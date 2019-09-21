Голландия: Эредивизие 2019-2020
Гронинген
2:0
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion Зрители: 16471
ПЕК Зволле
1:0
19' ГолЛундквист Рамон-Паскаль
64' Желтая карточкаAzor Matusiwa
17
Итакура
Ко
19
Деккер
Рик
15
Керстен
Сэм
20
Брюнс
Томас
10
Тай
Леннарт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Итакура КоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
- Вратарь
-
20 Абсалем АмирЗащитник
-
8 Шрек СэмПолузащитник
-
11 Асоро ЙоэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Деккер РикЗащитник
-
15 Керстен СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тай ЛеннартНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
59'
2:0
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте
Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +9 =4 -7ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 9
Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Виллем II
|1:0
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|4.
|Твенте
|7
|3
|3
|1
|15 - 11
|12
|5.
|Спарта Роттердам
|7
|3
|2
|2
|16 - 15
|11
|6.
|Витесс
|0:1
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Хераклес
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|8.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|9.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|11.
|ВВВ-Венло
|0:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|12.
|Гронинген
|2:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|ПЕК Зволле
|0:2
|7
|2
|1
|4
|13 - 16
|7
|14.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|15.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Фортуна Ситтард
|1:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|17.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|18.
|Ваалвейк
|7
|0
|1
|6
|7 - 24
|1
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