Греция: Суперлига 2019-2020

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Астерас
2:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Атромитос
0'
1:0
3' Гол
Marc Fernandez
5' Желтая карточка
Гонсалес Энеко
2:0
6' Гол
Marc Fernandez
36'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
6
Вальенте
Хосе
4
Triantafyllos
Pasalidis
33
Angel
Martinez
II
12
Juan
Manuel
Munafo
23
Adrian
Riera
5
Гонсалес
Энеко
19
Eneko
Juaregi
7
Marc
Fernandez
10
Фернандес
Луис
35
Christos
Mandas
5
Хила
Таль
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
3
Катранис
Александрос
28
Нацос
Спиридон
15
Madson
6
Харисис
Харилаос
9
Giorgos
Manousos
39
Веллиос
Апостолос
7
Фарлей
Роса
Астерас
4-4-2
Атромитос
4-3-3

Ход матча

3'
Marc Fernandez
(Фернандес Луис)
1:0
5'
Гонсалес Энеко
 
6'
Marc Fernandez
2:0
22'
 
Рауль Баэна
Хила Таль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас
Астерас 0:0 Коньяспор Хераклес 2:0 Астерас Астерас 3:0 Паниониос Астерас 0:0 ПАОК ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия
Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК ДАК 1:2 Атромитос Атромитос 0:3 Ноттингем Форест Динамо Дрезден 1:1 Атромитос Атромитос 0:2 ОФИ Атромитос 2:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:2 Атромитос Атромитос 1:0 Аполлон Смирнис Олимпиакос 2:1 Атромитос Атромитос 0:1 АЕК ПАОК 3:0 Атромитос Атромитос 3:0 Паниониос АЕК 3:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос ПАС Янина 0:2 Атромитос

Последние игры между собой

Астерас: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Атромитос: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Астерас 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Кубок
Астерас 0:1 Атромитос Кубок Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Астерас Суперлига Атромитос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 4:3 Астерас Суперлига Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 3:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Ксанти 3 3 0 0 6 - 3 9
3. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
4. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
5. ОФИ 4 2 1 1 7 - 4 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Арис Салоники 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Паниониос 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Астерас 2:0 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Атромитос 0:2 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Панатинаикос 3 0 1 2 2 - 8 1
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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