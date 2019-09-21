Франция: Лига 1 2019-2020
Ницца
2:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Альянц Ривьера
Дижон
0:1
22' ГолТавареш Жулио
1:1
29' ГолДольберг Каспер
44' Желтая карточкаАгер Наиф
2:1
47' ГолАталь Юсеф
62' Желтая карточкаАталь Юсеф
73' Желтая карточкаСарр Маланг
86' Желтая карточкаАмальфитано Ромен
24
Пельмар
Анди
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
10
Уна
Адам
20
Аталь
Юсеф
25
Манга
Экеле
22
Ндонг
Ибраим
21
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
12 Колин РасинЗащитник
-
22 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
20 Аталь ЮсефНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сарр МалангЗащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
18 Клод АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Stephane Jobard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
22'
0:1
29'
1:1
44'
47'
2:1
62'
73'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон
Последние игры между собой
Ницца: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ницца
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Бордо
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Ницца
93.2% (138)
Ничья
6.8% (10)
Дижон
0% (0)
1:0 Ницца
31.8% (47)
2:0 Ницца
31.1% (46)
2:1 Ницца
25% (37)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:1 Ницца
3.4% (5)
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