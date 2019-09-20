Франция: Лига 1 2019-2020
Страсбург
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: де ла Мейно
Нант
27
Лала
Кенни
14
Траоре
Шарль
11
Абейд
Мехди
17
Блас
Людовик
26
Imran
Louza
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
-
11 Абейд МехдиПолузащитник
-
17 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
26 Imran LouzaПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вагё МоллаЗащитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
21 Крхин РенеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Kader Bamba
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +9 =5 -6ПСЖ 1:0 Страсбург Страсбург 2:2 Монако Айнтрахт Фр 3:0 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн
Страсбург 1:0 Айнтрахт Фр Реймс 0:0 Страсбург Страсбург 1:0 Локомотив Пловдив Страсбург 1:1 Метц Локомотив Пловдив 0:1 Страсбург УНФП 2:3 Страсбург Маккаби Хайфа 2:1 Страсбург Страсбург 3:1 Маккаби Хайфа Страсбург 3:1 Тулуза Стандард 0:2 Страсбург Страсбург 2:1 Цюрих Нант 0:1 Страсбург Страсбург 0:2 Ренн Дижон 2:1 Страсбург Страсбург 1:1 Марсель Амьен 0:0 Страсбург
Нант Последние 20 матчей: +11 =4 -5Нант 1:0 Реймс Кан 1:0 Нант Нант 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Нант
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Нант
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|3.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Марсель
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|9.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Тулуза
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|11.
|Реймс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|12.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|13.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 5
|6
|14.
|Ним
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|16.
|Амьен
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|17.
|Метц
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|19.
|Монако
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
Страсбург
45.5% (70)
Ничья
43.5% (67)
Нант
11% (17)
1:1 Ничья
38.3% (59)
1:0 Страсбург
20.1% (31)
2:1 Страсбург
19.5% (30)
1:2 Нант
6.5% (10)
2:0 Страсбург
3.9% (6)
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