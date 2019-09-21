Франция: Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Второй тайм: 88'
Стадион: Дес Костьерес
Тулуза
1:0
39' ГолФилиппото Ромен
43' Желтая карточкаСаид Уэсли
43' Желтая карточкаДо Лука
72' Желтая карточкаРейне Батист
75' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
81' Красная карточкаДиаките Бафоде
8
До
Лука
18
Валь
Тео
20
Рипар
Рено
30
Рейне
Батист
25
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
-
18 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
27 Денкей АуэкеПолузащитник
- Нападающий
-
12 Фомба ЛаминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блакар Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Саид УэслиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
39'
1:0
43'
43'
65'
72'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: +8 =5 -7Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза
Последние игры между собой
Ним: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ницца
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Бордо
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Ним
37.4% (55)
Ничья
48.3% (71)
Тулуза
14.3% (21)
1:1 Ничья
43.5% (64)
1:0 Ним
17% (25)
2:1 Ним
15.6% (23)
1:2 Тулуза
7.5% (11)
0:1 Тулуза
4.8% (7)
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