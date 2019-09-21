Франция: Лига 1 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Ним
1:0
Второй тайм: 88'

Стадион:
Тулуза
0'
1:0
39' Гол
Филиппото Ромен
43' Желтая карточка
Саид Уэсли
43' Желтая карточка
До Лука
72' Желтая карточка
Рейне Батист
75' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
81' Красная карточка
Диаките Бафоде
88'
30
Бернардони
Поль
29
Алакуш
Софьян
23
Бриансон
Антони
4
Мартинеc
Пабло
26
Мигель
Флориан
8
До
Лука
18
Валь
Тео
10
Ферхат
Зинедин
6
Сарр
Сиди
7
Филиппото
Ромен
20
Рипар
Рено
30
Рейне
Батист
2
Амьен-Аду
Кельвен
19
Диаките
Бафоде
15
Исима-Мирен
Николя
12
Силла
Иссиага
17
Сангаре
Ибрахим
21
Венкёр
Вильям
25
Саид
Уэсли
27
Макенго
Жан-Виктор
7
Градель
Макс-Ален
20
Кулурис
Эфтимос
Ним
4-2-3-1
Тулуза
4-2-3-1

Ход матча

39'
Филиппото Ромен
(Валь Тео)
1:0
43'
 
Саид Уэсли
43'
До Лука
 
65'
 
Доссеви Матьё
Макенго Жан-Виктор
65'
Фомба Ламин
Сарр Сиди
 
66'
 
Лейя-Исека Аарон
Кулурис Эфтимос
72'
 
Рейне Батист
75'
 
Амьен-Аду Кельвен
80'
 
Буасгар Кентен
Сангаре Ибрахим
81'
 
Диаките Бафоде

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Дижон 0:0 Ним Ним 3:0 Брест Монако 2:2 Ним Ним 1:2 Ницца
ПСЖ 3:0 Ним Ним 0:2 Дижон Ним 2:1 Тулуза Ним 2:2 Аяччо Ним 3:2 Родез Безье 0:0 Ним Ним 2:3 Лион Генгам 2:2 Ним Ним 1:0 Монако Реймс 0:3 Ним Лилль 5:0 Ним Ним 2:1 Бордо Марсель 2:1 Ним Ним 3:1 Ренн Ним 2:0 Кан Сент-Этьен 2:1 Ним
Тулуза Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сент-Этьен 2:2 Тулуза Тулуза 1:2 Атлетик Б Тулуза 2:0 Амьен ПСЖ 4:0 Тулуза
Тулуза 1:0 Дижон Брест 1:1 Тулуза Норвич 1:0 Тулуза Ним 2:1 Тулуза Тулуза 3:2 Аль-Араби Страсбург 3:1 Тулуза Тулуза 1:0 Аяччо Тулуза 0:0 Безье Дижон 2:1 Тулуза Тулуза 2:5 Марсель Амьен 0:0 Тулуза Тулуза 2:2 Ренн Сент-Этьен 2:0 Тулуза Тулуза 0:0 Лилль Монпелье 2:1 Тулуза Тулуза 1:0 Нант

