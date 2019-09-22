Румыния: Первая лига 2019-2020

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  4. Первая лига 2019-2020
ФКСБ
0:0
Перерыв

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
45' Желтая карточка
Кристя Юлиан
34
Бэлгрэдян
Кристиан
2
Крецу
Валентин
17
Кристя
Юлиан
16
Планич
Богдан
3
Ionut
Pantiru
23
Попеску
Овидиу
5
Пинтилий
Михай
26
Оайдэ
Рэзван
88
Попа
Адриан
49
Юхвель
Тсуму
7
Коман
Флоринел
87
Арлаускис
Гедрюс
77
Петелеу
Андрей
55
Винисиус
Пауло
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
28
Хобан
Овидиу
19
Кулио
Хуан
10
Дяк
Чиприан
9
Омрани
Билель
18
Костаке
Йонуц
ФКСБ
ЧФР Клуж

Ход матча

45'
Тэнасе Флорин
Пинтилий Михай
 
45'
Кристя Юлиан
 

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Университатя Крайова 0:1 ФКСБ ФКСБ 2:1 Вииторул Констанца Витория Гимарайнш 1:0 ФКСБ Газ Метан Mедиаш 4:0 ФКСБ
ФКСБ 0:0 Витория Гимарайнш ФКСБ 1:2 КСМ Политехника Яссы Млада Болеслав 0:1 ФКСБ ФКСБ 1:3 Волунтари ФКСБ 0:0 Млада Болеслав Астра 2:1 ФКСБ ФКСБ 2:3 Алашкерт ФКСБ 0:2 Ботошани Алашкерт 0:3 ФКСБ Сепси 0:0 ФКСБ Милсами 1:2 ФКСБ ФКСБ 4:3 Германнштадт ФКСБ 2:0 Милсами ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Сепси 1:5 ФКСБ Университатя Крайова 0:2 ФКСБ
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =4 -5
ЧФР Клуж 2:1 Лацио ЧФР Клуж 5:0 Волунтари Астра 3:2 ЧФР Клуж Славия Прага 1:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 4:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:1 Славия Прага Сепси 1:1 ЧФР Клуж Селтик 3:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:0 Германнштадт ЧФР Клуж 1:1 Селтик Киндия Тырговиште 1:4 ЧФР Клуж Маккаби Тель-Авив 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Динамо Бухарест ЧФР Клуж 1:0 Маккаби Тель-Авив Академика Клинчени 1:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 Астана ЧФР Клуж 1:1 КСМ Политехника Яссы Астана 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 0:1 Вииторул Констанца Оренбург 0:1 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 7, ничьи: 10, поражения: 3
ЧФР Клуж: победы: 3, ничьи: 10, поражения: 7
ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига
ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Лига 1 ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 2:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ЧФР Клуж 0:1 ФКСБ Первая лига ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Первая лига ФКСБ 1:0 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 0:0 10 6 3 1 25 - 8 21
2. Университатя Крайова 10 6 1 3 14 - 10 19
3. Вииторул Констанца 9 5 3 1 23 - 10 18
4. Газ Метан Mедиаш 10 5 3 2 20 - 13 18
5. КСМ Политехника Яссы 9 4 4 1 12 - 7 16
6. Астра 10 4 3 3 14 - 13 15
7. Сепси 10 2 7 1 9 - 6 13
8. Ботошани 10 2 6 2 16 - 17 12
9. ФКСБ 0:0 10 3 2 5 10 - 17 11
10. Динамо Бухарест 10 3 1 6 13 - 19 10
11. Германнштадт 10 3 1 6 11 - 21 10
12. Киндия Тырговиште 10 2 3 5 13 - 17 9
13. Академика Клинчени 10 2 3 5 15 - 21 9
14. Волунтари 10 1 2 7 7 - 23 5
  • Первый тайм
  • 48'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    После штрафного удара,который нанес Дяк Чиприан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Кристя Юлиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    46'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Омрани Билель заработал фол
  • 45'
    Пинтилий Михай получил травму и заменен. Тэнасе Флорин выходит на поле.
  • 45'
    Отличную защиту показывает Планич Богдан от команды ФКСБ, не дает пропустить гол своей команде.
  • 45'
    Хобан Овидиу была близка к голу, но мяч был выбит с линии ворот!
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 45'
    Хобан Овидиу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Плохо играет Ionut Pantiru - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • Угловой
    44'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
  • 44'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 43'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Бэлгрэдян Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 41'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пинтилий Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж поставил подножку. Пострадал Крецу Валентин
  • 39'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Офсайд
    38'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж в офсайде
  • Фол, нарушение
    38'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ играет слишком грубо. Камора Мауру оказался на газоне.
  • 37'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Хобан Овидиу
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ionut Pantiru наказан за толчок Петелеу Андрей
  • 35'
    Пинтилий Михай из команды ФКСБ делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 35'
    Пинтилий Михай из команды ФКСБ делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 35'
    Попеску Овидиу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 34'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...
  • 33'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Попа Адриан из команды ФКСБ делает передачу, но толку не вышло.
  • 32'
    ФКСБ начинает контратаку
  • 32'
    Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Пинтилий Михай из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Кулио Хуан
  • 31'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 30'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 29'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    28'
    Планич Богдан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Боли Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ подал угловой слева.
  • 27'
    Арлаускис Гедрюс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 27'
    Пинтилий Михай из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 27'
    Пространство открывается для Омрани Билель, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 26'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 25'
    Костаке Йонуц из команды ЧФР Клуж делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Попеску Овидиу из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Хобан Овидиу
  • 24'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 24'
    Кристя Юлиан из команды ФКСБ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 24'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Пинтилий Михай нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 23'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 23'
    Коман Флоринел из команды ФКСБ делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 23'
    ФКСБ имеет хороший шанс забить.
  • Угловой
    23'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 22'
    Оайдэ Рэзван наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 22'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ делает пас партнеру.
  • 21'
    Коман Флоринел не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Петелеу Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Ionut Pantiru из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    20'
    Боли Кевин из команды ЧФР Клуж опасно и грубо сыграл. Юхвель Тсуму пострадал.
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Боли Кевин
  • 19'
    Планич Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Петелеу Андрей из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    19'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
  • 19'
    Оайдэ Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой справа.
  • 17'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 16'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Попеску Овидиу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 15'
    Ionut Pantiru выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 15'
    Костаке Йонуц из команды ЧФР Клуж пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 14'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 13'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Юхвель Тсуму из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Омрани Билель
  • 12'
    Коман Флоринел бьет со штрафного в створ, но Арлаускис Гедрюс держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    11'
    Catalin Itu из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Ionut Pantiru оказался на газоне.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 9'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Хорошо играет на выходе Арлаускис Гедрюс - мяч в ее руках
  • 9'
    Планич Богдан из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 8'
    Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Ionut Pantiru из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Оайдэ Рэзван из команды ФКСБ делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 7'
    Попеску Овидиу из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    ЧФР Клуж контролирует мяч.
  • 5'
    Ionut Pantiru из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 4'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет ФКСБ
  • 3'
    Боли Кевин из команды ЧФР Клуж наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    3'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж подал угловой слева.
  • 3'
    Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • Фол, нарушение
    2'
    Попеску Овидиу наказан за толчок Кулио Хуан
  • Фол, нарушение
    1'
    Catalin Itu из команды ЧФР Клуж играет слишком грубо. Ionut Pantiru оказался на газоне.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ЧФР Клуж начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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