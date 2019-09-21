Кипр: Первый дивизион 2019-2020
37' Желтая карточкаПиттас Яннис
38' Желтая карточкаГомес Хорди
44' Желтая карточкаКириаку Хараламбос
1:0
49' ГолThiago Santos I
52' Желтая карточкаСелимович Вахид
75' Желтая карточкаЛюфтнер Михаэль
90' Желтая карточкаЗелая Эмилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Эзра ХенПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
-
2 Joel V
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
36 Малл ДжоэлВратарь
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Защитник
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
18 Агирре ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Daniel CarrНападающий
-
11 Зелая ЭмилиоНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
37'
38'
49'
1:0
52'
75'
90'
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония
Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ
Последние игры между собой
Омония: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|4.
|Этникос Ахна
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Анортосис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Аполлон
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Докса Катокопия
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|12.
|Эносис
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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