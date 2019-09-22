Греция: Суперлига 2019-2020
ПАОК
1:1
Перерыв
Стадион: Тумба
Арис Салоники
0:1
4' ГолИдейе Браун
1:1
6' ГолМатос Леонардо
18' Желтая карточкаВелес Фран
29' Желтая карточкаМатос Леонардо
30' Желтая карточкаАкпом Чуба
38' Желтая карточкаСаша Лукас
15
Креспо
Хосе
98
Лео
Родригес
27
Мишич
Йосип
47
Акпом
Чуба
23
Хулиан
Диас
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
98 Лео РодригесПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
-
44 Велес ФранЗащитник
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаНападающий
-
11 Идейе БраунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тонсо МартинНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Terzis
Ход матча
4'
6'
1:1
18'
29'
30'
38'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде
Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига ПАОК 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:1 ПАОК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|АЕК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Ксанти
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|5.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|6.
|ОФИ
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Арис Салоники
|1:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|8.
|Лариса
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|9.
|Паниониос
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|11.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|Панаитоликос
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
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