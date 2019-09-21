Германия: Бундеслига 2019-2020

Первый тайм

33' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Отличную защиту показывает Фридль Марко от команды Вердер , не дает пропустить гол своей команде.

30' Матч возобновлен

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

29' Конате Ибраима - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

27' Ланг Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ланг Михаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

20' Классен Дэви пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

20' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ланг Михаэль из команды Вердер пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

19' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Конате Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Клостерманн Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Хорошие скиллы дриблинга показывает Голлер Беньямин , обходя своих соперников

15' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

15' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Классен Дэви предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Удар от ворот произведет Вердер

12' Гросс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

7' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

5' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Вердер

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола