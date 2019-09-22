Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
1:1
Перерыв

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
4' Гол
Идейе Браун
1:1
6' Гол
Матос Леонардо
18' Желтая карточка
Велес Фран
29' Желтая карточка
Матос Леонардо
30' Желтая карточка
Акпом Чуба
38' Желтая карточка
Саша Лукас
31
Пасхалакис
Александрос
3
Матос
Леонардо
5
Варела
Фернанду
15
Креспо
Хосе
23
Яннулис
Димитрис
98
Лео
Родригес
27
Мишич
Йосип
33
Douglas
Gomes
21
Бисесвар
Диего
47
Акпом
Чуба
10
Пелкас
Димитрис
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
44
Велес
Фран
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
7
Nicolas
Diguiny
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
11
Идейе
Браун
ПАОК
4-4-2
Арис Салоники
4-4-2

Ход матча

4'
0:1
Идейе Браун
(Фетфатцидис Иоаннис)
6'
Матос Леонардо
(Мишич Йосип)
1:1
15'
Лимниос Димитрис
Пелкас Димитрис
 
18'
 
Велес Фран
29'
Матос Леонардо
 
30'
Акпом Чуба
 
38'
 
Саша Лукас

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос
Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК ПАОК 2:2 Аякс Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Андерлехт 1:3 ПАОК Сент-Трюйден 0:4 ПАОК ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Нордшелланн 0:3 ПАОК АЗ Алкмаар 1:0 ПАОК ПАОК 1:0 АЕК ПАС Янина 0:2 ПАОК Астерас 0:0 ПАОК ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас
Арис Салоники Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Арис Салоники 4:0 Панатинаикос Волос 1:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 ОФИ Арис Салоники 3:1 Мольде
Мольде 3:0 Арис Салоники АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПСВ 3:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:3 Гент Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Арис Салоники 7:2 Ксанти Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 Атромитос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ Арис Салоники 5:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 Арис Салоники Арис Салоники 2:0 АЕК ПАОК 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:1 Паниониос

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
ПАОК 1:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:2 ПАОК Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига
Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига ПАОК 3:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 3:1 ПАОК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 1:1 4 3 1 0 8 - 5 10
2. Олимпиакос 3 3 0 0 7 - 0 9
3. АЕК 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Ксанти 4 3 0 1 6 - 6 9
5. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
6. ОФИ 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Арис Салоники 1:1 4 1 2 1 6 - 3 5
8. Лариса 4 1 1 2 4 - 3 4
9. Паниониос 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Астерас 4 1 0 3 5 - 7 3
11. Ламия 3 0 2 1 3 - 5 2
12. Атромитос 4 0 2 2 6 - 8 2
13. Панатинаикос 3 0 1 2 2 - 8 1
14. Панаитоликос 4 0 0 4 3 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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