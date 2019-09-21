Австрия: Бундеслига 2019-2020
Ваттенс
0:2
Конец матча
Стадион: Тиволи Ной Зрители: 5240
Рапид Вена
40' Желтая карточкаAgonay Jimenez Ione
0:1
54' ГолАразе Кельвин
64' Желтая карточкаГугганиг Давид
0:2
71' ГолБарац Матео
34
Stefan
Hager
46
Lukas
Grgic
22
Дедич
Златко
24
Ауэр
Штефан
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
27
Баджи
Алиу
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Stefan HagerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Lukas GrgicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Felix AdjeiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Ауэр ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
Ход матча
54'
0:1
64'
71'
0:2
Предыдущие игры
Ваттенс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Маттерсбург 0:2 Ваттенс Ваттенс 1:5 Ред Булл Зальцбург Штурм 2:0 Ваттенс ЛАСК 1:1 Ваттенс
Ваттенс 1:1 Санкт-Пёльтен Альтах 3:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Трайбах 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:2 Санкт-Паули Ваттенс 0:2 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Хорн 1:3 Ваттенс Ваттенс 1:0 Аустрия Люстенау Лиферинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 3:1 Амштеттен Пашинг 1:2 Ваттенс Ваттенс 2:1 Аустрия-2 Вена Ваккер-2 Инсбрук 3:2 Ваттенс Ваттенс 2:0 Форвертс Штайр Винер Нойштадт 0:0 Ваттенс
Рапид Вена Последние 20 матчей: +13 =1 -6Рапид Вена 5:0 Адмира Гюссинг 1:10 Рапид Вена Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 ЛАСК
Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Аллерхайлинген 1:9 Рапид Вена Пинкафельд 0:9 Рапид Вена Рапид Вена 2:1 Нюрнберг Рапид Вена 2:1 Яблонец Рапид Вена 2:3 Богемианс-1905 Леобендорф 0:3 Рапид Вена Клостернойбург (дублёры) 0:10 Рапид Вена Штурм 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Штурм Рапид Вена 2:0 Маттерсбург Рапид Вена 1:2 Альтах Маттерсбург 1:0 Рапид Вена
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|4.
|Вольфсбергер
|7
|5
|0
|2
|19 - 8
|15
|5.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Хартберг
|7
|3
|2
|2
|16 - 16
|11
|7.
|Ваттенс
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|8.
|Альтах
|7
|2
|1
|4
|16 - 16
|7
|9.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|10.
|Санкт-Пёльтен
|8
|1
|3
|4
|6 - 22
|6
|11.
|Аустрия Вена
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|12.
|Адмира
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
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