Голландия: Эредивизие 2019-2020
Виллем II
1:0
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13227
ВВВ-Венло
0:0
22' Не забитый пенальтиПавлидис Вангелис
1:0
22' ГолПавлидис Вангелис
62' Желтая карточкаПост Данни
75' Желтая карточкаВелленройтер Тимон
18
Нелом
Микел
17
Саддики
Дрис
14
Кум
Кристиан
19
John
Zamora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кейруш ЖоауЗащитник
- Защитник
-
26 Ниукоп БартЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 John ZamoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Маскант Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
22'
22'
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хераклес 4:1 Виллем II Виллем II 0:1 Фейеноорд Виллем II 2:1 Эммен Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II
Виллем II 0:2 Витесс ПЕК Зволле 1:3 Виллем II Виллем II 2:1 ОФИ Зульте-Варегем 1:1 Виллем II Виллем II 0:3 Спарта Роттердам Виллем II 2:0 Осс Виллем II 2:1 Остенде АДО Ден Хааг 6:2 Виллем II Виллем II 2:3 Эммен Виллем II 0:4 Аякс Виллем II 0:3 ПСВ Эксельсиор 1:1 Виллем II Виллем II 2:0 ПЕК Зволле Виллем II 1:4 Аякс Хераклес 3:4 Виллем II Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +8 =5 -7ВВВ-Венло 2:1 Гронинген АДО Ден Хааг 1:0 ВВВ-Венло Утрехт 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 Аякс
Спарта Роттердам 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:1 Ваалвейк ВВВ-Венло 0:1 Панатинаикос ВВВ-Венло 2:0 Эйндховен Штрален 1:2 ВВВ-Венло Вольфсбург 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 3:3 Сент-Трюйден Фенлосхе Бойс 1:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:3 Витесс ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло Херенвен 2:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Де Графсхап Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:3 Фейеноорд ВВВ-Венло 2:6 Утрехт НАК Бреда 1:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 3
Виллем II 0:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 2:0 Виллем II Первый дивизион Виллем II 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 4:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 1:4 ВВВ-Венло Эредивизие Виллем II 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:1 Виллем II Эредивизие ВВВ-Венло 1:1 Виллем II Премьер-лига Виллем II 1:2 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Виллем II
|1:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|5.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|6.
|Витесс
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|9.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|11.
|ВВВ-Венло
|0:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|2:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|0:2
|7
|2
|1
|4
|13 - 16
|7
|14.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|15.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Ваалвейк
|7
|0
|1
|6
|7 - 24
|1
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