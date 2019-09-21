Франция: Лига 1 2019-2020

Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Удар от ворот произведет Амьен

45' Метц имеет хороший шанс забить.

45' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

45' Удар от ворот произведет Амьен

45' Ангбан Викторьен не смог попасть в створ ударом издали

44' Метц имеет хороший шанс забить.

43' Метц имеет хороший шанс забить.

43' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Делен Тома из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

43' Метц имеет хороший шанс забить.

43' Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках

42' Метц имеет хороший шанс забить.

41' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

39' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Амьен имеет хороший шанс забить.

38' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Метц

37' Гирасси Серу пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

35' Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Амьен

33' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Какута Гаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Хорошие скиллы дриблинга показывает Нгетт Опа , обходя своих соперников

31' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Метц имеет хороший шанс забить.

30' Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.

30' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Амьен имеет хороший шанс забить.

29' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Амьен имеет хороший шанс забить.

28' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Метц имеет хороший шанс забить.

26' Удар от ворот произведет Амьен

26' Маига Хабиб пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

26' Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Какута Гаэль из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

22' Булая Фарид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Алеесами Хайтам из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

21' Хорошая попытка от Отеро Хуан , был неплохой удар, но вратарь спас

20' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Удар от ворот произведет Метц

20' Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.

20' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Удар от ворот произведет Амьен

19' Булая Фарид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.

19' Метц имеет хороший шанс забить.

16' Жалле Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Диабате Фуссейни из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

15' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.

14' Удар от ворот произведет Амьен

14' Хорошие скиллы дриблинга показывает Сентонз Фабьен , обходя своих соперников

13' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Метц имеет хороший шанс забить.

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Метц имеет хороший шанс забить.

9' Шеджу Орельен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Метц имеет хороший шанс забить.

6' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.

5' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках

4' Какута Гаэль пробил со штрафного прямо в стенку

2' Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Амьен имеет хороший шанс забить.

1' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Амьен начинает с центра поля