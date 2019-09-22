Австрия: Бундеслига 2019-2020
Хартберг
0:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Вольфсбергер
40' Желтая карточкаРеп Райко
64' Красная карточкаFelix Luckender
0:1
65' ПенальтиЛиндль Михаэль
72' Желтая карточкаКанкола Давид
77' Желтая карточкаКлем Кристиан
0:2
89' ГолНовак Михаэль
23
Кайнц
Тобиас
20
Доссу
Жодель
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
27 Lukas Ried
-
28 Juergen Heil
-
19 Tomas Ostrak
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
Ход матча
40'
64'
65'
0:1
72'
77'
89'
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Хартберг 1:2 Интер Запрешич Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Хартберг 2:2 Аустрия Вена
Альтах 3:3 Хартберг Хартберг 1:0 Штурм Хартберг 4:1 Адмира Маттерсбург 2:1 Хартберг Винер Виктория 2:2 Хартберг Слован Братислава 4:0 Хартберг Хартберг 2:2 Трайскирхен Хартберг 2:0 Ганновер 96 Хартберг 3:1 Адмира Альтах 3:1 Хартберг Хартберг 2:1 Маттерсбург Ваккер Инсбрук 1:0 Хартберг Рапид Вена 3:4 Хартберг Хартберг 2:4 Рапид Вена Адмира 2:1 Хартберг Хартберг 0:1 Альтах
Вольфсбергер Последние 20 матчей: +14 =0 -6Боруссия М 0:4 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 5:2 Альтах
Вольфсбергер 5:0 Маттерсбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Штурм Адмира 0:3 Вольфсбергер САК Клагенфурт 0:9 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:1 Бордо Вольфсбергер 1:0 Аустрия Клагенфурт Вольфсбергер 3:2 Капфенберг Вольфсбергер 0:1 Фехервар Вольфсбергер 2:1 Штурм Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 2:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 Вольфсбергер Штурм 1:2 Вольфсбергер
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Вольфсбергер: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Хартберг
|0:1
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|8.
|Ваттенс
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|9.
|Альтах
|0:2
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|10.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|8
|1
|3
|4
|6 - 22
|6
|12.
|Адмира
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
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