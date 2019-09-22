Греция: Суперлига 2019-2020

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Ламия
1:1
Конец матча

Стадион:
Паниониос
0'
24' Желтая карточка
Бехарано Данни
36' Желтая карточка
Пляцикас Василиос
55' Желтая карточка
Эвангелу Стефанос
61' Желтая карточка
Сасси Исмаил
1:0
69' Гол
Бехарано Данни
1:1
90' Гол
Арабули Бачана
90'+4
1
Веллидис
Маркос
34
Салиакас
Манолис
4
Адехо
Даниэль
24
Винтра
Лукас
8
Пляцикас
Василиос
27
Vanderson
11
Караманос
Тасос
9
Thuram
II
21
Димуцос
Элини
16
Бехарано
Данни
18
Lazar
Romanic
12
Котник
Матиц
23
Sotiris
Tsiloulis
14
Ставропулос
Димитрис
4
Эвангелу
Стефанос
3
Сарамантас
Гиоргос
18
Vasilios
Rentzas
7
Корбос
Панайотис
8
Максимович
Новица
20
Pedro
Arce
II
10
Арабули
Бачана
11
Oumar
Camara
Ламия
5-4-1
Паниониос
4-2-3-1

Ход матча

24'
Бехарано Данни
 
36'
Пляцикас Василиос
 
46'
 
Giannis Papanikolaou
Oumar Camara
55'
 
Эвангелу Стефанос
60'
Сасси Исмаил
Винтра Лукас
 
61'
Сасси Исмаил
 
67'
 
Маниатис Яннис
Pedro Arce II
69'
Бехарано Данни
(Vanderson)
1:0
70'
Andreas Vassilogiannis
Thuram II
 
79'
 
Giannis Oikonomidis
Корбос Панайотис
85'
Скондрас Яннис
Lazar Romanic
 
90'
1:1
Арабули Бачана
(Сарамантас Гиоргос)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +6 =8 -6
АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия
Ламия 0:4 АЕК Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис
Паниониос Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос
Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Паниониос: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Ламия 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Ламия Суперлига Паниониос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 1:4 Паниониос Кубок
Паниониос 1:0 Ламия Кубок Ламия 1:0 Паниониос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2. ПАОК 4 3 1 0 9 - 6 10
3. АЕК 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ксанти 4 3 0 1 6 - 6 9
5. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
6. ОФИ 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Арис Салоники 4 1 2 1 7 - 4 5
8. Лариса 4 1 1 2 4 - 3 4
9. Паниониос 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Астерас 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ламия 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Атромитос 4 0 2 2 6 - 8 2
13. Панатинаикос 0:1 4 0 1 3 2 - 9 1
14. Панаитоликос 4 0 0 4 3 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Пляцикас Василиос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Бехарано Данни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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