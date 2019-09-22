Франция: Лига 1 2019-2020
Ренн
0:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Роазон Парк
Лилль
5' Желтая карточкаРафинья Диас
10' Желтая карточкаЧелик Зеки
42' Желтая карточкаМенди Эдуар
0:1
46' ГолИконе Жонатан
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
20
Тэт
Флавьен
11
Ньянг
М'Байе
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
28
Рейнилду
11
Араужо
Луис
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Мауасса ФетЗащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
17 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 РейнилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
5'
10'
42'
46'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн
Лилль Последние 20 матчей: +10 =4 -6Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Ренн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Лилль 3:2 Ренн Лига 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Лилль
|1:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 5
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Реймс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Ренн
44.7% (68)
Ничья
36.2% (55)
Лилль
19.1% (29)
1:1 Ничья
30.3% (46)
2:1 Ренн
23% (35)
1:0 Ренн
19.1% (29)
1:2 Лилль
11.2% (17)
0:1 Лилль
5.3% (8)
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