Греция: Суперлига 2019-2020
Волос
1:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
ОФИ
22' Желтая карточкаDimitrios Manos
47' Желтая карточкаКоровесис Никос
1:0
75' ГолJoaquin Torres
79' Желтая карточкаБраун Кристофер
84' Желтая карточкаСемеду Лисандру
85' Желтая карточкаVasilios Mantzis
90' Желтая карточкаВаш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
22'
47'
75'
1:0
79'
84'
85'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 13
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
38 Владение мячом, % 62
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +10 =4 -6Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос
Ираклис 2:0 Волос Волос 1:3 Аполлон Лариса Панахаики 1:1 Волос Волос 6:0 Аигиниакос АОК Керкира 1:1 Волос Волос 5:0 Иродотос Платаниас 0:0 Волос Волос 3:0 Спарти Волос 1:1 Трикала Эрготелис 2:0 Волос Волос 1:4 Киссамикос Apollon Pontou 1:0 Волос Волос 2:1 Докса Драма Караискакис 0:1 Волос Волос 3:1 Аиттитос Спатон Аигиниакос 1:4 Волос
ОФИ Последние 20 матчей: +6 =6 -8ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Ксанти
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|5.
|ОФИ
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Паниониос
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Астерас
|2:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Атромитос
|0:2
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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