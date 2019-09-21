Греция: Суперлига 2019-2020

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Волос
1:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
22' Желтая карточка
Dimitrios Manos
47' Желтая карточка
Коровесис Никос
1:0
75' Гол
Joaquin Torres
79' Желтая карточка
Браун Кристофер
84' Желтая карточка
Семеду Лисандру
85' Желтая карточка
Vasilios Mantzis
90' Желтая карточка
Ваш Рикарду
90'+4
1
Athanasios
Garavelis
2
Antonis
Dentakis
67
Диамантис
Апостолос
33
Stergios
Dimopoulos
3
Franco
Ferrari
23
Fernando
Joao
99
Konstantinos
Balogiannis
6
Цоканис
Тасос
8
Муньис
Хуан
27
Мистакидис
Яннис
26
Ендришек
Эрик
32
Domitris
Sotiriou
47
Браун
Кристофер
6
Anestis
Nastos
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
4
Vajeba
Sakor
19
Kosmas
Tsilianidis
8
Нейра
Хуан
11
Семеду
Лисандру
9
Dimitrios
Manos
Волос
4-5-1
ОФИ
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Dimitrios Manos
46'
Joaquin Torres
Fernando Joao
 
47'
 
Коровесис Никос
56'
 
Joao Figueiredo
Vajeba Sakor
68'
Augusto Max
Konstantinos Balogiannis
 
75'
Joaquin Torres
1:0
79'
 
Браун Кристофер
80'
 
Ваш Рикарду
Коровесис Никос
84'
 
Семеду Лисандру
85'
Vasilios Mantzis
 
90'
 
Ваш Рикарду

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 13
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 38 Владение мячом, % 62

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос
Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =6 -8
ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ
Эммен 3:0 ОФИ Аякс 6:2 ОФИ Эйпен 3:1 ОФИ Атромитос 0:2 ОФИ ОФИ 1:1 Астерас Панатинаикос 1:3 ОФИ ОФИ 1:0 ПАС Янина Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 2:0 Левадиакос Аполлон Смирнис 0:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Олимпиакос 5:1 ОФИ ОФИ 1:3 Ламия АЕК 1:0 ОФИ ОФИ 0:0 Ксанти ОФИ 1:1 Атромитос
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Ксанти 3 3 0 0 6 - 3 9
3. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
4. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
5. ОФИ 4 2 1 1 7 - 4 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Арис Салоники 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Паниониос 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Астерас 2:0 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Атромитос 0:2 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Панатинаикос 3 0 1 2 2 - 8 1
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    22'
    Dimitrios Manos получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panthessaliko Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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