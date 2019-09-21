Швейцария: Суперлига 2019-2020

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Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Сьон
0' 6'
30
Laurent
Walthert
4
Andre
Luis
II
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
8
Samir
Ramizi
7
Thibault
Corbaz
16
Сейду
Лео
19
Хайле-Селассие
Марен
11
Карлен
Гаэтан
14
Нуццоло
Рафаэль
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
36
Куасси
Ксавье
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
6
Зок
Кристиан
24
Тома
Бастьен
7
Касами
Пайтим
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
9
Робертс
Улдрикис
Нёвшатель Ксамакс
3-4-3
Сьон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон
Лугано 1:1 Сьон Сьон 3:1 Цюрих Серветт 0:0 Сьон Сьон 0:3 Валенсия Сьон 1:4 Базель Сьон 0:0 Эвертон Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:1 Гренобль Сьон 0:0 ПСВ Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Сьон 0:1 Тун Грасcхоппер 0:3 Сьон Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:4 Янг Бойз Цюрих 1:0 Сьон

Последние игры между собой

Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:1 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Сьон Суперлига
Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Янг Бойз 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Сьон 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Серветт 0:0 7 2 4 1 9 - 6 10
5. Санкт-Галлен 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
6. Лугано 6 1 2 3 8 - 8 5
7. Люцерн 6 1 2 3 5 - 7 5
8. Тун 6 1 2 3 6 - 10 5
9. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
10. Нёвшатель Ксамакс 0:0 7 0 5 2 7 - 11 5
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Maladiere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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