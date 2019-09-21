Словакия: Суперлига 2019-2020

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Жилина
1:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Погронье
0'
1:0
4' Гол
Каша Филип
8'

Ход матча

4'
Каша Филип
1:0

Предыдущие игры

Жилина Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина Жилина 3:0 Нитра
Ружомберок 2:3 Жилина Жилина 2:1 Тренчин Жилина 4:2 Спартак Трнава Земплин 0:3 Жилина Жилина 0:0 Локомотив Москва Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье
Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 9 7 2 0 22 - 6 23
2. Слован Братислава 8 6 1 1 22 - 7 19
3. ДАК 9 5 1 3 18 - 12 16
4. Злате Моравце 0:0 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Спартак Трнава 9 4 2 3 12 - 11 14
6. Тренчин 8 3 2 3 14 - 12 11
7. Ружомберок 9 2 3 4 10 - 13 9
8. Земплин 0:0 9 2 3 4 8 - 12 9
9. Середь 0:0 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нитра 0:0 9 2 2 5 9 - 13 8
11. Погронье 0:1 9 2 2 5 8 - 20 8
12. Сеница 9 1 2 6 7 - 20 5
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Каша Филип бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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