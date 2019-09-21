Франция: Лига 1 2019-2020

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  3. Франция
  4. Лига 1 2019-2020
Метц
1:2
Второй тайм: 88'

Стадион:
Амьен
0'
0:1
40' Гол
Гирасси Серу
0:2
54' Гол
Дибасси Бакай
1:2
68' Гол
Диалло Хабиб
87' Желтая карточка
Гирасси Серу
88'
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
13
Сунзу
Стоппила
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
24
Коад
Рено
19
Маига
Хабиб
5
Ангбан
Викторьен
11
Нгетт
Опа
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
1
Гартнер
Регис
13
Жалле
Кристоф
27
Шеджу
Орельен
12
Дибасси
Бакай
14
Алеесами
Хайтам
5
Гнаоре
Эдди
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
28
Диабате
Фуссейни
9
Гирасси
Серу
Метц
4-3-3
Амьен
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Лефор Жордан
Жалле Кристоф
40'
0:1
Гирасси Серу
(Блен Алексис)
54'
0:2
Дибасси Бакай
(Гирасси Серу)
61'
Траоре Адама VII
Коад Рено
 
61'
Эмброуз Тьерри
Булая Фарид
 
67'
 
Аколо Чадрак
Диабате Фуссейни
68'
Диалло Хабиб
(Траоре Адама VII)
1:2
80'
Ньяне Ибраима
Нгетт Опа
 
82'
 
Зунгу Бонгани
Какута Гаэль
87'
 
Гирасси Серу

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако
Страсбург 1:1 Метц Майнц 1:0 Метц Майнц 1:0 Метц Сераинг Юнайтед 0:2 Метц Метц 1:1 Амьен Реймс 2:0 Метц Метц 0:0 Сошо Метц 2:1 Шарлеруа Метц 1:0 Динамо-Брест Нанси 1:0 Метц Метц 3:0 Валансьен Ред Стар 1:2 Метц Метц 1:1 Гренобль Газелек Аяччо 0:2 Метц Метц 2:1 Шатору Осер 0:0 Метц
Амьен Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль
Ницца 2:1 Амьен Амьен 0:1 Леганес Метц 1:1 Амьен Халл Сити 0:2 Амьен Валансьен 1:0 Амьен Амьен 2:1 Булонь Амьен 2:1 Генгам Монако 2:0 Амьен Амьен 0:0 Тулуза Монпелье 1:1 Амьен Амьен 0:0 Страсбург Нант 3:2 Амьен Дижон 0:0 Амьен Амьен 2:2 Сент-Этьен Амьен 0:0 Бордо Анже 0:0 Амьен

