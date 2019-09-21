Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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АЕЛ Лимаcсол
1:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
30' Желтая карточка
Меска
43' Желтая карточка
Трайчевски Душко
53' Вторая желтая карточка
Меска
1:0
70' Гол в свои ворота
Дервит Дориан
84' Желтая карточка
Жуниор Досса
90' Желтая карточка
Казарян Геворг
90' Желтая карточка
Дервит Дориан
90'+6
АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия

Ход матча

30'
 
Меска
43'
 
Трайчевски Душко
53'
 
Меска
58'
Казарян Геворг
Гастаньяга Йон
 
60'
Торрес Мануэль
Антониу Минас
 
62'
 
Carlitos IX
Луис Карлос II
70'
Дервит Дориан
1:0
71'
Ryan Mmaee
Хурадо Рубен
 
75'
 
Ирхене Фиделис
Больевич Владимир
83'
 
Lukas Brambilla
Трайчевски Душко
84'
Жуниор Досса
 
90'
Казарян Геворг
 
90'
 
Дервит Дориан

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +7 =4 -9
АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия
Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Докса Катокопия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Докса Катокопия 3:4 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 4 3 1 0 7 - 2 10
2. АЕЛ Лимаcсол 4 2 1 1 3 - 3 7
3. АЕК Ларнака 3 1 2 0 6 - 4 5
4. Этникос Ахна 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Анортосис 2 1 1 0 2 - 1 4
6. АПОЭЛ 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Аполлон 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Пафос 3 1 0 2 4 - 6 3
9. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 6 3
10. Олимпиакос Никосия 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Докса Катокопия 4 0 2 2 2 - 5 2
12. Эносис 3 0 0 3 4 - 8 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Трайчевски Душко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Меска получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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