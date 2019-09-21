Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2019-2020
Васланд-Беверен
1:1
Второй тайм: 88'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
0:1
32' Гол
Гарсия Алеш
61' Желтая карточка
Аллаги Сами
61' Желтая карточка
Aleksandar Vukotic
1:1
72' Гол
Схрейверс Юр
88'
13
Яккерс
Нордин
7
Andreas
Wiegel
23
Maximiliano
Caufriez
26
Aleksandar
Vukotic
28
Daam
Foulon
52
Схрейверс
Юр
14
Denzel
Jubitana
17
Aboubakary
Koita
55
Диркс
Тюр
11
Бадибанга
Бени
9
Дурмишай
Фиорин
1
Бутез
Жан
4
Nathan
De
Medina
33
Виммер
Кевин
23
Кейруш
Диогу
25
Петшак
Рафаль
6
Хочко
Дени
7
Олинга
Фабрис
24
Гарсия
Алеш
15
Бойя
Франк
10
Бакич
Марко
9
Аллаги
Сами
Васланд-Беверен
4-1-4-1
Мускрон-Перювельз
4-1-4-1

Ход матча

30'
 
Антонов Неманья
Бакич Марко
32'
0:1
Гарсия Алеш
(Антонов Неманья)
51'
 
Benjamin van Durmen
Петшак Рафаль
61'
 
Аллаги Сами
61'
Aleksandar Vukotic
 
65'
Агйепонг Томас
Дурмишай Фиорин
 
70'
Кобаяси Юки I
Бадибанга Бени
 
72'
Схрейверс Юр
(Daam Foulon)
1:1

Предыдущие игры

Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:4 Генк
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Васланд-Беверен 0:3 Ланс Васланд-Беверен 3:1 Ломмель Свелта Мелселе 0:7 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Унион Сент-Жиллуаз 5:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:3 Кортрейк Зульте-Варегем 0:0 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Васланд-Беверен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Васланд-Беверен 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 0:3 Васланд-Беверен Первый дивизион А
Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 7 5 0 2 17 - 6 15
2. Ройал Антверпен 3:1 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Мускрон-Перювельз 1:1 8 4 3 1 11 - 8 15
4. Брюгге 6 4 2 0 14 - 2 14
5. Мехелен 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
7. Генк 2:1 8 4 1 3 12 - 10 13
8. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Сент-Трюйден 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Остенде 1:2 8 3 1 4 11 - 15 10
12. Кортрейк 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Андерлехт 7 1 2 4 5 - 9 5
14. Эйпен 7 0 3 4 4 - 16 3
15. Серкль Брюгге 1:3 8 1 0 7 7 - 19 3
16. Васланд-Беверен 1:1 8 0 3 5 5 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Freethiel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...