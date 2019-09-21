Франция: Лига 1 2019-2020

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Марсель
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Монпелье
0'
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Делор Анди
0:1
17' Гол в свои ворота
Сарр Буна
19' Желтая карточка
Амави Жордан
22' Желтая карточка
Суке Арно
45' Желтая карточка
Ойонго Амбруаз
59' Желтая карточка
Мендеш Педру II
67' Желтая карточка
Стротман Кевин
71'
30
Манданда
Стив
17
Сарр
Буна
4
Камара
Бубакар
3
Альваро
Гонсалес
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
12
Стротман
Кевин
27
Лопес
Максим
28
Жермен
Валер
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
1
Рульи
Херонимо
5
Мендеш
Педру
II
4
Илтон
Виторино
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
8
Ойонго
Амбруаз
10
Лаборд
Гаэтан
25
Молле
Флоран
9
Делор
Анди
Марсель
4-3-3
Монпелье
3-4-3

Ход матча

8'
Чалета-Цар Дуе
Альваро Гонсалес
 
11'
 
Делор Анди
17'
0:1
Сарр Буна
19'
Амави Жордан
 
22'
 
Суке Арно
45'
 
Ойонго Амбруаз
59'
 
Мендеш Педру II
67'
Стротман Кевин
 
67'
Радоньич Неманья
Сансон Морган
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 10 Удары в створ 0
  • 12 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель
Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье
Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам

Последние игры между собой

Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Марсель Лига 1
Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи Марсель 1:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 1:2 Марсель Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
4. Монпелье 1:0 Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
5. Марсель 0:1 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
6. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11. Тулуза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
12. Реймс Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
15. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
16. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19. Монако Заявка 5 0 2 3 7 - 14 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Марсель 0:1 Монпелье
Марсель
92.7% (140)
Ничья
6.6% (10)
Монпелье
0.7% (1)
2:1 Марсель
47% (71)
1:0 Марсель
22.5% (34)
2:0 Марсель
14.6% (22)
3:1 Марсель
5.3% (8)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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