Греция: Суперлига 2019-2020
Ламия
1:1
Конец матча
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Паниониос
24' Желтая карточкаБехарано Данни
36' Желтая карточкаПляцикас Василиос
55' Желтая карточкаЭвангелу Стефанос
61' Желтая карточкаСасси Исмаил
1:0
69' ГолБехарано Данни
1:1
90' ГолАрабули Бачана
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
-
-
Главный тренер: Sotiris Antoniou
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oumar CamaraНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Ход матча
24'
61'
69'
1:0
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +6 =8 -6АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос Ламия 1:1 Панатинаикос Аполлон Смирнис 0:3 Ламия
Паниониос Последние 20 матчей: +9 =1 -10Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос
Паниониос 2:1 ПАС Янина Левадиакос 1:2 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса Ламия 1:0 Паниониос Паниониос 1:0 Ксанти Панаитоликос 5:0 Паниониос Атромитос 3:0 Паниониос ПАОК 4:2 Паниониос Паниониос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:1 Паниониос Паниониос 0:1 Аполлон Смирнис Паниониос 2:1 ПАОК Олимпиакос 4:0 Паниониос Паниониос 1:0 Астерас Паниониос 0:2 АЕК Паниониос 2:0 ПАС Янина
Последние игры между собой
Ламия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Паниониос: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ксанти
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|6.
|ОФИ
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Арис Салоники
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|8.
|Лариса
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|9.
|Паниониос
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ламия
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|14.
|Панаитоликос
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
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