Последние игры между собой

Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Амьен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Метц 1:1 Амьен Товарищеские матчи Метц 1:2 Амьен Кубок лиги Амьен 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:2 Амьен Лига 1
Амьен 1:1 Метц Лига 2 Метц 1:0 Амьен Лига 2 Метц 2:1 Амьен Лига 2 Амьен 1:1 Метц Лига 2
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
2. Ницца 2:1 Заявка 6 4 0 2 10 - 8 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4. Ренн Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Нант Заявка 6 3 1 2 6 - 5 10
6. Лилль Заявка 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Анже Заявка 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Бордо 2:2 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9. Лион Заявка 5 2 2 1 12 - 4 8
10. Реймс 0:0 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11. Ним 1:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
12. Монпелье Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Тулуза 0:1 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
14. Амьен 2:1 Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
15. Брест 2:2 Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
16. Страсбург Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
17. Сент-Этьен Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
18. Метц 1:2 Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Монако 0:0 Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
20. Дижон 1:2 Заявка 6 0 1 5 2 - 9 1
  • Второй тайм
  • 87'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 87'
    Пространство открывается для Траоре Адама VII, но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.
  • Желтая карточка
    87'
    Гирасси Серу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    87'
    Гирасси Серу из команды Амьен играет слишком грубо. Бойе Джон оказался на газоне.
  • 86'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 85'
    Амьен контролирует мяч.
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • Фол, нарушение
    84'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 84'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках
  • 83'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 83'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 82'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    81'
    Траоре Адама VII из команды Метц подал угловой справа.
  • 81'
    Шеджу Орельен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 81'
    Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Траоре Адама VII навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 80'
    Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Ньяне Ибраима
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Отеро Хуан из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Диалло Хабиб
  • 80'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Диалло Хабиб из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 79'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 79'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 78'
    Лефор Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 78'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    77'
    Нгетт Опа из команды Метц играет слишком грубо. Дибасси Бакай оказался на газоне.
  • 77'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 76'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 76'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 76'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 74'
    Маига Хабиб не смог попасть в створ ударом издали
  • 74'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    74'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Маига Хабиб пострадал.
  • 73'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 73'
    Ангбан Викторьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 73'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 73'
    Нгетт Опа из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Метц пытается что-то создать.
  • 72'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 72'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 71'
    Метц контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    71'
    Блен Алексис возвращается на поле.
  • 71'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    71'
    Ох, нехорошо это выглядит. Блен Алексис получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    70'
    Блен Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • Фол, нарушение
    70'
    Судья сигнализирует, что Нгетт Опа из команды Метц поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
  • 68'
    Траоре Адама VII сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Диалло Хабиб изменил счет на табло!
  • 68'
    Траоре Адама VII из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 68'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 68'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Эмброуз Тьерри из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 68'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 67'
    Метц пытается что-то создать.
  • 67'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Тактическая замена. Диабате Фуссейни уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
  • 66'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 66'
    Отличную защиту показывает Шеджу Орельен от команды Амьен, не дает пропустить гол своей команде.
  • 66'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает пас партнеру.
  • 65'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 64'
    Метц начинает контратаку
  • 64'
    Опасность! Какута Гаэль из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 64'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 64'
    Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках
  • Угловой
    64'
    Траоре Адама VII из команды Метц подал угловой справа.
  • 64'
    Шеджу Орельен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 63'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Эмброуз Тьерри нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Нгетт Опа из команды Метц плохо обработала мяч и не смогла извлечь что-то полезное из навеса.
  • 63'
    Диалло Хабиб из команды Метц делает пас партнеру.
  • 63'
    Метц пытается что-то создать.
  • 62'
    Метц контролирует мяч.
  • 61'
    Тактическая замена. Булая Фарид уходит с поля и его заменяет Эмброуз Тьерри
  • 61'
    Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.
  • 61'
    Тактическая замена. Коад Рено уходит с поля и его заменяет Траоре Адама VII
  • Фол, нарушение
    61'
    Сунзу Стоппила из команды Метц играет слишком грубо. Гирасси Серу оказался на газоне.
  • 60'
    Амьен контролирует мяч.
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
  • 59'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 59'
    Гнаоре Эдди из команды Амьен наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 58'
    Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    58'
    Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с правого угла.
  • 58'
    Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Диалло Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
  • 57'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 57'
    Какута Гаэль пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 57'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Какута Гаэль, обходя своих соперников
  • Фол, нарушение
    56'
    Судья сигнализирует, что Гнаоре Эдди из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 56'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
  • 54'
    Гирасси Серу сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Дибасси Бакай изменил счет на табло!
  • 54'
    Гирасси Серу из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 54'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
  • 53'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 52'
