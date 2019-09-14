Франция: Лига 1 2019-2020

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Реймс
 
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Стадион:
Монако

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс
Реймс 0:0 Страсбург Марсель 0:2 Реймс Реймс 3:1 Шеффилд Юнайтед Реймс 3:1 Дижон Реймс 2:0 Метц Реймс 1:1 Гент Лилль 1:1 Реймс Реймс 3:1 ПСЖ Бордо 0:1 Реймс Кан 3:2 Реймс Реймс 0:3 Ним Анже 1:1 Реймс Реймс 0:2 Сент-Этьен Монако 0:0 Реймс Реймс 1:1 Лилль Страсбург 4:0 Реймс
Монако Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако
Монако 0:3 Лион Монако 1:0 Сампдория Порту 0:1 Монако Брага 0:0 Монако Монако 1:0 Валенсия Монако 0:1 Эвертон Лозанна-Спорт 2:1 Монако Локерен 5:0 Монако Серкль Брюгге 1:4 Монако Ницца 2:0 Монако Монако 2:0 Амьен Ним 1:0 Монако Монако 2:3 Сент-Этьен Ренн 2:2 Монако ПСЖ 3:1 Монако Монако 0:0 Реймс

Последние игры между собой

Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Монако: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Монако 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Монако Лига 1
Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Нант Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
9. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Реймс Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
19. Монако Заявка 5 0 2 3 7 - 14 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - Монако

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 19 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Реймс - Монако
    Реймс
    30% (12)
    Ничья
    35% (14)
    Монако
    35% (14)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    1:2 Монако
    20% (8)
    2:1 Реймс
    17.5% (7)
    1:0 Реймс
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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