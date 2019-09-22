Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
1:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Андерлехт
0'
0:1
5' Гол
Шадли Насер
1:1
6' Гол в свои ворота
Ван Кромбрюгге Хендрик
31'
88
Миньоле
Симон
2
Соболь
Эдуард
3
Баланта
Эдер
77
Мата
Клинтон
15
Митрович
Матей
17
Дели
Симон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
11
Дьятта
Крепен
42
Бонавентуре
Деннис
35
Тау
Перси
30
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
22
Коббо
Элиас
32
Люккассен
Деррик
34
Сандлер
Филипп
54
Сарделла
Киллиан
56
Салемакерс
Алексис
8
Геркенс
Питер
25
Требель
Адриен
19
Шадли
Насер
40
Амузу
Френсис
51
Версхарен
Яри
Брюгге
4-3-3
Андерлехт
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Шадли Насер
6'
Ван Кромбрюгге Хендрик
1:1

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брюгге 1:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 2:3 Брюгге Первый дивизион А Андерлехт 2:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 2:1 Андерлехт Первый дивизион А
Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Брюгге 2:1 Андерлехт Кубок Бельгии Андерлехт 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Стандард 8 6 0 2 20 - 6 18
2. Ройал Антверпен 7 5 0 2 16 - 8 15
3. Брюгге 1:1 7 4 3 0 15 - 3 15
4. Мускрон-Перювельз 8 4 3 1 11 - 8 15
5. Мехелен 8 4 2 2 14 - 11 14
6. Гент 6 4 1 1 16 - 6 13
7. Генк 8 4 1 3 13 - 10 13
8. Шарлеруа 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Зульте-Варегем 7 3 2 2 8 - 8 11
10. Сент-Трюйден 8 3 2 3 8 - 11 11
11. Остенде 8 3 1 4 11 - 16 10
12. Кортрейк 8 2 2 4 14 - 15 8
13. Андерлехт 1:1 8 1 3 4 6 - 10 6
14. Серкль Брюгге 8 1 0 7 7 - 19 3
15. Васланд-Беверен 8 0 3 5 5 - 19 3
16. Эйпен 8 0 3 5 4 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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