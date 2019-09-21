Кипр: Первый дивизион 2019-2020
АЕЛ Лимаcсол
1:0
Конец матча
Докса Катокопия
30' Желтая карточкаМеска
43' Желтая карточкаТрайчевски Душко
53' Вторая желтая карточкаМеска
1:0
70' Гол в свои воротаДервит Дориан
84' Желтая карточкаЖуниор Досса
90' Желтая карточкаКазарян Геворг
90' Желтая карточкаДервит Дориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Хурадо РубенНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Годал БорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 МескаНападающий
-
-
83 Carlão I
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
9 Italo
-
-
97 Carlitos IX
-
-
Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Ход матча
30'
43'
53'
70'
1:0
84'
90'
90'
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +7 =4 -9АПОЭЛ 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис АЕЛ Лимаcсол 0:1 Арис Салоники
Арис Салоники 0:0 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 0:2 АЕЛ Лимаcсол АПОЭЛ 4:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 2:3 АЕК Ларнака АЕЛ Лимаcсол 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол Омония 3:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АЕЛ Лимаcсол Эрмис Арадиппу 2:3 АЕЛ Лимаcсол Омония 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Докса Катокопия 1:1 Этникос Ахна Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:2 Омония Анортосис 0:3 Докса Катокопия
Докса Катокопия 1:0 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 0:1 Алки Ороклинис Пафос 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:2 Эносис Докса Катокопия 3:3 Анортосис Эрмис Арадиппу 0:4 Докса Катокопия Алки Ороклинис 1:4 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:0 Пафос Эносис 1:0 Докса Катокопия Пафос 1:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эрмис Арадиппу Омония 2:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Неа Саламина Аполлон 2:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:5 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Докса Катокопия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:4 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:4 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|3.
|АЕК Ларнака
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|4.
|Этникос Ахна
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Анортосис
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|АПОЭЛ
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Аполлон
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Пафос
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Олимпиакос Никосия
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Докса Катокопия
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|12.
|Эносис
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
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