    Хорошая попытка от Булая Фарид, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 52'
    Диалло Хабиб из команды Метц сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 52'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    52'
    Гнаоре Эдди играет рукой
  • 51'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 51'
    Нгетт Опа из команды Метц делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 51'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 50'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 50'
    Делен Тома из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 49'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Метц контролирует мяч.
  • 48'
    Сентонз Фабьен из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 48'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 48'
    Делен Тома из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Диалло Хабиб из команды Метц направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 45'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 45'
    Метц пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 45'
    Ангбан Викторьен не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    Опасность предотвращена - Алеесами Хайтам из команды Амьен вступил в отбор удачно
  • 43'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 43'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Делен Тома из команды Метц пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 43'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 43'
    Хорошо играет на выходе Гартнер Регис - мяч в ее руках
  • 42'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 41'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 41'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 40'
    Блен Алексис сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    ГОООООЛ - Гирасси Серу Амьен забивает ударом головой
  • 40'
    Блен Алексис из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    40'
    Какута Гаэль из команды Амьен разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 39'
    Опасность предотвращена - Сентонз Фабьен из команды Метц вступил в отбор удачно
  • 39'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • Офсайд
    39'
    Диалло Хабиб из команды Метц в офсайде
  • 38'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 37'
    Гирасси Серу пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 37'
    Амьен пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    36'
    Диалло Хабиб наказан за толчок Дибасси Бакай
  • 36'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Метц контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
  • 35'
    Метц контролирует мяч.
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 34'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 33'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Гартнер Регис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Коад Рено из команды Метц подал угловой справа.
  • 32'
    Какута Гаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 32'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Нгетт Опа, обходя своих соперников
  • 31'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
  • 30'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой справа.
  • 30'
    Укидья Александр спасла ворота! Гирасси Серу была в голевой позиции, но Укидья Александр сделала отличный сейв
  • 30'
    Отеро Хуан из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 29'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Какута Гаэль из команды Амьен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 29'
    Отеро Хуан из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
  • 28'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 28'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 27'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 26'
    Жалле Кристоф получил травму и заменен. Лефор Жордан выходит на поле.
  • 26'
    Маига Хабиб пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 26'
    Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    24'
    Назначен штрафной. Пострадал Делен Тома, его свалил Отеро Хуан.
  • 23'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 23'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 22'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Какута Гаэль из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    22'
    Жалле Кристоф из команды Амьен подал угловой слева.
  • 22'
    Булая Фарид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Алеесами Хайтам из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 21'
    Амьен контролирует мяч.
  • 21'
    Хорошая попытка от Отеро Хуан, был неплохой удар, но вратарь спас
  • 21'
    Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
  • 20'
    Гирасси Серу из команды Амьен делает неудачный навес.
  • 20'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 19'
    Булая Фарид пыталась отличиться, но мяч был далеко от ворот.
  • 19'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Бойе Джон из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 18'
    Амьен начинает контратаку
  • 18'
    Метц пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    17'
    Гирасси Серу наказан за толчок Бойе Джон
  • 16'
    Жалле Кристоф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    16'
    Судья дает свисток. Сунзу Стоппила атаковала опасно сзади, Отеро Хуан пострадал, и это штрафной удар
  • 16'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Диабате Фуссейни из команды Амьен пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.
  • 15'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 15'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
  • 14'
    Удар от ворот произведет Амьен
  • 14'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает пас, но мяч был заблокирован.
  • 14'
    Хорошие скиллы дриблинга показывает Сентонз Фабьен, обходя своих соперников
  • 13'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Диалло Хабиб из команды Метц делает навес, но одноклубницы поздно приходят в штрафную.
  • 13'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Амьен контролирует мяч.
  • 12'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Метц контролирует мяч.
  • 10'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 30%, [team2]: 70%.
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 9'
    Шеджу Орельен из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Метц пытается что-то создать.
  • 8'
    Амьен пытается что-то создать.
  • 7'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    7'
    Коад Рено из команды Метц подал угловой справа.
  • 7'
    Шеджу Орельен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Коад Рено из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Метц имеет хороший шанс забить.
  • 6'
    Амьен контролирует мяч.
  • 6'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    5'
    Маига Хабиб из команды Метц вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Гирасси Серу не пострадал и надо продолжать игру!
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 25%, [team2]: 75%.
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Хорошо играет на выходе Укидья Александр - мяч в ее руках
  • Угловой
    4'
    Жалле Кристоф из команды Амьен подал угловой слева.
  • 4'
    Какута Гаэль пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Амьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Амьен имеет хороший шанс забить.
  • 2'
    Амьен контролирует мяч.
  • 1'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Метц контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Амьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Метц 1:2 Амьен
Метц
65.3% (96)
Ничья
32% (47)
Амьен
2.7% (4)
1:0 Метц
38.1% (56)
1:1 Ничья
25.2% (37)
2:1 Метц
19.7% (29)
2:0 Метц
6.1% (9)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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