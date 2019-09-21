Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
2:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Теодорос Колокотронис
Атромитос
1:0
3' ГолMarc Fernandez
5' Желтая карточкаГонсалес Энеко
2:0
6' ГолMarc Fernandez
23
Adrian
Riera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
-
11 RegisПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Borja Jimenez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
Ход матча
3'
1:0
6'
2:0
22'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +3 =8 -9Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас
Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия
Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Ксанти
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|5.
|ОФИ
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Паниониос
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Астерас
|2:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Атромитос
|0:2
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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