Франция: Лига 1 2019-2020

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  4. Лига 1 2019-2020
Страсбург
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Нант
0' 16'
1
Селс
Матц
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
27
Лала
Кенни
18
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жанрикне
23
Кароль
Лионель
26
Томассон
Адриен
25
Ажорк
Людовик
29
Да
Кошта
Нуну
1
Лафон
Альбан
2
Фабио
да
Сильва
20
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
7
Кулибали
Калифа
Страсбург
3-4-1-2
Нант
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн
Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург
Нант Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант
Нант 0:0 Марсель Лилль 2:1 Нант Нант 1:1 Дженоа Нант 2:0 Спортинг Хихон Нант 0:1 Динамо-Брест Ньор 2:3 Нант Стад Лозанна-Уши 1:0 Нант Нант 1:0 Стад де Ньон Нант 0:1 Страсбург Монпелье 1:1 Нант Ницца 1:1 Нант Нант 3:0 Дижон Марсель 1:2 Нант Нант 3:2 Амьен Нант 3:2 ПСЖ Нант 2:1 Лион

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Нант 0:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 2:3 Нант Лига 1 Нант 1:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:2 Нант Лига 1
Страсбург 1:0 Нант Лига 2 Нант 2:1 Страсбург Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Нант 0:0 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
3. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Марсель Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
5. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Ницца Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
9. Бордо Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10. Тулуза Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
11. Реймс Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
12. Монпелье Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
13. Брест Заявка 5 1 3 1 3 - 5 6
14. Ним Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Амьен Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
17. Метц Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
19. Монако Заявка 5 0 2 3 7 - 14 2
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 15'
    Сиссоко Ибраима пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • Фол, нарушение
    14'
    Кулибали Калифа из команды Нант играет слишком грубо. Джику Александр оказался на газоне.
  • 14'
    Лала Кенни из команды Страсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 13'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 13'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 12'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Сиссоко Ибраима нырнул в штрафной. Спорно!
  • 11'
    Томассон Адриен из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Страсбург имеет хороший шанс забить.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 9'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 9'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 8'
    Имран Луза из команды Нант направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 8'
    Саймон Мозес из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Кулибали Калифа из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 8'
    Фабио да Сильва из команды Нант отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Нант контролирует мяч.
  • 6'
    Удар от ворот произведет Нант
  • 5'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 5'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 5'
    Нант контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Да Кошта Нуну из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Траоре Шарль
  • 3'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 2'
    Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Кароль Лионель из команды Страсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 2'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 2'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Блас Людовик нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 1'
    Кулибали Калифа из команды Нант делает пас партнеру.
  • 1'
    Нант имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Нант начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Нант
Страсбург
45.5% (70)
Ничья
43.5% (67)
Нант
11% (17)
1:1 Ничья
38.3% (59)
1:0 Страсбург
20.1% (31)
2:1 Страсбург
19.5% (30)
1:2 Нант
6.5% (10)
2:0 Страсбург
3.9% (6)
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