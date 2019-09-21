Франция: Лига 1 2019-2020

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.

46' Хорошая попытка от Ферхат Зинедин , был неплохой удар, но вратарь спас

45' Отличная игра от Макенго Жан-Виктор из команды Тулуза . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

44' Плохо играет До Лука - неудачный вынос, и мяч у соперниц

43' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' До Лука грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

43' Саид Уэсли грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

42' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

42' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.

39' Г О О О О Л - Филиппото Ромен изменил счет на табло!

39' Хорошие скиллы дриблинга показывает Филиппото Ромен , обходя своих соперников

38' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Тулуза

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.

35' До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Бриансон Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.

30' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Тулуза

29' Пространство открывается для Ферхат Зинедин , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

29' Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Бриансон Антони из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Филиппото Ромен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

26' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

20' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Кулурис Эфтимос из команды Тулуза плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.

18' Бриансон Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.

15' Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках

14' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Тулуза

10' Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.

10' Ферхат Зинедин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Сарр Сиди из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Тулуза

5' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.

5' Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ним пробьет пенальти!

4' Ох, нехорошо это выглядит. Филиппото Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Филиппото Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

3' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

2' Филиппото Ромен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

2' Рипар Рено имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!

2' Хорошая попытка от Сарр Сиди , был неплохой удар, но вратарь спас

2' Рипар Рено наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля