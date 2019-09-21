Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.

49' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Пайе Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Сансон Морган из команды Марсель пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

47' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

45' Ойонго Амбруаз - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Хорошо играет на выходе Рульи Херонимо - мяч в ее руках

43' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Марсель имеет хороший шанс забить.

42' Молле Флоран ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

41' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.

40' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Делор Анди наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

39' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Рульи Херонимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.

35' Хорошая попытка от Делор Анди , был неплохой удар, но вратарь спас

35' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Монпелье

32' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

30' Удар от ворот произведет Монпелье

29' Сарр Буна из команды Марсель плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

29' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Сансон Морган наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

27' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ферри Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.

23' Удар от ворот произведет Монпелье

23' Жермен Валер не смог попасть в створ ударом издали

23' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Суке Арно совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

22' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

20' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

20' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Молле Флоран навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Амави Жордан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' ГООООООООЛ - Сарр Буна очень расстроена, так как забила в свои ворота!

17' Сарр Буна ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

16' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.

15' Хорошие скиллы дриблинга показывает Пайе Димитри , обходя своих соперников

14' Ле Таллек Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Монпелье , отменен из-за офсайда.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

10' Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.

9' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Ох, нехорошо это выглядит. Альваро Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Удар от ворот произведет Монпелье

6' Сансон Морган пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

5' Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.

5' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Матч возобновлен

5' Ох, нехорошо это выглядит. Альваро Гонсалес получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Альваро Гонсалес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Пайе Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Марсель начинает с центра поля