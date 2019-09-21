Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
АЕК
0' 5'
1
Christopher
Knett
21
Санья
Пьер
47
Alexandros
Malis
5
Igor
Jovanovic
3
Балби
Лучиано
18
Adrian
Oscar
Lucero
6
Таар
Аймен
11
Диас
Хорхе
Арийиби
Гболи
10
Далсью
7
Vlad
Morar
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
19
Чигринский
Дмитрий
21
Враньеш
Огнен
3
Лопеш
Элдер
8
Симоэш
Андре
20
Манталос
Петрос
6
Крстичич
Ненад
27
Паулинью
Паулу
14
Албанис
Христос
10
Ливайя
Марко
Панаитоликос
4-2-3-1
АЕК
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос
Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =4 -5
АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти
АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
АЕК: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
АЕК 4:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панаитоликос Кубок Панаитоликос 1:4 АЕК Суперлига
Панаитоликос 0:4 АЕК Кубок АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:3 АЕК Товарищеские матчи АЕК 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 АЕК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Ксанти 3 3 0 0 6 - 3 9
3. ПАОК 3 3 0 0 7 - 4 9
4. Волос 4 3 0 1 4 - 6 9
5. ОФИ 4 2 1 1 7 - 4 7
6. АЕК 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Арис Салоники 3 1 1 1 5 - 2 4
8. Паниониос 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Астерас 2:0 4 1 0 3 5 - 6 3
10. Ламия 3 0 2 1 3 - 5 2
11. Атромитос 0:2 4 0 2 2 5 - 8 2
12. Лариса 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Панатинаикос 3 0 1 2 2 - 8 1
14. Панаитоликос 3 0 0 3 3 - 7 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...