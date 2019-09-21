Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ницца
2:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Дижон
0'
0:1
22' Гол
Тавареш Жулио
1:1
29' Гол
Дольберг Каспер
44' Желтая карточка
Агер Наиф
2:1
47' Гол
Аталь Юсеф
62' Желтая карточка
Аталь Юсеф
73' Желтая карточка
Сарр Маланг
86' Желтая карточка
Амальфитано Ромен
87'
40
Бенитес
Вальтер
15
Бюрнер
Патрик
24
Пельмар
Анди
2
Н'Соки
Стэнли
12
Колин
Расин
22
Лусамба
Арно
25
Сиприен
Вилан
8
Лис-Мелу
Пьерр
10
Уна
Адам
9
Дольберг
Каспер
20
Аталь
Юсеф
16
Гомис
Альфред
2
Альфонс
Микаэль
25
Манга
Экеле
4
Агер
Наиф
27
Мендиль
Хамза
22
Ндонг
Ибраим
24
Лаутоа
Веслей
9
Мавидиди
Стефи
10
Перейра
Матеус
II
21
Шуиар
Мунир
11
Тавареш
Жулио
Ницца
4-3-3
Дижон
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Тавареш Жулио
(Ндонг Ибраим)
29'
Дольберг Каспер
(Уна Адам)
1:1
44'
 
Агер Наиф
47'
Аталь Юсеф
(Лис-Мелу Пьерр)
2:1
62'
Аталь Юсеф
 
62'
 
Bryan Soumare
Перейра Матеус II
66'
Кнепе-Ганаго Игнатиус
Уна Адам
 
70'
Сарр Маланг
Колин Расин
 
73'
Сарр Маланг
 
77'
 
Амальфитано Ромен
Шуиар Мунир
79'
Клод Алексис
Дольберг Каспер
 
80'
 
Шафик Фуад
Альфонс Микаэль
86'
 
Амальфитано Ромен

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Монпелье 2:1 Ницца Ренн 1:2 Ницца Ницца 1:2 Марсель Ним 1:2 Ницца
Ницца 2:1 Амьен Вольфсбург 8:1 Ницца Бёрнли 6:1 Ницца Кардифф Сити 1:0 Ницца Боавишта 0:2 Ницца Стандард 2:1 Ницца Ницца 1:3 Тун Ницца 3:2 ПСВ Ницца 2:0 Монако Сент-Этьен 3:0 Ницца Ницца 1:1 Нант ПСЖ 1:1 Ницца Ницца 3:0 Генгам Ницца 0:1 Кан Ренн 0:0 Ницца Ницца 1:0 Монпелье
Дижон Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Дижон 0:0 Ним Анже 2:0 Дижон Дижон 0:2 Бордо Тулуза 1:0 Дижон
Дижон 1:2 Сент-Этьен Ним 0:2 Дижон Реймс 3:1 Дижон Нанси 2:2 Дижон Париж 0:1 Дижон Дижон 2:1 Осер Дижон 3:1 Ланс Ланс 1:1 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 2:1 Страсбург Нант 3:0 Дижон Кан 1:0 Дижон Дижон 3:2 Ренн Дижон 0:0 Амьен Лион 1:3 Дижон

Последние игры между собой

Ницца: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Дижон: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Дижон 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:4 Дижон Лига 1 Дижон 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Дижон Лига 1
Дижон 0:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Дижон Лига 1 Дижон 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Дижон Кубок лиги Ницца 1:1 Дижон Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ницца 2:1 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Бордо 2:2 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Реймс 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен 2:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест 2:2 Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон 1:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 45'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • Желтая карточка
    44'
    Агер Наиф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    44'
    Назначен штрафной. Пострадал Лусамба Арно, его свалил Агер Наиф.
  • 44'
    Лусамба Арно из команды Ницца пасует в штрафную, но Гомис Альфред выходит и ловит мяч.
  • 43'
    Сиприен Вилан из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 43'
    Бюрнер Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой справа.
  • 42'
    Уна Адам наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 42'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 41'
    Тавареш Жулио бьет, но Бенитес Вальтер отбивает мяч перед собой...
  • 41'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Тавареш Жулио, обходя своих соперников
  • 41'
    Дижон имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Уна Адам из команды Ницца забрасывает мяч в штрафную.
  • 40'
    Ндонг Ибраим не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 40'
    Пельмар Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Лаутоа Веслей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Уна Адам играет рукой
  • Офсайд
    38'
    Колин Расин из команды Ницца в офсайде
  • 38'
    Н'Соки Стэнли из команды Ницца делает передачу одноклубнику.
  • 38'
    Сиприен Вилан из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    38'
    Сиприен Вилан из команды Ницца разыграл угловой с правого угла.
  • 38'
    Лис-Мелу Пьерр наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 37'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 37'
    Уна Адам из команды Ницца делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 37'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 36'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    36'
    Судья сигнализирует, что Ндонг Ибраим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Аталь Юсеф
  • 35'
    Ницца контролирует мяч.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • 35'
    Уна Адам из команды Ницца навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 34'
    Ницца начинает контратаку
  • Офсайд
    34'
    Уна Адам из команды Ницца в офсайде
  • 33'
    Ницца контролирует мяч.
  • 33'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 32'
    Сиприен Вилан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Лаутоа Веслей из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Лусамба Арно
  • 31'
    Ницца контролирует мяч.
  • 31'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 29'
    Уна Адам сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    29'
    ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Дольберг Каспер из команды команды Ницца.
  • 29'
    Уна Адам из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 29'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 28'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Шуиар Мунир нанес удар головой, но Бенитес Вальтер спокойно отбил мяч.
  • 27'
    Мендиль Хамза из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ницца контролирует мяч.
  • 26'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Мавидиди Стефи нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 25'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мавидиди Стефи и Перейра Матеус II из команды Дижон.
  • 25'
    Дижон начинает контратаку
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 22'
    Команда Дижон забила мяч, хотя лучше играли соперники
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Тавареш Жулио забивает!
  • 22'
    Тавареш Жулио из команды Дижон идет с мячом вперед на обострение...
  • 22'
    Дижон начинает контратаку
  • 21'
    Дижон контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 21'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • Офсайд
    20'
    Уна Адам из команды Ницца в офсайде
  • 20'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    20'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 20'
    Альфонс Микаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
  • 19'
    Ницца контролирует мяч.
  • 19'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон делает хороший пас в штрафную, но ее товарищи по команде не смогли воспользоваться преимуществом.
  • 18'
    Перейра Матеус II из команды Дижон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 18'
    Ницца контролирует мяч.
  • 17'
    Дижон контролирует мяч.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 17'
    Уна Адам не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Ницца пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 15'
    Как она упустила момент!?! Аталь Юсеф имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 15'
    Лусамба Арно из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 15'
    Уна Адам из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 15'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
  • 14'
    Гомис Альфред спасла ворота! Дольберг Каспер была в голевой позиции, но Гомис Альфред сделала отличный сейв
  • 14'
    Лусамба Арно из команды Ницца делает пас партнеру.
  • 14'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 14'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Альфонс Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Бюрнер Патрик из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    13'
    Судья сигнализирует, что Шуиар Мунир из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Пельмар Анди
  • 12'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    12'
    Сиприен Вилан из команды Ницца подал угловой слева.
  • 11'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Аталь Юсеф из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Лусамба Арно из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Ницца имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Дижон контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 74%, [team2]: 26%.
  • 9'
    Ницца контролирует мяч.
  • 9'
    Ницца контролирует мяч.
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ницца контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    7'
    Агер Наиф наказан за толчок Дольберг Каспер
  • 7'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Ницца контролирует мяч.
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Ницца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • 4'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ницца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца пасует в штрафную, но Гомис Альфред выходит и ловит мяч.
  • 2'
    Ницца пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Мавидиди Стефи из команды Дижон играет слишком грубо. Лусамба Арно оказался на газоне.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Дижон
Ницца
93.2% (138)
Ничья
6.8% (10)
Дижон
0% (0)
1:0 Ницца
31.8% (47)
2:0 Ницца
31.1% (46)
2:1 Ницца
25% (37)
1:1 Ничья
4.1% (6)
3:1 Ницца
3.4% (5)
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