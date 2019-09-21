Словакия: Суперлига 2019-2020
Жилина
1:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Стадион под Дубном
Погронье
1:0
4' ГолКаша Филип
Ход матча
4'
1:0
Предыдущие игры
Жилина Последние 20 матчей: +9 =4 -7Злате Моравце 0:0 Жилина Жилина 5:0 Сеница Слован Братислава 1:1 Жилина Жилина 3:0 Нитра
Ружомберок 2:3 Жилина Жилина 2:1 Тренчин Жилина 4:2 Спартак Трнава Земплин 0:3 Жилина Жилина 0:0 Локомотив Москва Жилина 4:2 Ружомберок Середь 2:3 Жилина Слован Братислава 6:2 Жилина Жилина 1:2 ДАК Спартак Трнава 3:3 Жилина Земплин 2:1 Жилина Жилина 1:2 Середь Земплин 0:2 Жилина Жилина 0:3 Слован Братислава ДАК 1:0 Жилина Жилина 1:1 Земплин
Погронье Последние 20 матчей: +9 =3 -8Погронье 0:3 Нитра Середь 2:3 Погронье Погронье 0:4 Тренчин Злате Моравце 0:0 Погронье
Погронье 2:2 Спартак Трнава Ружомберок 0:1 Погронье ДАК 5:1 Погронье Погронье 1:3 Слован Братислава СТК-1914 Саморин 0:3 Погронье Погронье 4:1 Комарно Жилина-2 3:1 Погронье Погронье 4:0 Локомотив Кошице Попрад 2:1 Погронье Погронье 3:0 Скалица Татран Прешов 0:1 Погронье Погронье 0:2 Дукла Банска-Бистрица Дубница 2:0 Погронье Погронье 2:0 Петржалка-1898 Партизан Бардеёв 1:1 Погронье Погронье 2:1 Липтовски-Микулаш
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|3.
|ДАК
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|4.
|Злате Моравце
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Спартак Трнава
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|7.
|Ружомберок
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Земплин
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Середь
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нитра
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Погронье
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|12.
|Сеница
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
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