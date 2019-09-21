Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Ройал Антверпен
3:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
20' Гол
Ламкель Зе Дидье
1:1
35' Гол в свои ворота
Арсланаджич Дино
2:1
55' Гол
Мбокани Дьёмерси
3:1
69' Гол
Ламкель Зе Дидье
78' Желтая карточка
Таравель Жереми
78' Желтая карточка
Гано Зиньо
84' Желтая карточка
Н'Гессан Куаме
87'
1
Болат
Синан
30
Бута
Аурелиу
15
Арсланаджич
Дино
22
Худт
Уэсли
6
Юклеред
Симен
38
Арун
Фарис
16
Дефур
Стивен
7
Ламкель
Зе
Дидье
11
Рафаэлов
Лиор
87
Миральяс
Кевин
70
Мбокани
Дьёмерси
40
Бадиашиле
Лоик
22
Дибала
Кауадио
4
Таравель
Жереми
14
Панзо
Джонатан
41
Бьянкон
Жулиан
19
Н'Гессан
Куаме
30
Донса
Годфред
18
Кулибали
Лассана
28
Alimani
Gory
8
Петерс
Стеф
13
Фостер
Лайл
Ройал Антверпен
4-2-3-1
Серкль Брюгге
3-4-3

Ход матча

20'
Ламкель Зе Дидье
(Дефур Стивен)
1:0
35'
1:1
Арсланаджич Дино
55'
Мбокани Дьёмерси
(Рафаэлов Лиор)
2:1
69'
Ламкель Зе Дидье
(Мбокани Дьёмерси)
3:1
71'
 
Азар Килиан
Донса Годфред
71'
 
Саади Идрисс
Фостер Лайл
76'
Гано Зиньо
Миральяс Кевин
 
78'
 
Таравель Жереми
78'
Гано Зиньо
 
80'
 
Мбула Хорди
Бьянкон Жулиан
81'
Миёши Коджи
Рафаэлов Лиор
 
84'
 
Н'Гессан Куаме

Предыдущие игры

Ройал Антверпен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Зульте-Варегем 2:0 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:4 АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар 1:1 Ройал Антверпен
Ройал Антверпен 2:0 Сент-Трюйден Виктория Пльзень 2:1 Ройал Антверпен Шарлеруа 2:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:0 Виктория Пльзень Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Эйпен 1:4 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 0:0 Валансьен Ройал Антверпен 1:1 Магдебург Меппен 2:2 Ройал Антверпен Юрдинген 1:1 Ройал Антверпен Хейст 0:3 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Шарлеруа Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 1:2 Гент Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Генк 4:0 Ройал Антверпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Гент 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Мехелен 3:1 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Остенде 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Стандард Осер 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Ланс Серкль Брюгге 1:4 Монако Серкль Брюгге 2:3 Зульте-Варегем Серкль Брюгге 1:1 Остенде Моленбеек 0:0 Серкль Брюгге Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:3 Унион Сент-Жиллуаз Зульте-Варегем 6:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен

Последние игры между собой

Ройал Антверпен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Серкль Брюгге: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Серкль Брюгге 0:3 Ройал Антверпен Первый дивизион А Ройал Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Первый дивизион Б Ройал Антверпен 0:0 Серкль Брюгге Первый дивизион Б
Ройал Антверпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион Серкль Брюгге 1:1 Ройал Антверпен Второй дивизион Серкль Брюгге 2:2 Ройал Антверпен Второй дивизион Ройал Антверпен 0:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Ройал Антверпен 3:1 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Мускрон-Перювельз 1:1 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
5. Мехелен 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
7. Генк 2:1 8 4 1 3 12 - 10 13
8. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Сент-Трюйден 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Остенде 1:2 8 3 1 4 11 - 15 10
12. Кортрейк 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
15. Серкль Брюгге 1:3 8 1 0 7 7 - 19 3
16. Васланд-Беверен 1:1 8 0 3 5 5 - 19 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    ГООООООООЛ - Арсланаджич Дино очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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