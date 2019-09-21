Германия: Бундеслига 2019-2020
Вердер
0:1
Первый тайм: 34'
Стадион: Wohninvest-Weser-Stadion
РБ Лейпциг
0:1
13' ГолОрбан Вилли
29' Желтая карточкаКонате Ибраима
32
Фридль
Марко
30
Классен
Дэви
20
Кунья
Матеус
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Luc Ihorst
-
-
28 Ilia Gruev
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кунья МатеусНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Демме ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
29'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +9 =3 -8Унион Берлин 1:2 Вердер Вердер 3:2 Аугсбург Хоффенхайм 3:2 Вердер Вердер 1:3 Фортуна
Дельменхорст 1:6 Вердер Вердер 0:0 Эвертон Вердер 4:0 Эйбар Кёльн 0:1 Вердер Вердер 0:1 Оснабрюк Вердер 1:1 Дармштадт Вердер 0:3 Карлсруэ Вердер 1:0 Ваттенс Ольденбург 1:7 Вердер Блау-Вайс 94 Папенбург 4:1 Вердер Вердер 2:1 РБ Лейпциг Хоффенхайм 0:1 Вердер Вердер 2:2 Боруссия Д Фортуна 4:1 Вердер Вердер 2:3 Бавария Бавария 1:0 Вердер
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Бенфика 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Бавария Боруссия М 1:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр
Унион Берлин 0:4 РБ Лейпциг Оснабрюк 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Астон Вилла РБ Лейпциг 2:0 Ренн РБ Лейпциг 3:2 Галатасарай РБ Лейпциг 1:4 Цюрих РБ Лейпциг 0:3 Бавария Вердер 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Бавария Майнц 3:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Фрайбург Гамбург 1:3 РБ Лейпциг Боруссия М 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург Байер Л 2:4 РБ Лейпциг Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Вердер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Бавария
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|16 - 4
|11
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|Байер Л
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Боруссия Д
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|13 - 5
|9
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Вердер
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Хоффенхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|Герта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|Кёльн
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|17.
|Майнц
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 15
|3
|18.
|Падерборн
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 14
|1
Вердер
10.2% (15)
Ничья
15.6% (23)
РБ Лейпциг
74.1% (109)
1:2 РБ Лейпциг
48.3% (71)
1:1 Ничья
11.6% (17)
1:3 РБ Лейпциг
10.9% (16)
2:1 Вердер
8.2% (12)
0:1 РБ Лейпциг
8.2% (12)
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