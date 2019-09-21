Франция: Лига 1 2019-2020
11' Undefined phrase: football_event_Делор Анди
0:1
17' Гол в свои воротаСарр Буна
19' Желтая карточкаАмави Жордан
22' Желтая карточкаСуке Арно
45' Желтая карточкаОйонго Амбруаз
59' Желтая карточкаМендеш Педру II
67' Желтая карточкаСтротман Кевин
17
Сарр
Буна
18
Амави
Жордан
27
Лопес
Максим
28
Жермен
Валер
10
Пайе
Димитри
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лопес МаксимПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Марли Эйк
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Молле ФлоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
11'
17'
0:1
19'
22'
45'
59'
67'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 0
-
12 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +11 =2 -7Монако 3:4 Марсель Марсель 1:0 Сент-Этьен Ницца 1:2 Марсель Нант 0:0 Марсель
Марсель 0:2 Реймс Марсель 0:1 Наполи Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Сент-Этьен 1:2 Марсель Марсель 2:1 Бордо Глазго Рейнджерс 4:0 Марсель Аккрингтон 2:1 Марсель Сток Сити (до 23 лет) 0:1 Марсель Марсель 1:0 Монпелье Тулуза 2:5 Марсель Марсель 0:3 Лион Страсбург 1:1 Марсель Марсель 1:2 Нант Генгам 1:3 Марсель Марсель 2:1 Ним Бордо 2:0 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =5 -6Монпелье 2:1 Ницца Нант 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Лион Бордо 1:1 Монпелье
Монпелье 0:1 Ренн Жирона 0:1 Монпелье УНФП 0:3 Монпелье Хаддерсфилд Таун 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Бордо Монпелье 2:4 Сент-Этьен Монпелье 2:2 Безье Марсель 1:0 Монпелье Монпелье 1:1 Нант Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 1:1 Амьен Монпелье 3:2 ПСЖ Страсбург 1:3 Монпелье Монпелье 2:1 Тулуза Ницца 1:0 Монпелье Монпелье 2:0 Генгам
Последние игры между собой
Марсель: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Марсель 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Марсель Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Кубок Марсель 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:3 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Монпелье Лига 1 Марсель 3:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Монпелье Товарищеские матчи Марсель 1:0 Монпелье Кубок лиги Монпелье 1:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|4.
|Монпелье
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|5.
|Марсель
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|12.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|15.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|17.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Монако
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Марсель
92.7% (140)
Ничья
6.6% (10)
Монпелье
0.7% (1)
2:1 Марсель
47% (71)
1:0 Марсель
22.5% (34)
2:0 Марсель
14.6% (22)
3:1 Марсель
5.3% (8)
1:1 Ничья
3.3% (5)
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