Франция: Лига 1 2019-2020

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

47' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Ренн

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

45' Рейнилду делает длинную передачу вперед

45' Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.

45' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Менди Эдуар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

42' Менди Эдуар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

42' Траоре Амари пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

42' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.

39' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Буриго Бенжамен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

39' Лилль имеет хороший шанс забить.

38' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

37' Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...

36' Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках

36' Фонте Жозе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

36' Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Сумаре Бубакари из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.

34' Опасность! Сумаре Бубакари из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Отличную защиту показывает Морель Жереми от команды Ренн , не дает пропустить гол своей команде.

33' Осимхен Виктор имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

32' Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках

32' Плохо играет Осимхен Виктор - неудачный вынос, и мяч у соперниц

31' Рейнилду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Буриго Бенжамен из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

31' Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

30' Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.

30' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Лилль

29' Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

26' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.

24' Удар от ворот произведет Ренн

23' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Морель Жереми из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

20' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

17' Удар от ворот произведет Лилль

17' Отличная игра от Дель Кастильо Ромен из команды Ренн . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

16' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.

15' Опасность! Бамба Джонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

12' Матч возобновлен

12' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

12' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Матч возобновлен

11' Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Челик Зеки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.

10' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Лилль

9' Камавинжа Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали

8' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Ренн

7' Камавинжа Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

5' Рафинья Диас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

5' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Лилль начинает с центра поля