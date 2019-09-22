Австрия: Бундеслига 2019-2020

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  4. Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
2:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Альтах
0'
7' Желтая карточка
Philipp Schmiedl
19' Желтая карточка
Моншайн Кристоф
22' Желтая карточка
Samuel Gouet
45' Желтая карточка
Цвиршиц Штефан
1:0
61' Гол
Моншайн Кристоф
72' Желтая карточка
Марчинко Кристоф
2:0
80' Гол
Тургеман Алон
85' Желтая карточка
Турнвальд Мануэль
87' Желтая карточка
Dominik Fitz
90' Желтая карточка
Сакс Максимилиан
90'+3
13
Лучич
Иван
III
8
Цвиршиц
Штефан
15
Сербест
Таркан
23
Палмер-Браун
Эрик
28
Марчинко
Кристоф
27
Эбнер
Томас
5
Vesel
Demaku
10
Грюнвальд
Александр
36
Dominik
Fitz
14
Моншайн
Кристоф
26
Тургеман
Алон
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
6
Philipp
Schmiedl
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
17
Florian
Jamnig
4
Samuel
Gouet
12
Диаките
Усман
16
Шрайнер
Эммануэль
30
Manfred
Fischer
37
Бериша
Мергим
Аустрия Вена
4-3-3
Альтах
4-4-1-1

Ход матча

7'
 
Philipp Schmiedl
15'
Джегго Джеймс
Эбнер Томас
 
19'
Моншайн Кристоф
 
22'
 
Samuel Gouet
39'
 
Гебауэр Кристиан
Samuel Gouet
45'
Цвиршиц Штефан
 
57'
 
Lars Nussbaumer
Florian Jamnig
61'
Моншайн Кристоф
(Dominik Fitz)
1:0
72'
Марчинко Кристоф
 
73'
 
Bernd Gschweidl
Шрайнер Эммануэль
80'
Тургеман Алон
(Моншайн Кристоф)
2:0
83'
Сакс Максимилиан
Тургеман Алон
 
85'
 
Турнвальд Мануэль
87'
Dominik Fitz
 
89'
Прокоп Доминик
Dominik Fitz
 
90'
Сакс Максимилиан
 

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена
Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер
Альтах Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг
Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 7 7 0 0 34 - 6 21
2. Вольфсбергер 1:0 8 6 0 2 20 - 8 18
3. ЛАСК 7 5 1 1 11 - 3 16
4. Рапид Вена 8 5 1 2 16 - 8 16
5. Штурм 8 4 1 3 11 - 8 13
6. Хартберг 0:1 8 3 2 3 16 - 17 11
7. Аустрия Вена 2:0 8 2 2 4 12 - 16 8
8. Ваттенс 8 2 2 4 10 - 15 8
9. Альтах 0:2 8 2 1 5 16 - 18 7
10. Маттерсбург 8 2 1 5 10 - 22 7
11. Санкт-Пёльтен 8 1 3 4 6 - 22 6
12. Адмира 8 0 2 6 4 - 23 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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