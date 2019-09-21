Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Генк
2:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Остенде
0'
7' Желтая карточка
Хаджи Янис
1:0
16' Гол в свои ворота
Варгас Рональд
1:1
32' Гол
Силла Идрисса
2:1
44' Гол
Онуачу Пол
59'
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
7
Ито
Дзюнъя
25
Берге
Сандер
23
Хаджи
Янис
17
Грошовски
Патрик
18
Онуачу
Пол
10
Саматта
Мбвана
28
Дютуа
Виллиам
25
Jelle
Bataille
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
26
Вандандриш
Кевин
8
Francois
Marquet
16
Варгас
Рональд
55
Фернандо
Матос
7
Сакала
Фэшн
24
Силла
Идрисса
Генк
4-3-1-2
Остенде
4-2-3-1

Ход матча

7'
Хаджи Янис
 
16'
Варгас Рональд
1:0
32'
1:1
Силла Идрисса
(Скуласон Ари)
44'
Онуачу Пол
2:1

Предыдущие игры

Генк Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт
Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк
Остенде Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде
Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Генк Первый дивизион А Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А
Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии Остенде 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:0 Остенде Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Ройал Антверпен 3:1 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Мускрон-Перювельз 1:1 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
5. Мехелен 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
7. Генк 2:1 8 4 1 3 12 - 10 13
8. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Сент-Трюйден 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Остенде 1:2 8 3 1 4 11 - 15 10
12. Кортрейк 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
15. Серкль Брюгге 1:3 8 1 0 7 7 - 19 3
16. Васланд-Беверен 1:1 8 0 3 5 5 - 19 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Силла Идрисса бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    ГООООООООЛ - Варгас Рональд очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    7'
    Хаджи Янис получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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