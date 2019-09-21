Швейцария: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Санкт-Галлен
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Серветт
0'
4' Желтая карточка
Гийемено Джереми
7'
1
Стоянович
Деян
36
Хефти
Сильван
23
Betim
Fazliji
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
7
Víctor
Ruiz
III
13
Иттен
Седрик
9
Гийемено
Джереми
34
Бабич
Борис
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Michael
Goncalves
28
Суиси
Райан
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
10
Вютрих
Себастьен
20
Varol
Tasar
25
Киэ
Грежон
Санкт-Галлен
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

4'
Гийемено Джереми
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Винтертур 2:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Лугано Монте 1:4 Санкт-Галлен Цюрих 2:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:4 Боруссия Д Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:2 Люцерн Санкт-Галлен 2:2 Спортинг Л Санкт-Галлен 3:0 Бохум Тун 1:5 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:0 Селтик Bad Ragaz 2:19 Санкт-Галлен Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Лугано 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:3 Базель
Серветт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Грасcхоппер 1:0 Серветт Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Тун 0:4 Серветт Эшалленс 0:6 Серветт
Базель 3:1 Серветт Серветт 1:0 Люцерн Серветт 0:0 Сьон Янг Бойз 1:1 Серветт Лион 1:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Стад Лозанна-Уши 2:0 Серветт Грасcхоппер 0:1 Серветт Серветт 4:1 Кринс Вадуц 1:5 Серветт Серветт 5:3 Раппершвиль-Йона Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Шаффхаузен 0:2 Серветт Серветт 1:2 Арау Винтертур 2:3 Серветт Серветт 3:2 Кьяссо

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига
Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Базель 6 5 0 1 16 - 7 15
2. Янг Бойз 6 4 2 0 13 - 5 14
3. Сьон 0:0 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Серветт 0:0 7 2 4 1 9 - 6 10
5. Санкт-Галлен 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
6. Лугано 6 1 2 3 8 - 8 5
7. Люцерн 6 1 2 3 5 - 7 5
8. Тун 6 1 2 3 6 - 10 5
9. Цюрих 6 1 2 3 5 - 14 5
10. Нёвшатель Ксамакс 0:0 7 0 5 2 7 - 11 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Гийемено Джереми получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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