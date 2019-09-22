Австрия: Бундеслига 2019-2020
Аустрия Вена
2:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Дженерали Арена
Альтах
7' Желтая карточкаPhilipp Schmiedl
19' Желтая карточкаМоншайн Кристоф
22' Желтая карточкаSamuel Gouet
45' Желтая карточкаЦвиршиц Штефан
1:0
61' ГолМоншайн Кристоф
72' Желтая карточкаМарчинко Кристоф
2:0
80' ГолТургеман Алон
85' Желтая карточкаТурнвальд Мануэль
87' Желтая карточкаDominik Fitz
90' Желтая карточкаСакс Максимилиан
27
Эбнер
Томас
36
Dominik
Fitz
19
Карич
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Dominik FitzНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
19'
22'
45'
61'
1:0
72'
80'
2:0
87'
90'
Предыдущие игры
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вольфсбергер 3:0 Аустрия Вена Маннерсдорф 0:8 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Аустрия Клагенфурт Аустрия Вена 1:3 Рапид Вена
Хартберг 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:1 Адмира Аполлон 3:1 Аустрия Вена Маттерсбург 1:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аустрия Вена 0:3 ЛАСК Ваттенс 3:1 Аустрия Вена Коттманнсдорф 0:9 Аустрия Вена Гафленц 0:5 Аустрия Вена Аустрия Вена 3:1 КПР Аустрия Вена 2:1 Баник Острава Аустрия Вена 2:3 Славия Прага Bad Erlach 0:11 Аустрия Вена Зигхартскирхен 0:10 Аустрия Вена ЛАСК 5:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер
Альтах Последние 20 матчей: +7 =6 -7Альтах 6:0 Санкт-Пёльтен Альтах 1:2 Штурм Вольфсбергер 5:2 Альтах Альтах 3:3 Хартберг
Рапид Вена 2:1 Альтах Альтах 3:2 Ваттенс ЛАСК 2:0 Альтах Куфштайн 1:6 Альтах Альтах 1:1 Саутгемптон Альтах 2:3 Вест Хэм Люцерн 0:0 Альтах Грасcхоппер 3:0 Альтах Рапид Вена 1:2 Альтах Альтах 3:1 Хартберг Альтах 2:2 Адмира Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 1:4 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Альтах: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 0:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 4:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|7
|7
|0
|0
|34 - 6
|21
|2.
|Вольфсбергер
|1:0
|8
|6
|0
|2
|20 - 8
|18
|3.
|ЛАСК
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|4.
|Рапид Вена
|8
|5
|1
|2
|16 - 8
|16
|5.
|Штурм
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|Хартберг
|0:1
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|7.
|Аустрия Вена
|2:0
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|8.
|Ваттенс
|8
|2
|2
|4
|10 - 15
|8
|9.
|Альтах
|0:2
|8
|2
|1
|5
|16 - 18
|7
|10.
|Маттерсбург
|8
|2
|1
|5
|10 - 22
|7
|11.
|Санкт-Пёльтен
|8
|1
|3
|4
|6 - 22
|6
|12.
|Адмира
|8
|0
|2
|6
|4 - 23
|2
Загрузка...