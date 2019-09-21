Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Васланд-Беверен
1:1
Второй тайм: 88'
Стадион: Фреетиель
Мускрон-Перювельз
0:1
32' ГолГарсия Алеш
61' Желтая карточкаАллаги Сами
61' Желтая карточкаAleksandar Vukotic
1:1
72' ГолСхрейверс Юр
28
Daam
Foulon
52
Схрейверс
Юр
55
Диркс
Тюр
33
Виммер
Кевин
23
Кейруш
Диогу
24
Гарсия
Алеш
15
Бойя
Франк
10
Бакич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Daam FoulonЗащитник
-
52 Схрейверс ЮрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Диркс ТюрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Paul KeitaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Arnaud Mercier
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Виммер КевинЗащитник
-
23 Кейруш ДиогуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарсия АлешПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Перица СтипеНападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
Ход матча
32'
0:1
61'
72'
1:1
Предыдущие игры
Васланд-Беверен Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сент-Трюйден 1:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:4 Генк
Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Ройал Антверпен 4:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Васланд-Беверен 0:3 Ланс Васланд-Беверен 3:1 Ломмель Свелта Мелселе 0:7 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 0:5 Зульте-Варегем Васланд-Беверен 2:1 Серкль Брюгге Кортрейк 2:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 3:2 Васланд-Беверен Унион Сент-Жиллуаз 5:1 Васланд-Беверен Васланд-Беверен 2:3 Кортрейк Зульте-Варегем 0:0 Васланд-Беверен
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Мускрон-Перювельз 2:0 Кортрейк Мехелен 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:0 Эйпен Стандард 4:1 Мускрон-Перювельз
Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Сент-Трюйден 0:1 Мускрон-Перювельз Рузеларе 1:1 Мускрон-Перювельз Сигма Оломоуц 0:2 Мускрон-Перювельз Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Гонвед 1:1 Мускрон-Перювельз Уденаарде 0:4 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:4 Васланд-Беверен Серкль Брюгге 0:3 Мускрон-Перювельз Унион Сент-Жиллуаз 3:3 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:0 Зульте-Варегем Мускрон-Перювельз 2:3 Кортрейк Васланд-Беверен 2:1 Мускрон-Перювельз Зульте-Варегем 2:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:3 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Васланд-Беверен: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Мускрон-Перювельз: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Васланд-Беверен 3:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:2 Васланд-Беверен Первый дивизион А Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 1:2 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 0:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Васланд-Беверен 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:0 Васланд-Беверен Лига Про Мускрон-Перювельз 0:1 Васланд-Беверен Лига Про Васланд-Беверен 3:3 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|7
|5
|0
|2
|17 - 6
|15
|2.
|Ройал Антверпен
|3:1
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|Мускрон-Перювельз
|1:1
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|4.
|Брюгге
|6
|4
|2
|0
|14 - 2
|14
|5.
|Мехелен
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|Генк
|2:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|11.
|Остенде
|1:2
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|12.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Андерлехт
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|14.
|Эйпен
|7
|0
|3
|4
|4 - 16
|3
|15.
|Серкль Брюгге
|1:3
|8
|1
|0
|7
|7 - 19
|3
|16.
|Васланд-Беверен
|1:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
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