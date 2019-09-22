Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ренн
0:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Лилль
0'
5' Желтая карточка
Рафинья Диас
10' Желтая карточка
Челик Зеки
42' Желтая карточка
Менди Эдуар
0:1
46' Гол
Иконе Жонатан
60'
16
Менди
Эдуар
27
Траоре
Амари
26
Желен
Жереми
21
Ньяньон
Жорис
15
Морель
Жереми
14
Буриго
Бенжамен
18
Камавинжа
Эдуардо
7
Рафинья
Диас
20
Тэт
Флавьен
22
Дель
Кастильо
Ромен
11
Ньянг
М'Байе
16
Меньян
Майк
17
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Габриэль
дос
Сантос
28
Рейнилду
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
11
Араужо
Луис
10
Иконе
Жонатан
14
Бамба
Джонатан
7
Осимхен
Виктор
Ренн
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

Ход матча

5'
Рафинья Диас
 
10'
 
Челик Зеки
42'
Менди Эдуар
 
46'
0:1
Иконе Жонатан
(Осимхен Виктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ренн 1:1 Селтик Брест 0:0 Ренн Ренн 1:2 Ницца Страсбург 0:2 Ренн
Ренн 2:1 ПСЖ Монпелье 0:1 Ренн ПСЖ 2:1 Ренн РБ Лейпциг 2:0 Ренн Ренн 0:1 Динамо-Брест Ренн 1:1 Челси XI Селтик 0:0 Ренн Ренн 3:1 Лилль Страсбург 0:2 Ренн Ренн 1:1 Генгам Тулуза 2:2 Ренн Ренн 2:2 Монако Ренн 2:2 ПСЖ Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн
Лилль Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Аякс 3:0 Лилль Лилль 2:1 Анже Реймс 2:0 Лилль Лилль 3:0 Сент-Этьен
Амьен 1:0 Лилль Лилль 2:1 Нант Лилль 2:3 Рома Сельта 1:0 Лилль Портимоненсе 1:2 Лилль Маритиму 0:0 Лилль Брага 0:2 Лилль Лилль 1:1 Реймс Лилль 2:1 Дюнкерк Ренн 3:1 Лилль Лилль 5:0 Анже Лилль 1:0 Бордо Лион 2:2 Лилль Лилль 5:0 Ним Тулуза 0:0 Лилль Лилль 5:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Ренн: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лилль: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ренн 3:1 Лилль Лига 1 Ренн 2:1 Лилль Кубок Лилль 3:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Лилль Лига 1 Лилль 4:2 Ренн Товарищеские матчи Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Кубок Лилль 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 0:0 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Лилль Лига 1 Ренн 1:1 Лилль Лига 1 Лилль 2:0 Ренн Лига 1 Лилль 3:2 Ренн Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Лилль 1:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 5 12
3. Ницца Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
5. Ренн 0:1 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
6. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Бордо Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Реймс Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18. Метц Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • Второй тайм
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 59'
    Бамба Джонатан бьет издали, но Менди Эдуар ловит мяч в руки
  • 59'
    Опасность предотвращена - Андре Бенжамин из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 58'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 58'
    Как она упустила момент!?! Рафинья Диас имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!
  • 58'
    Опасность! Ньянг М'Байе из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 58'
    Андре Бенжамин ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 58'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 57'
    Траоре Амари из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 57'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
  • 55'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    53'
    Ньяньон Жорис наказан за толчок Осимхен Виктор
  • 53'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 53'
    Рафинья Диас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Рейнилду из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
  • 51'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    51'
    Габриэль дос Сантос делает подножку сопернику.
  • 50'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • Фол, нарушение
    49'
    Ньянг М'Байе наказан за толчок Габриэль дос Сантос
  • 49'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 49'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Опасность! Тэт Флавьен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 49'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    48'
    Судья сигнализирует, что Дель Кастильо Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Андре Бенжамин
  • 47'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 46'
    Осимхен Виктор сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Иконе Жонатан изменил счет на табло!
  • 46'
    Осимхен Виктор из команды Лилль сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 46'
    Желен Жереми ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 46'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Андре Бенжамин наказан за толчок Буриго Бенжамен
  • Офсайд
    47'
    Ньянг М'Байе из команды Ренн в офсайде
  • 47'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 46'
    Габриэль дос Сантос из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    46'
    Ньянг М'Байе наказан за толчок Габриэль дос Сантос
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 45'
    Рейнилду делает длинную передачу вперед
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
  • 45'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    О, нет. Из многообещающей позиции Габриэль дос Сантос из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 44'
    Араужо Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Травма, повреждение
    43'
    Бамба Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 43'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    42'
    Менди Эдуар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    42'
    Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Менди Эдуар.
  • 42'
    Менди Эдуар ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 42'
    Траоре Амари пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 42'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Рафинья Диас из команды Ренн подал угловой слева.
  • 42'
    Андре Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 41'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 38%, [team2]: 62%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Рейнилду пострадал.
  • 39'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    39'
