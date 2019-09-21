Голландия: Эредивизие 2019-2020

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  4. Эредивизие 2019-2020
Гронинген
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 16471
ПЕК Зволле
0'
1:0
19' Гол
Лундквист Рамон-Паскаль
2:0
59' Гол
64' Желтая карточка
Azor Matusiwa
90'+5
1
Падт
Серджио
42
Зеефейк
Дейовайзио
4
Те
Вирик
Мик
17
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
6
Azor
Matusiwa
18
Эль-Мессауди
Ахмед
23
Хрустиц
Айдин
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
21
Вормердам
Дьянго
35
Бенсоп
Чарлисон
1
Маус
Ксавье
31
Ван
Вермескеркен
Саи
19
Деккер
Рик
15
Керстен
Сэм
5
Паал
Кеннет
38
Хамер
Густаво
22
Клемент
Пелле
11
Бель-Хассани
Иллиас
20
Брюнс
Томас
6
Саймак
Мустафа
10
Тай
Леннарт
Гронинген
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

Ход матча

19'
Лундквист Рамон-Паскаль
(Эль-Мессауди Ахмед)
1:0
55'
 
Гучаннеджад Реза
Бель-Хассани Иллиас
59'
2:0
64'
Azor Matusiwa
 
71'
 
Джонсон Деннис
Саймак Мустафа
72'
Эль-Ханкури Мохамед
Лундквист Рамон-Паскаль
 
78'
Шрек Сэм
Хрустиц Айдин
 
90'
Romano Postema
Azor Matusiwa
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ВВВ-Венло 2:1 Гронинген Гронинген 1:2 Хераклес АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген Гронинген 1:3 Твенте
Эммен 0:1 Гронинген Гронинген 3:0 Эйндховен Ганновер 96 0:1 Гронинген Гронинген 2:2 Эммен Шпортфройнде Лотте 1:1 Гронинген Гронинген 3:0 Пройссен Мюнстер Гронинген 2:0 Росс Каунти Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс Эммен 1:0 Гронинген Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Гронинген 0:1 Аякс Херенвен 1:1 Гронинген Гронинген 1:0 Эксельсиор Гронинген 1:0 Де Графсхап
ПЕК Зволле Последние 20 матчей: +9 =4 -7
ПЕК Зволле 6:2 Ваалвейк Эммен 1:3 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:2 Спарта Роттердам Витесс 3:0 ПЕК Зволле
Утрехт 3:1 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 1:3 Виллем II ПЕК Зволле 1:0 Астерас ПЕК Зволле 2:2 ПАОК Эммен 1:1 ПЕК Зволле Хаттем 0:8 ПЕК Зволле Далфсен 0:11 ПЕК Зволле НАК Бреда 0:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 2:4 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Витесс 4:1 ПЕК Зволле Виллем II 2:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард ПСВ 4:0 ПЕК Зволле ПЕК Зволле 3:0 Эммен Эксельсиор 0:2 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 5
ПЕК Зволле: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 9
ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 3:2 Гронинген Эредивизие
Гронинген 5:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:4 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 1:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 0:1 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 0:2 Гронинген Кубок ПЕК Зволле 2:0 Гронинген Эредивизие ПЕК Зволле 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПЕК Зволле Эредивизие Гронинген 1:0 ПЕК Зволле Эредивизие ПЕК Зволле 1:2 Гронинген Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Виллем II 1:0 7 4 0 3 10 - 11 12
4. Твенте 7 3 3 1 15 - 11 12
5. Спарта Роттердам 7 3 2 2 16 - 15 11
6. Витесс 0:1 7 3 2 2 10 - 10 11
7. Хераклес 7 3 2 2 11 - 12 11
8. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
9. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
10. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
11. ВВВ-Венло 0:1 7 3 0 4 9 - 13 9
12. Гронинген 2:0 6 2 1 3 6 - 7 7
13. ПЕК Зволле 0:2 7 2 1 4 13 - 16 7
14. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
15. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Фортуна Ситтард 1:0 6 1 2 3 7 - 12 5
17. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
18. Ваалвейк 7 0 1 6 7 - 24 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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