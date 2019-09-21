Словакия: Суперлига 2019-2020
ДАК
0:1
Конец матча
Стадион: MOL Arena
Ружомберок
7' Желтая карточкаЧурма Матей
0:1
44' ГолAlexander Mojzis
90' Желтая карточкаKristian Kostrna
- Основной состав
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jan Haspra
Ход матча
7'
44'
60'
65'
74'
90'
90'
Предыдущие игры
ДАК Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сеница 0:1 ДАК ДАК 5:2 Слован Братислава Нитра 1:2 ДАК ДАК 1:1 Земплин
Ружомберок Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ружомберок 1:1 Середь Злате Моравце 4:2 Ружомберок Ружомберок 0:1 Спартак Трнава Сеница 2:2 Ружомберок
Ружомберок 2:3 Жилина Ружомберок 0:1 Погронье Тренчин 1:1 Ружомберок Ружомберок 1:0 Нитра Левски София 2:0 Ружомберок Ружомберок 0:2 Левски София Жилина 4:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 ДАК Земплин 0:3 Ружомберок Ружомберок 3:2 Слован Братислава Ружомберок 1:0 Середь Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина ДАК 1:1 Ружомберок
Последние игры между собой
ДАК: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Ружомберок: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Ружомберок 0:4 ДАК Суперлига ДАК 3:0 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 2:2 ДАК Суперлига Ружомберок 3:0 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:0 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 1:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 1:1 ДАК Суперлига Ружомберок 2:1 ДАК Суперлига ДАК 2:0 Ружомберок Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|1:0
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|Слован Братислава
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|3.
|ДАК
|9
|5
|1
|3
|18 - 12
|16
|4.
|Злате Моравце
|0:0
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|5.
|Спартак Трнава
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|Тренчин
|8
|3
|2
|3
|14 - 12
|11
|7.
|Ружомберок
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|8.
|Земплин
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|9.
|Середь
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|10.
|Нитра
|0:0
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|11.
|Погронье
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 20
|8
|12.
|Сеница
|9
|1
|2
|6
|7 - 20
|5
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