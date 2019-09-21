Швейцария: Суперлига 2019-2020
Нёвшатель Ксамакс
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Стад де ла Маладьер
Сьон
25
Ошс
Марцис
55
Джурич
Игорь
23
Mike
Gomes
16
Сейду
Лео
34
Ндойе
Бирама
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
33
Леняни
Эрмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
23 Mike GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
33 Леняни ЭрмирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
25 Фортюн ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
40 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: +5 =6 -9Беллинцона 1:2 Нёвшатель Ксамакс Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:3 Базель Ивердон 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Цюрих 2:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Тун 2:2 Нёвшатель Ксамакс Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:5 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон Нёвшатель Ксамакс 0:1 Тузла Сити Нёвшатель Ксамакс 2:2 Раппершвиль-Йона Брайтенрайн 2:0 Нёвшатель Ксамакс Арау 0:4 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:4 Арау Базель 4:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лугано Сьон 1:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Цюрих
Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Арау 1:2 Сьон Тун 0:1 Сьон Сьон 2:1 Люцерн Allschwil 1:10 Сьон
Последние игры между собой
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сьон 3:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 3:4 Сьон Кубок Нёвшатель Ксамакс 3:0 Сьон Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Сьон 2:0 Нёвшатель Ксамакс Кубок Нёвшатель Ксамакс 0:2 Сьон Кубок Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Сьон Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Сьон 0:0 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 4:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Сьон
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Серветт
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|6.
|Лугано
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|7.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|8.
|Тун
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 11
|5
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