Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Виллем II
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 13227
ВВВ-Венло
0'
0:0
22' Не забитый пенальти
Павлидис Вангелис
1:0
22' Гол
Павлидис Вангелис
62' Желтая карточка
Пост Данни
75' Желтая карточка
Велленройтер Тимон
90'+6
1
Велленройтер
Тимон
3
Хееркенс
Фреек
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
16
Врусай
Мариос
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Киршбаум
Торстен
2
Tobias
Pachonik
13
Рёзелер
Нильс
14
Кум
Кристиан
18
Шейманн
Самюэл
6
Пост
Данни
31
Каттермоул
Ли
19
John
Zamora
21
Линторст
Эверт
8
Ван
Ойен
Петер
9
Сориано
Элиа
Виллем II
4-3-3
ВВВ-Венло
4-2-3-1

Ход матча

22'
Павлидис Вангелис
0:0
22'
Павлидис Вангелис
1:0
58'
Mike Ndayishimiye
Кёлерт Матс II
 
62'
 
Пост Данни
71'
 
Райт Хаджи
Рёзелер Нильс
75'
Велленройтер Тимон
 
76'
 
Синклейр Джером
Ван Ойен Петер
79'
Ниукоп Барт
Нелом Микел
 
83'
Кабангу Элтон
Нуннели Че
 
86'
 
Richard Neudecker
John Zamora

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II
Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =5 -7
ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс
Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:3 Виллем II Эредивизие
Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Виллем II 1:0 7 4 0 3 10 - 11 12
4. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
5. Спарта Роттердам 7 3 2 2 16 - 15 11
6. Витесс 0:1 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
9. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
10. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
11. ВВВ-Венло 0:1 7 3 0 4 9 - 13 9
12. Гронинген 2:0 6 2 1 3 6 - 7 7
13. ПЕК Зволле 0:2 7 2 1 4 13 - 16 7
14. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
15. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Фортуна Ситтард 1:0 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
18. Ваалвейк 7 0 1 6 7 - 24 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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