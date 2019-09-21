Германия: Бундеслига 2019-2020

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Вердер
0:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
13' Гол
Орбан Вилли
29' Желтая карточка
Конате Ибраима
34'
1
Павленка
Иржи
4
Ланг
Михаэль
23
Гебреселассие
Теодор
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
19
Сарджент
Джош
39
Голлер
Беньямин
24
Эггештайн
Йоханнес
1
Гулач
Петер
5
Юпамекано
Део
6
Конате
Ибраима
4
Орбан
Вилли
22
Мукиэле
Норди
7
Забитцер
Марсель
27
Лаймер
Конрад
18
Нкунку
Кристофер
16
Клостерманн
Лукас
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
Вердер
4-3-3
РБ Лейпциг
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Орбан Вилли
(Нкунку Кристофер)
29'
 
Конате Ибраима

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна
Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр
Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Вердер 2:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:0 Вердер Бундеслига
Вердер 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:0 РБ Лейпциг Товарищеские матчи РБ Лейпциг 2:1 Вердер Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 1:0 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Бавария Заявка 5 3 2 0 16 - 4 11
3. Шальке 04 Заявка 5 3 1 1 10 - 5 10
4. Байер Л Заявка 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Боруссия Д Заявка 4 3 0 1 13 - 5 9
6. Фрайбург Заявка 5 3 0 2 10 - 4 9
7. Вольфсбург Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
8. Боруссия М Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9. Аугсбург Заявка 5 2 1 2 7 - 10 7
10. Айнтрахт Фр Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Вердер 0:1 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12. Фортуна Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Хоффенхайм Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
14. Унион Берлин Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
15. Герта Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16. Кёльн Заявка 5 1 0 4 4 - 11 3
17. Майнц Заявка 5 1 0 4 5 - 15 3
18. Падерборн Заявка 5 0 1 4 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest-Weser-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Вердер 0:1 РБ Лейпциг
Вердер
10.2% (15)
Ничья
15.6% (23)
РБ Лейпциг
74.1% (109)
1:2 РБ Лейпциг
48.3% (71)
1:1 Ничья
11.6% (17)
1:3 РБ Лейпциг
10.9% (16)
2:1 Вердер
8.2% (12)
0:1 РБ Лейпциг
8.2% (12)
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