    Судья сигнализирует, что Челик Зеки из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Буриго Бенжамен
  • 39'
    Буриго Бенжамен ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.
  • 39'
    Бамба Джонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 39'
    Лилль имеет хороший шанс забить.
  • 38'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • 37'
    Рейнилду из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 36'
    Хорошо играет на выходе Менди Эдуар - мяч в ее руках
  • Угловой
    36'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 36'
    Фонте Жозе наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • Угловой
    36'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой слева.
  • 36'
    Ньяньон Жорис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Сумаре Бубакари из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • 35'
    Габриэль дос Сантос из команды Лилль нанесла удар головой, но мяч заблокирован.
  • Угловой
    34'
    Бамба Джонатан из команды Лилль подал угловой справа.
  • 34'
    Менди Эдуар отбил мяч на угловой после удара Бамба Джонатан из штрафной площади.
  • 34'
    Опасность! Сумаре Бубакари из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 33'
    Морель Жереми из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Отличную защиту показывает Морель Жереми от команды Ренн, не дает пропустить гол своей команде.
  • 33'
    Осимхен Виктор имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!
  • 33'
    Араужо Луис бьет, но Менди Эдуар отбивает мяч перед собой...
  • 32'
    Ренн контролирует мяч.
  • 32'
    Хорошо играет на выходе Меньян Майк - мяч в ее руках
  • 32'
    Плохо играет Осимхен Виктор - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • Угловой
    31'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 31'
    Рейнилду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 31'
    Рафинья Диас из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
  • 31'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 31'
    Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 30'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
  • 30'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 29'
    Дель Кастильо Ромен не смог попасть в створ ударом издали
  • 28'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 28'
    Лилль контролирует мяч.
  • 27'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Рейнилду из команды Лилль пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 27'
    Рейнилду из команды Лилль делает неудачный навес.
  • 27'
    Опасность! Габриэль дос Сантос из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 26'
    Лилль контролирует мяч.
  • 26'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Камавинжа Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Иконе Жонатан
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 33%, [team2]: 67%.
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 24'
    Бамба Джонатан из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Камавинжа Эдуардо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бамба Джонатан
  • 23'
    Опасность предотвращена - Габриэль дос Сантос из команды Лилль вступил в отбор удачно
  • 23'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 23'
    Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 22'
    Траоре Амари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 21'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 21'
    Морель Жереми из команды Ренн пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 21'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 20'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • Фол, нарушение
    20'
    Рейнилду из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Рафинья Диас пострадал.
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • 19'
    Лилль контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Камавинжа Эдуардо из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 17'
    Отличная игра от Дель Кастильо Ромен из команды Ренн. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Иконе Жонатан нанес удар издали, а Менди Эдуар отбил его обратно в игру!
  • 16'
    Осимхен Виктор из команды Лилль находит партнершу аккуратным пасом пяткой.
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 34%, [team2]: 66%.
  • 15'
    Иконе Жонатан из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Опасность! Бамба Джонатан из команды Лилль отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 14'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    13'
    Ньяньон Жорис наказан за толчок Осимхен Виктор
  • Офсайд
    13'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн в офсайде
  • 13'
    Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
  • 12'
    Матч возобновлен
  • 12'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Рафинья Диас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Челик Зеки
  • 12'
    Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ньянг М'Байе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    10'
    Челик Зеки совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    10'
    Челик Зеки из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 35%, [team2]: 65%.
  • 10'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 9'
    Камавинжа Эдуардо не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Лилль контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 7'
    Камавинжа Эдуардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 6'
    Бамба Джонатан из команды Лилль пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • Желтая карточка
    5'
    Рафинья Диас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Рафинья Диас из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Рейнилду
  • 5'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Ньянг М'Байе наказан за толчок Андре Бенжамин
  • 4'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лилль контролирует мяч.
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Габриэль дос Сантос из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Лилль контролирует мяч.
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лилль начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Лилль
Ренн
44.7% (68)
Ничья
36.2% (55)
Лилль
19.1% (29)
1:1 Ничья
30.3% (46)
2:1 Ренн
23% (35)
1:0 Ренн
19.1% (29)
1:2 Лилль
11.2% (17)
0:1 Лилль
5.3% (8)
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