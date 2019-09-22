Франция: Лига 1 2019-2020
Анже
1:1
Второй тайм: 66'
Стадион: Раймон Копа
Сент-Этьен
0:1
34' ГолНорден Арно
1:1
48' ГолКапелле Пьеррик
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
20
Тиуб
Сада
26
Дебюши
Матьё
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
27
Берич
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Перрен ЛоикЗащитник
- Полузащитник
-
21 Амума РоменПолузащитник
-
29 Кабай ЙоанНападающий
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
31 Charles Abi
-
Главный тренер: Принтан Гислан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
34'
0:1
48'
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: +8 =6 -6Лилль 2:1 Анже Анже 2:0 Дижон Анже 3:0 Метц Лион 6:0 Анже
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =6 -6Гент 3:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:2 Тулуза Марсель 1:0 Сент-Этьен Лилль 3:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:1 Брест Дижон 1:2 Сент-Этьен Ньюкасл 2:1 Сент-Этьен Мидлсбро 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:2 Марсель Монпелье 2:4 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Клермон Фут Андрезьё 1:2 Сент-Этьен Анже 1:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Ницца Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монако 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Тулуза Реймс 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:0 Бордо Амьен 2:2 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Анже: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|3.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|Анже
|1:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|8.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Реймс
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|18.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Анже
47% (71)
Ничья
38.4% (58)
Сент-Этьен
14.6% (22)
1:1 Ничья
31.8% (48)
2:1 Анже
21.2% (32)
1:0 Анже
18.5% (28)
1:2 Сент-Этьен
9.3% (14)
0:1 Сент-Этьен
4.6% (7)
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