Словакия: Суперлига 2019-2020

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ДАК
0:1
Конец матча

Стадион:
Ружомберок
0'
7' Желтая карточка
Чурма Матей
0:1
44' Гол
Alexander Mojzis
90' Желтая карточка
Kristian Kostrna
90'
8
Вида
Мате
10
Вида
Кристофер
9
Рамирес
Эрик
35
Ivan
Krajcirik
10
Твардзик
Филип
2
Alexander
Mojzis
20
Костадинов
Тихомир
6
Кесе
Кристи
ДАК
4-2-3-1
Ружомберок
4-4-2

Ход матча

7'
 
Чурма Матей
44'
0:1
Alexander Mojzis
(Костадинов Тихомир)
46'
Abdulrahman Taiwo
 
60'
 
65'
 
Ondrej Novotny
74'
 
76'
Ронен Коннор
Вида Мате
 
90'
Kristian Kostrna
 
90'
 

Предыдущие игры

ДАК Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сеница 0:1 ДАК ДАК 5:2 Слован Братислава Нитра 1:2 ДАК ДАК 1:1 Земплин
Тренчин 2:1 ДАК Середь 3:1 ДАК Атромитос 3:2 ДАК ДАК 5:1 Погронье ДАК 1:2 Атромитос Злате Моравце 1:2 ДАК Краковия 2:2 ДАК ДАК 1:1 Краковия Ахмат 5:1 ДАК ДАК 5:0 Земплин Ружомберок 1:0 ДАК ДАК 3:4 Середь Жилина 1:2 ДАК ДАК 1:0 Слован Братислава Земплин 0:2 ДАК Середь 0:5 ДАК
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок
Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок

Последние игры между собой

ДАК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:1 ДАК Суперлига ДАК 2:2 Ружомберок Суперлига
Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 2:0 Ружомберок Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Жилина 1:0 9 7 2 0 22 - 6 23
2. Слован Братислава 8 6 1 1 22 - 7 19
3. ДАК 9 5 1 3 18 - 12 16
4. Злате Моравце 0:0 9 4 3 2 10 - 9 15
5. Спартак Трнава 9 4 2 3 12 - 11 14
6. Тренчин 8 3 2 3 14 - 12 11
7. Ружомберок 9 2 3 4 10 - 13 9
8. Земплин 0:0 9 2 3 4 8 - 12 9
9. Середь 0:0 9 2 3 4 11 - 16 9
10. Нитра 0:0 9 2 2 5 9 - 13 8
11. Погронье 0:1 9 2 2 5 8 - 20 8
12. Сеница 9 1 2 6 7 - 20 5
  • Второй тайм
  • 90'
    [player1] уходит, [player2] вместо него
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 76'
    Вида Мате уходит, Ронен Коннор вместо него
  • 74'
    [player1] уходит, [player2] вместо него
  • 65'
    [player1] уходит, Ondrej Novotny вместо него
  • 60'
    [player1] уходит, [player2] вместо него
  • 46'
    [player1] уходит, Abdulrahman Taiwo вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Alexander Mojzis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MOL Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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