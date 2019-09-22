Румыния: Первая лига 2019-2020
45' Желтая карточкаКристя Юлиан
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
88
Попа
Адриан
49
Юхвель
Тсуму
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
88 Попа АдрианНападающий
-
49 Юхвель ТсумуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Toma Niga
-
-
Главный тренер: Bogdan Vintila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
45'
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =3 -7Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ
ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 ФКСБ Университатя Крайова 0:2 ФКСБ
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|0:0
|10
|6
|3
|1
|25 - 8
|21
|2.
|Университатя Крайова
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|3.
|Вииторул Констанца
|9
|5
|3
|1
|23 - 10
|18
|4.
|Газ Метан Mедиаш
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|5.
|КСМ Политехника Яссы
|9
|4
|4
|1
|12 - 7
|16
|6.
|Астра
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|7.
|Сепси
|10
|2
|7
|1
|9 - 6
|13
|8.
|Ботошани
|10
|2
|6
|2
|16 - 17
|12
|9.
|ФКСБ
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|10.
|Динамо Бухарест
|10
|3
|1
|6
|13 - 19
|10
|11.
|Германнштадт
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|12.
|Киндия Тырговиште
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|13.
|Академика Клинчени
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|14.
|Волунтари
|10
|1
|2
|7
|7 - 23
|5
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