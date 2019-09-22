Франция: Лига 1 2019-2020

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Анже
1:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
34' Гол
Норден Арно
1:1
48' Гол
Капелле Пьеррик
66'
16
Бютель
Людовик
29
Манко
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
2
Аит-Нури
Раян
18
Сантамария
Батист
20
Тиуб
Сада
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
7
Алиуи
Рашид
16
Рюффье
Стефан
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
28
Юссуф
Зейду
6
М'Вила
Янн
18
Норден
Арно
7
Будебуз
Ряд
20
Буанга
Денис
27
Берич
Роберт
Анже
4-1-4-1
Сент-Этьен
4-2-3-1

Ход матча

34'
0:1
Норден Арно
(Дебюши Матьё)
46'
Mathias Pereira-Lage
Фюльжини Анжело
 
48'
Капелле Пьеррик
(Mathias Pereira-Lage)
1:1

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже
Анже 3:1 Бордо Анже 1:1 Арсенал Боруссия М 2:1 Анже Фейеноорд 2:2 Анже Анже 3:2 Гавр Орлеан 0:1 Анже Анже 3:1 Ле-Эрбье Анже 1:1 Сент-Этьен Лилль 5:0 Анже Анже 1:2 ПСЖ Бордо 0:1 Анже Анже 1:1 Реймс Лион 2:1 Анже Кан 0:1 Анже Анже 3:3 Ренн Марсель 2:2 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Анже: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Анже 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:3 Анже Лига 1 Анже 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Анже Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Анже 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Анже Лига 1
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
3. Ренн Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
7. Анже 1:1 Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
8. Бордо Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Реймс Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен 1:1 Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
18. Метц Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Анже 1:1 Сент-Этьен
Анже
47% (71)
Ничья
38.4% (58)
Сент-Этьен
14.6% (22)
1:1 Ничья
31.8% (48)
2:1 Анже
21.2% (32)
1:0 Анже
18.5% (28)
1:2 Сент-Этьен
9.3% (14)
0:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
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