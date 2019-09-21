Швейцария: Суперлига 2019-2020
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: АФГ Арена
Серветт
4' Желтая карточкаГийемено Джереми
21
Мухайм
Миро
13
Иттен
Седрик
34
Бабич
Борис
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
28
Суиси
Райан
29
Ондуа
Гаэль
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
34 Бабич БорисНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
14 Fabiano VII
-
40 Nico Struebi
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
28 Суиси РайанПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Varol TasarПолузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Схалк АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
Ход матча
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано Монте 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 2:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 3:0 Бохум Тун 1:5 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Селтик Bad Ragaz 2:19 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Лугано 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт
Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|6
|5
|0
|1
|16 - 7
|15
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|Сьон
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Серветт
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|5.
|Санкт-Галлен
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|6.
|Лугано
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|7.
|Люцерн
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|8.
|Тун
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|Цюрих
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 11
|5
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