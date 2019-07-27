Голландия: Эредивизие 2019-2020
Витесс
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Стадион: Гелредом
Фортуна Ситтард
Предыдущие игры
Витесс Последние 20 матчей: +7 =6 -7ПСВ 5:0 Витесс Витесс 2:1 АЗ Алкмаар Хераклес 1:1 Витесс Витесс 3:0 ПЕК Зволле
Виллем II 0:2 Витесс Витесс 2:2 Аякс Байер Л 1:1 Витесс Витесс 1:1 Сивасспор Дармштадт 0:1 Витесс Погонь Щецин 2:1 Витесс Лех 2:0 Витесс Корона Кельце 1:1 Витесс Витесс 3:4 Митьюлланд Витесс 0:2 Утрехт Утрехт 1:1 Витесс Витесс 3:1 Гронинген Гронинген 2:1 Витесс ВВВ-Венло 1:3 Витесс Витесс 6:1 Де Графсхап Аякс 4:2 Витесс
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Херенвен 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:3 Виллем II Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес
АЗ Алкмаар 4:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:5 ПАОК Меерссен 1:8 Фортуна Ситтард Байер Л 0:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 5:1 Арис Салоники Фортуна Ситтард 1:4 Фейеноорд Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард Утрехт 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 НАК Бреда Фортуна Ситтард 1:1 ВВВ-Венло ПЕК Зволле 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 АДО Ден Хааг Виллем II 3:2 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:1 Эммен Аякс 4:0 Фортуна Ситтард АЗ Алкмаар 4:2 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Витесс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Фортуна Ситтард: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|4
|1
|0
|19 - 5
|13
|2.
|ПСВ
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|3.
|Твенте
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|4.
|Витесс
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|5.
|АЗ Алкмаар
|5
|3
|1
|1
|12 - 3
|10
|6.
|Утрехт
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Фейеноорд
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|8.
|Виллем II
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|9.
|ВВВ-Венло
|6
|3
|0
|3
|9 - 12
|9
|10.
|Хераклес
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Спарта Роттердам
|6
|2
|2
|2
|12 - 15
|8
|12.
|ПЕК Зволле
|6
|2
|1
|3
|13 - 14
|7
|13.
|АДО Ден Хааг
|6
|2
|0
|4
|10 - 12
|6
|14.
|Херенвен
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|15.
|Гронинген
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|Эммен
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|17.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|18.
|Ваалвейк
|6
|0
|1
|5
|7 - 20
|1
Витесс
100% (32)
Ничья
0% (0)
Фортуна Ситтард
0% (0)
3:1 Витесс
31.3% (10)
2:0 Витесс
28.1% (9)
3:0 Витесс
18.8% (6)
2:1 Витесс
15.6% (5)
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