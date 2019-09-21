Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Омония
1:0
Конец матча
Аполлон
0'
37' Желтая карточка
Питтас Яннис
38' Желтая карточка
Гомес Хорди
44' Желтая карточка
Кириаку Хараламбос
1:0
49' Гол
Thiago Santos I
52' Желтая карточка
Селимович Вахид
75' Желтая карточка
Люфтнер Михаэль
90' Желтая карточка
Зелая Эмилио
90'+6
Омония
Аполлон

Ход матча

37'
 
Питтас Яннис
38'
Гомес Хорди
 
44'
 
Кириаку Хараламбос
49'
Thiago Santos I
1:0
52'
 
Селимович Вахид
62'
 
Гакпе Серж
Daniel Carr
71'
Губочан Томаш
Христофи Димитрос
 
72'
Andronikos Kakoullis
Эзра Хен
 
73'
 
Сардинеро Адриан
Питтас Яннис
75'
Люфтнер Михаэль
 
90'
 
Зелая Эмилио
90'
Кусулос Янис
Дербишир Мэтт
 

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +6 =6 -8
АЕК Ларнака 2:2 Омония Омония 2:0 Неа Саламина Докса Катокопия 0:2 Омония АЕК Ларнака 2:1 Омония
Омония 1:2 АПОЭЛ АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Неа Саламина 5:2 Омония Омония 0:2 Аполлон Омония 0:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 1:1 Омония Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Неа Саламина Аполлон 3:1 Омония Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 0:0 Омония Омония 2:2 Докса Катокопия Эрмис Арадиппу 0:2 Омония Пафос 1:0 Омония Омония 3:1 Неа Саламина Омония 1:1 Аполлон
Аполлон Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Аполлон 3:2 Пафос Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Аполлон 3:1 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:2 Аполлон Аполлон 3:1 Шемрок Роверс Шемрок Роверс 2:1 Аполлон Аполлон 4:0 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис 0:2 Аполлон Аполлон 0:2 Динамо Москва Неа Саламина 2:1 Аполлон Аполлон 1:2 АЕК Ларнака АПОЭЛ 3:0 Аполлон Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Омония 0:2 Аполлон Аполлон 1:1 Неа Саламина Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Аполлон 1:3 АПОЭЛ

Последние игры между собой

Омония: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Аполлон: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион
Аполлон 1:0 Омония Кубок Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Омония 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Аполлон 1:0 Омония Первый дивизион Омония 0:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Первый дивизион Омония 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:0 Омония Кубок Омония 2:2 Аполлон Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Первый дивизион Аполлон 2:1 Омония Кубок Омония 1:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 Омония Первый дивизион Аполлон 0:0 Омония Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 4 3 1 0 7 - 2 10
2. АЕК Ларнака 3 1 2 0 6 - 4 5
3. АЕЛ Лимаcсол 0:0 4 1 2 1 2 - 3 5
4. Этникос Ахна 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Анортосис 2 1 1 0 2 - 1 4
6. АПОЭЛ 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Аполлон 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Пафос 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Докса Катокопия 0:0 4 0 3 1 2 - 4 3
11. Олимпиакос Никосия 3 0 2 1 5 - 6 2
12. Эносис 3 0 0 3 4 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Гомес Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Питтас Яннис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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