Греция: Суперлига 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Панетоликос
АЕК
21
Санья
Пьер
11
Диас
Хорхе
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Санья ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастро Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хульт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +4 =4 -12ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос
Панаитоликос 1:2 Арис Салоники Аполлон Смирнис 0:1 Панаитоликос Панаитоликос 0:5 Олимпиакос АЕК 4:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 ПАОК Панаитоликос 5:0 Паниониос Астерас 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Левадиакос 1:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:2 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 Панатинаикос Панаитоликос 0:0 Ксанти ОФИ 3:0 Панаитоликос Атромитос 2:2 Панаитоликос Иерапетра 0:0 Панаитоликос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =4 -5АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти
АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 АЕК АЕК 0:0 Истанбул Башакшехир ПАОК 1:0 АЕК Левадиакос 0:3 АЕК Ламия 0:4 АЕК АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 9
АЕК: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Ксанти
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|9
|3.
|ПАОК
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|4 - 6
|9
|5.
|ОФИ
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Арис Салоники
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Паниониос
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Астерас
|2:0
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|10.
|Ламия
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|11.
|Атромитос
|0:2
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|12.
|Лариса
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Панатинаикос
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|14.
|Панаитоликос
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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