Франция: Лига 1 2019-2020

Второй тайм

88' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Амальфитано Ромен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Лусамба Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

85' Сиприен Вилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Н'Соки Стэнли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Матч возобновлен

84' Ох, нехорошо это выглядит. Аталь Юсеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Аталь Юсеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Ницца имеет хороший шанс забить.

83' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Аталь Юсеф из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

83' Аталь Юсеф из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

81' Хорошая попытка от Лис-Мелу Пьерр , был неплохой удар, но вратарь спас

81' Удар от ворот произведет Дижон

81' Клод Алексис из команды Ницца плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

80' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

78' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Аталь Юсеф из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

75' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

74' Хорошо играет на выходе Бенитес Вальтер - мяч в ее руках

74' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Сарр Маланг совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Удар от ворот произведет Дижон

71' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Матч возобновлен

70' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

70' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Ох, нехорошо это выглядит. Колин Расин получил травму и медбригада забирает его с поля.

70' Колин Расин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Хорошо играет на выходе Гомис Альфред - мяч в ее руках

66' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Мендиль Хамза выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

65' Дольберг Каспер из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Хорошая попытка от Брайан Сумаре , был неплохой удар, но вратарь спас

63' Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Брайан Сумаре из команды Дижон пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

62' Аталь Юсеф получает желтую карточку за нырок

62' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Аталь Юсеф нырнул в штрафной. Спорно!

62' Ницца имеет хороший шанс забить.

61' Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

60' Дижон имеет хороший шанс забить.

59' Удар от ворот произведет Ницца

59' Отличная игра от Шуиар Мунир из команды Дижон . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

59' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Шуиар Мунир из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Лусамба Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Шуиар Мунир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Уна Адам получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

54' Уна Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

49' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Г О О О О Л - Аталь Юсеф изменил счет на табло!

46' Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля