4
Гольнер
Манфред
7
Шмиц
Лукаш
11
Шмид
Романо
16
Марио
Лейтгеб
8
Рицмайер
Марсель
10
Линдль
Михаэль
13
Шмидт
Александер
34
Шмербок
Марк-Андре
Хартберг
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

21'
Lukas Ried
Stefan Rakowitz
 
40'
Реп Райко
 
46'
 
Ниангбо Андерсон
Шмербок Марк-Андре
60'
Tomas Ostrak
Доссу Жодель
 
64'
Felix Luckender
 
65'
0:1
Линдль Михаэль
68'
Готаль Сандро
Тадич Дарио
 
69'
 
Новак Михаэль
Баумгартнер Доминик
72'
Канкола Давид
 
77'
Клем Кристиан
 
82'
 
Шпранглер Свен
Линдль Михаэль
89'
0:2
Новак Михаэль
(Рицмайер Марсель)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена
Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +14 =0 -6
Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах
Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Хартберг 1:1 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 3:4 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:3 Вольфсбергер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. Вольфсбергер 1:0 8 6 0 2 20 - 8 18
3. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
4. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
5. Штурм 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Хартберг 0:1 8 3 2 3 16 - 17 11
7. Аустрия Вена 2:0 8 2 2 4 12 - 16 8
8. Ваттенс 8 2 2 4 10 - 15 8
9. Альтах 0:2 8 2 1 5 16 - 18 7
10. Маттерсбург 8 2 1 5 10 - 22 7
11. Санкт-Пёльтен 8 1 3 4 6 - 22 6
12. Адмира 8 0 2 6 4 - 23 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Реп Райко получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Штефан Раковиц уходит, Lukas Ried вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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