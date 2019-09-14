Франция: Лига 1 2019-2020
Реймс
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Стадион: Стад Огюст Делон
Монако
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако
Последние игры между собой
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Нант
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|19.
|Монако
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Реймс
30% (12)
Ничья
35% (14)
Монако
35% (14)
1:1 Ничья
25% (10)
1:2 Монако
20% (8)
2:1 Реймс
17.5% (7)
1:0 Реймс
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
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