Франция: Лига 1 2019-2020
Метц
1:2
Второй тайм: 88'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Амьен
0:1
40' ГолГирасси Серу
0:2
54' ГолДибасси Бакай
1:2
68' ГолДиалло Хабиб
87' Желтая карточкаГирасси Серу
21
Бойе
Джон
17
Делен
Тома
24
Коад
Рено
19
Маига
Хабиб
11
Нгетт
Опа
27
Булая
Фарид
20
Диалло
Хабиб
17
Блен
Алексис
11
Отеро
Хуан
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
-
24 Коад РеноПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
-
27 Булая ФаридНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Каби МануэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincent Hognon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блен АлексисПолузащитник
-
11 Отеро ХуанПолузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
19 Аколо ЧадракПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Бодмер МатьёНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
40'
0:1
54'
0:2
68'
1:2
87'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +8 =5 -7Бордо 2:0 Метц Метц 0:2 ПСЖ Анже 3:0 Метц Метц 3:0 Монако
Амьен Последние 20 матчей: +4 =9 -7Амьен 2:2 Лион Тулуза 2:0 Амьен Амьен 1:2 Нант Амьен 1:0 Лилль
Последние игры между собой
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Амьен: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|2.
|Ницца
|2:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 8
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Ренн
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Нант
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Бордо
|2:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Лион
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 4
|8
|10.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Ним
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|Монпелье
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Тулуза
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|14.
|Амьен
|2:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|Брест
|2:2 Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|16.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|18.
|Метц
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Монако
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|20.
|Дижон
|1:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 9
|1
Метц
65.3% (96)
Ничья
32% (47)
Амьен
2.7% (4)
1:0 Метц
38.1% (56)
1:1 Ничья
25.2% (37)
2:1 Метц
19.7% (29)
2:0 Метц
6.1% (9)
0:0 Ничья
4.8% (7)
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