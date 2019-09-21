Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 5240
Рапид Вена
0'
40' Желтая карточка
Agonay Jimenez Ione
0:1
54' Гол
Аразе Кельвин
64' Желтая карточка
Гугганиг Давид
0:2
71' Гол
Барац Матео
90'+4
25
Ferdinand
Oswald
34
Stefan
Hager
13
Agonay
Jimenez
Ione
4
Гугганиг
Давид
9
Sebastian
Santin
3
Michael
Svoboda
46
Lukas
Grgic
26
Florian
Buchacher
16
Florian
Rieder
22
Дедич
Златко
7
Benjamin
Pranter
1
Штребингер
Ричард
24
Ауэр
Штефан
17
Дибон
Кристофер
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
8
Шваб
Штефан
10
Мург
Томас
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
7
Шаберсбергер
Филипп
27
Баджи
Алиу
Ваттенс
3-4-3
Рапид Вена
4-2-3-1

Ход матча

40'
Agonay Jimenez Ione
 
50'
 
Аразе Кельвин
Мург Томас
54'
0:1
Аразе Кельвин
(Шваб Штефан)
64'
Гугганиг Давид
 
65'
Kelvin Yeboah
Benjamin Pranter
 
65'
 
Фунтас Таксиархис
Кнасмюлльнер Кристоф
70'
Вальх Клеменс
Florian Rieder
 
71'
0:2
Барац Матео
(Шваб Штефан)
77'
 
Китагава Коя
Баджи Алиу
79'
Felix Adjei
Florian Buchacher
 

Предыдущие игры

Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс
Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК
Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
4. Вольфсбергер 7 5 0 2 19 - 8 15
5. Штурм 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Хартберг 7 3 2 2 16 - 16 11
7. Ваттенс 8 2 2 4 10 - 15 8
8. Альтах 7 2 1 4 16 - 16 7
9. Маттерсбург 8 2 1 5 10 - 22 7
10. Санкт-Пёльтен 8 1 3 4 6 - 22 6
11. Аустрия Вена 7 1 2 4 10 - 16 5
12. Адмира 8 0 2 6 4 - 23 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Агонай Хименес Ионе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Агонай Хименес Ионе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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