Последние игры между собой

Ним: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Ним 2:1 Тулуза Товарищеские матчи Ним 0:1 Тулуза Лига 1 Тулуза 1:0 Ним Лига 1 Ним 4:3 Тулуза Товарищеские матчи
Ним 0:0 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:1 Ним Товарищеские матчи Ним 0:2 Тулуза Товарищеские матчи Тулуза 1:2 Ним Товарищеские матчи Ним 1:2 Тулуза Товарищеские матчи
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ницца 2:1 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Бордо 2:2 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Реймс 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен 2:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест 2:2 Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон 1:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 46'
    Хорошая попытка от Ферхат Зинедин, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 46'
    Сарр Сиди из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    45'
    Градель Макс-Ален наказан за толчок Ферхат Зинедин
  • 45'
    Отличная игра от Макенго Жан-Виктор из команды Тулуза. Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен
  • 44'
    Ним контролирует мяч.
  • 44'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 44'
    Плохо играет До Лука - неудачный вынос, и мяч у соперниц
  • 43'
    Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    43'
    До Лука грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    43'
    Саид Уэсли грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 42'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 42'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    42'
    Ним контролирует мяч.
  • 41'
    Тулуза контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Мигель Флориан из команды Ним поставил подножку. Пострадал Саид Уэсли
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 40'
    Отличный гол забил Филиппото Ромен
  • 39'
    Валь Тео сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Филиппото Ромен изменил счет на табло!
  • 39'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Филиппото Ромен, обходя своих соперников
  • 39'
    Валь Тео из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 38'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Алакуш Софьян из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Валь Тео нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 37'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Сарр Сиди из команды Ним делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 37'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 37'
    Филиппото Ромен из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 36'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 36'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Ним пытается что-то создать.
  • 36'
    Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • Фол, нарушение
    35'
    Силла Иссиага играет рукой
  • 35'
    До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Игрок из команды Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 34'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 33'
    Бриансон Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 33'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
  • 32'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Саид Уэсли из команды Тулуза делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Кулурис Эфтимос из команды Тулуза сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 31'
    Тулуза начинает контратаку
  • 31'
    Ним пытается что-то создать.
  • 31'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 30'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Саид Уэсли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Саид Уэсли из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 29'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 29'
    Пространство открывается для Ферхат Зинедин, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • 29'
    Венкёр Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Бриансон Антони из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 28'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Сангаре Ибрахим из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Филиппото Ромен
  • 27'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Филиппото Ромен играет рукой
  • 26'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Филиппото Ромен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 26'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    25'
    Силла Иссиага играет рукой
  • 24'
    Мигель Флориан из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 23'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Алакуш Софьян наказан за толчок Градель Макс-Ален
  • 22'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 21'
    Алакуш Софьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Саид Уэсли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 20'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Кулурис Эфтимос из команды Тулуза плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 20'
    Диаките Бафоде из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Ним контролирует мяч.
  • 18'
    Мартинеc Пабло из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 18'
    Бриансон Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Безумный фол. Макенго Жан-Виктор грубо играет против соперника. Пострадал Алакуш Софьян
  • 17'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 16'
    Ним контролирует мяч.
  • 15'
    Ним пытается что-то создать.
  • 15'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 15'
    Хорошо играет на выходе Бернардони Поль - мяч в ее руках
  • 14'
    Саид Уэсли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Ферхат Зинедин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
  • 13'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 13'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    11'
    Мартинеc Пабло наказан за толчок Кулурис Эфтимос
  • 10'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
  • 10'
    Ферхат Зинедин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • 9'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    9'
    Безумный фол. Амьен-Аду Кельвен грубо играет против соперника. Пострадал Сарр Сиди
  • 9'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Исима-Мирен Николя наказан за толчок Рипар Рено
  • 8'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 7'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Сарр Сиди из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 7'
    Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Тулуза
  • 5'
    Мигель Флориан из команды Ним навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 5'
    Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 5'
    Диаките Бафоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Филиппото Ромен из команды Ним подал угловой слева.
  • Травма, повреждение
    4'
    Филиппото Ромен возвращается на поле.
  • 4'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ним пробьет пенальти!
  • Травма, повреждение
    4'
    Ох, нехорошо это выглядит. Филиппото Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    3'
    Филиппото Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 3'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 2'
    Филиппото Ромен наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 2'
    Рипар Рено имела голевой момент, но ее удар был заблокирован!
  • 2'
    Хорошая попытка от Сарр Сиди, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 2'
    Рипар Рено наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ним начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Ним 1:0 Тулуза
Ним
37.4% (55)
Ничья
48.3% (71)
Тулуза
14.3% (21)
1:1 Ничья
43.5% (64)
1:0 Ним
17% (25)
2:1 Ним
15.6% (23)
1:2 Тулуза
7.5% (11)
0:1 Тулуза
4.8% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...