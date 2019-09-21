Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
3:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Босуил
Серкль Брюгге
1:0
20' ГолЛамкель Зе Дидье
1:1
35' Гол в свои воротаАрсланаджич Дино
2:1
55' ГолМбокани Дьёмерси
3:1
69' ГолЛамкель Зе Дидье
78' Желтая карточкаТаравель Жереми
78' Желтая карточкаГано Зиньо
84' Желтая карточкаН'Гессан Куаме
30
Бута
Аурелиу
22
Худт
Уэсли
38
Арун
Фарис
16
Дефур
Стивен
28
Alimani
Gory
13
Фостер
Лайл
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Бута АурелиуЗащитник
- Защитник
-
22 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
-
16 Дефур СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
14 Баби АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Ласло Болони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryНападающий
- Нападающий
-
13 Фостер ЛайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Уэда НаомисиЗащитник
-
17 Мбула ХордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Меркадаль Фабьен
Ход матча
20'
1:0
35'
1:1
55'
69'
78'
78'
84'
Предыдущие игры
Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Генк 4:0 Ройал Антверпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен
Последние игры между собой
Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Ройал Антверпен
|3:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|Мускрон-Перювельз
|1:1
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|5.
|Мехелен
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|Генк
|2:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|11.
|Остенде
|1:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|1:3
|8
|1
|0
|7
|7 - 19
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|1:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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