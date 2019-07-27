Голландия: Эредивизие 2019-2020

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Витесс
 
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Стадион:
Фортуна Ситтард

Предыдущие игры

Витесс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле
Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес
АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Аякс 4:0 Фортуна Ситтард АЗ Алкмаар 4:2 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Витесс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 4 1 0 19 - 5 13
2. ПСВ 5 4 1 0 14 - 3 13
3. Твенте 6 3 3 0 13 - 8 12
4. Витесс 6 3 2 1 10 - 9 11
5. АЗ Алкмаар 5 3 1 1 12 - 3 10
6. Утрехт 6 3 1 2 13 - 10 10
7. Фейеноорд 5 2 3 0 8 - 6 9
8. Виллем II 6 3 0 3 9 - 11 9
9. ВВВ-Венло 6 3 0 3 9 - 12 9
10. Хераклес 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Спарта Роттердам 6 2 2 2 12 - 15 8
12. ПЕК Зволле 6 2 1 3 13 - 14 7
13. АДО Ден Хааг 6 2 0 4 10 - 12 6
14. Херенвен 6 1 3 2 7 - 8 6
15. Гронинген 5 1 1 3 4 - 7 4
16. Эммен 6 1 0 5 5 - 14 3
17. Фортуна Ситтард 5 0 2 3 6 - 12 2
18. Ваалвейк 6 0 1 5 7 - 20 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Витесс - Фортуна Ситтард

    До начала игры, которая состоится 21.09.2019, осталось 2 дня 19 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Витесс - Фортуна Ситтард
    Витесс
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Фортуна Ситтард
    0% (0)
    3:1 Витесс
    31.3% (10)
    2:0 Витесс
    28.1% (9)
    3:0 Витесс
    18.8% (6)
    2:1 Витесс
    15.6% (5)
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