Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Генк
2:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Кристал-арена
Остенде
7' Желтая карточкаХаджи Янис
1:0
16' Гол в свои воротаВаргас Рональд
1:1
32' ГолСилла Идрисса
2:1
44' ГолОнуачу Пол
28
Куке
Гетан
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
21
Уронен
Йере
25
Берге
Сандер
23
Хаджи
Янис
18
Онуачу
Пол
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
- Основной состав
-
28 Куке ГетанВратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
25 Берге СандерПолузащитник
-
23 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Сане ВьюЗащитник
-
27 Капон БрехтЗащитник
-
11 Боонен ИндиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
7'
16'
1:0
32'
1:1
44'
2:1
Предыдущие игры
Генк Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ред Булл Зальцбург 6:2 Генк Шарлеруа 2:1 Генк Брюгге 1:1 Генк Генк 1:0 Андерлехт
Васланд-Беверен 0:4 Генк Генк 0:2 Зульте-Варегем Мехелен 3:1 Генк Генк 2:1 Кортрейк Вестерло 2:1 Генк Генк 3:0 Мехелен Генк 3:0 Локомотив Загреб Генк 4:1 Маккаби Тель-Авив Беринген 0:12 Генк Брегель Спорт 1:10 Генк Генк 0:0 Стандард Андерлехт 1:1 Генк Брюгге 3:2 Генк Генк 4:0 Ройал Антверпен Гент 0:1 Генк Стандард 1:3 Генк
Остенде Последние 20 матчей: +7 =6 -7Остенде 1:4 Стандард Кортрейк 2:2 Остенде Остенде 2:1 Мехелен Гент 2:0 Остенде
Остенде 0:2 Брюгге Остенде 3:1 Серкль Брюгге Андерлехт 1:2 Остенде Остенде 4:1 Панахаики Зульте-Варегем 1:1 Остенде Виллем II 2:1 Остенде Серкль Брюгге 1:1 Остенде Звевезеле 0:3 Остенде Беерсхот-Вильрейк 1:2 Остенде Остенде 1:1 Сент-Трюйден Остенде 0:3 Вестерло Эйпен 3:2 Остенде Остенде 2:2 Шарлеруа Вестерло 0:0 Остенде Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 2:1 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Остенде: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии Остенде 4:0 Генк Лига Жюпиле Генк 3:0 Остенде Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Ройал Антверпен
|3:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|Мускрон-Перювельз
|1:1
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|5.
|Мехелен
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|Генк
|2:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|11.
|Остенде
|1:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|1:3
|8
|1
|0
|7
|7 - 19
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|1:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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