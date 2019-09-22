Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Брюгге
1:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Ян Брейдель
Андерлехт
0:1
5' ГолШадли Насер
1:1
6' Гол в свои воротаВан Кромбрюгге Хендрик
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
20
Ванакен
Ханс
25
Вормер
Руд
35
Тау
Перси
22
Коббо
Элиас
19
Шадли
Насер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Тау ПерсиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Икома ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Шадли НасерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
-
10 Влап МихелПолузащитник
-
49 Докю ЖеремиПолузащитник
-
24 Телин ИсаакНападающий
-
-
Главный тренер: Simon Davies
Ход матча
5'
0:1
6'
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +13 =5 -2Брюгге 0:0 Галатасарай Серкль Брюгге 0:2 Брюгге Брюгге 1:1 Генк Брюгге 2:1 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Брюгге Брюгге 0:0 Эйпен Динамо Киев 3:3 Брюгге Остенде 0:2 Брюгге Брюгге 1:0 Динамо Киев Брюгге 6:0 Сент-Трюйден Васланд-Беверен 1:3 Брюгге Брюгге 2:2 Спортинг Л Брюгге 3:2 Унион Сент-Жиллуаз Брюгге 1:1 Локомотив Загреб АЗ Алкмаар 5:2 Брюгге Хераклес 0:1 Брюгге Торхаут 1:7 Брюгге Хейст 1:9 Брюгге Брюгге 3:2 Ройал Антверпен Стандард 2:0 Брюгге
Андерлехт Последние 20 матчей: +5 =6 -9Андерлехт 1:2 Ройал Антверпен Андерлехт 1:0 Стандард Генк 1:0 Андерлехт Кортрейк 4:2 Андерлехт
Андерлехт 0:0 Мехелен Мускрон-Перювельз 0:0 Андерлехт Андерлехт 1:2 Фортуна Андерлехт 1:2 Остенде Андерлехт 1:3 ПАОК Гамбург 2:2 Андерлехт Бенфика 1:2 Андерлехт Уденаарде 0:6 Андерлехт Андерлехт 1:2 Александрия Моленбеек 0:1 Андерлехт Гент 2:1 Андерлехт Андерлехт 1:1 Генк Ройал Антверпен 1:1 Андерлехт Андерлехт 2:1 Стандард Брюгге 1:0 Андерлехт Андерлехт 0:0 Гент
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Андерлехт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брюгге 1:2 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 1:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 5:0 Андерлехт Первый дивизион А Андерлехт 0:0 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Андерлехт Лига Про Андерлехт 2:0 Брюгге Лига Про Андерлехт 0:0 Брюгге Лига Про Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Про Брюгге 4:0 Андерлехт Лига Про Андерлехт 1:0 Брюгге Лига Про Брюгге 1:4 Андерлехт Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Про Андерлехт 3:1 Брюгге Лига Жюпиле Брюгге 2:1 Андерлехт Лига Жюпиле Брюгге 2:1 Андерлехт Кубок Бельгии Андерлехт 2:2 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Стандард
|8
|6
|0
|2
|20 - 6
|18
|2.
|Ройал Антверпен
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|3.
|Брюгге
|1:1
|7
|4
|3
|0
|15 - 3
|15
|4.
|Мускрон-Перювельз
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|Мехелен
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|6.
|Гент
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|7.
|Генк
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|8.
|Шарлеруа
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Зульте-Варегем
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|10.
|Сент-Трюйден
|8
|3
|2
|3
|8 - 11
|11
|11.
|Остенде
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Кортрейк
|8
|2
|2
|4
|14 - 15
|8
|13.
|Андерлехт
|1:1
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|14.
|Серкль Брюгге
|8
|1
|0
|7
|7 - 19
|3
|15.
|Васланд-Беверен
|8
|0
|3
|5
|5 - 19
|3
|16.
|Эйпен
|8
|0
|3
|5
|4 - 19
|3
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