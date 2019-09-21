Австрия: Бундеслига 2019-2020
Адмира
1:1
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Санкт-Пёльтен
20' Желтая карточкаРаснер Мартин
1:0
23' ГолПуш Коля
24' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
61' Желтая карточкаRobert Ljubicic
82' Желтая карточкаGeorge Davies
84' Желтая карточкаLuan IX
89' Желтая карточкаMorten Hjulmand
1:1
90' ГолУэдраого Иссьяка
55
Fabian
Menig
31
Пуш
Коля
11
Бакыш
Синан
3
Luan
IX
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Fabian MenigЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
-
22 Marcus MaierПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
Ход матча
20'
23'
1:0
24'
61'
82'
84'
89'
90'
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф
Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =3 -11Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Адмира: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Вольфсбергер
|7
|5
|0
|2
|19 - 8
|15
|5.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|16 - 16
|11
|7.
|Ваттенс
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|16 - 16
|7
|9.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Санкт-Пёльтен
|8
|1
|3
|4
|6 - 22
|6
|11.
|Аустрия Вена
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|12.
|Адмира
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
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