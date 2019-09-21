Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Адмира
1:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
20' Желтая карточка
Раснер Мартин
1:0
23' Гол
Пуш Коля
24' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
61' Желтая карточка
Robert Ljubicic
82' Желтая карточка
George Davies
84' Желтая карточка
Luan IX
89' Желтая карточка
Morten Hjulmand
1:1
90' Гол
Уэдраого Иссьяка
90'+14
1
Ляйтнер
Андреас
55
Fabian
Menig
6
Шёссвендтер
Кристоф
18
Лакнер
Маркус
37
Leonardo
Lukacevic
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
29
Muhammed-Cham
Saracevic
31
Пуш
Коля
21
Seth
Paintsil
11
Бакыш
Синан
32
Thomas
Vollnhofer
18
Раснер
Мартин
5
Майзль
Лука
3
Luan
IX
11
George
Davies
4
Хофбауэр
Доминик
8
Michael
Ambichl
20
Daniel
Schuetz
10
Луксбахер
Даниэль
14
Балик
Гусейн
7
Гартлер
Рене
Адмира
4-2-3-1
Санкт-Пёльтен
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Раснер Мартин
23'
Пуш Коля
(Morten Hjulmand)
1:0
24'
 
Хофбауэр Доминик
46'
 
Риски Роопе
Daniel Schuetz
58'
 
Robert Ljubicic
Хофбауэр Доминик
61'
 
Robert Ljubicic
65'
Хоффер Эрвин
Muhammed-Cham Saracevic
 
71'
Старкль Доминик
Seth Paintsil
 
82'
 
George Davies
83'
 
Уэдраого Иссьяка
Раснер Мартин
84'
 
Luan IX
89'
Morten Hjulmand
 
90'
Pascal Petlach
Roman Kerschbaum
 
90'
1:1
Уэдраого Иссьяка
(Robert Ljubicic)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Адмира 1:1 Тим Венер Линьен Рапид Вена 5:0 Адмира Брюк/Лейта 4:2 Адмира Адмира 2:2 Эбрайхсдорф
Адмира 3:0 Амштеттен Адмира 1:3 Маттерсбург Винер Нойштадт 2:1 Адмира Рапид-2 Вена 2:1 Адмира Ред Булл Зальцбург 5:0 Адмира Адмира 2:1 Мауэрверк Аустрия Вена 1:1 Адмира Драссбург 1:0 Адмира Адмира 0:1 Мархфельд Маннсдорф Адмира 0:1 ЛАСК Хартберг 4:1 Адмира Адмира 0:3 Вольфсбергер Юнион Эдельвейс 0:5 Адмира Адмира 0:1 Рид Адмира 4:1 Брюк/Лейта Рапид-2 Вена 1:1 Адмира
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Пашинг Санкт-Пёльтен 1:3 Хартберг Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:6 Ред Булл Зальцбург Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Глоггниц 1:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 3:0 Зноймо Вюрмла 0:3 Санкт-Пёльтен Слован Братислава 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 5:0 Трайскирхен Ингольштадт 3:1 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 7:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Вольфсбергер 4:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Штурм Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Адмира: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 8
Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига
Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Вольфсбергер 7 5 0 2 19 - 8 15
5. Штурм 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Хартберг 7 3 2 2 16 - 16 11
7. Ваттенс 8 2 2 4 10 - 15 8
8. Альтах 7 2 1 4 16 - 16 7
9. Маттерсбург 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Санкт-Пёльтен 8 1 3 4 6 - 22 6
11. Аустрия Вена 7 1 2 4 10 - 16 5
12. Адмира 8 0 2 6 4 - 23 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Хофбауэр Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Пуш Коля бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Раснер Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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